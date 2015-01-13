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Камины на любой вкус | Виды каминов

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify ГостинаяКамины и аксессуары
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Горящий огонь оказывает на нас магическое воздействие. Неудивительно, что все больше и больше людей, живущих в типовых городских многоэтажках, задумываются о приобретении камина. Современные технологии позволяют устанавливать камины практически в любых помещениях, а инновационные дизайнерские находки помогают интегрировать их в помещения с непростой внутренней архитектурой. В этой Книге идей мы подобрали шесть очень разных как внешне, так и по техническим характеристикам каминов, и надеемся, что среди них вы сможете найти наиболее подходящий для интерьера вашей квартиры.

Камин для поклонников минимализма

homify Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
homify

homify
homify
homify

Так называемые биокамины, работающие на биоэтаноле, являются не только устройствами дружественными по отношению к окружающей среде, они также невероятно универсальны и готовы вписаться практически в любой стиль интерьера. Эти камины не нуждаются в дымоходе и скорее напоминают декоративный элемент, нежели классическую печь. Тем не менее несколько гламурный вид каминов вовсе не мешает им прилежно выполнять свои основные обязанности – обогревать квартиру и радовать хозяев приятным звуком потрескивания угольков.

В рустикальном стиле

Hunter Herald 5 Slimline Wood Burning Stove Direct Stoves ГостинаяКамины и аксессуары
Direct Stoves

Hunter Herald 5 Slimline Wood Burning Stove

Direct Stoves
Direct Stoves
Direct Stoves

Не всем по душе камины в стиле минимализм или хай-тек, ведь у многих камины ассоциируются с теплой и романтичной атмосферой загородного дома. Поклонникам рустикального стиля подойдут настоящие печи из кирпича и железа, которые улучшат ауру помещения и придадут ощущение уюта. Всем, кто интересуется рустикальным стилем, предлагаем заглянуть в Книгу идей ’Характерные особенности рустикального стиля в интерьере’, в которой вы найдете много полезной информации о рустике.

Камины будущего

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Стремление современного человека бережно относиться к природным ресурсам породило новую тенденцию в разработке каминов – камины, работающие на воде. Они имеют приятный внешний вид, позволяют снизить расходы на отопление и увлажняют воздух в квартире. Такие камины не имеют живого огня, а лишь его имитацию, которая достигается за счет подсвечивания пара, исходящего от воды. Впоследствии вода испаряется под действием ультразвука.

Необычная межкомнатная перегородка

Raumteiler Kamine ASPECT - Serie, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG ГостинаяКамины и аксессуары
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG

Kamin-Design GmbH & Co KG
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG
Kamin-Design GmbH & Co KG

Современные представления о жилом помещении высокого качества неотделимы от таких критериев как обилие естественного света и свободного пространства. Долой лишние стены, да здравствуют межкомнатные перегородки, с помощью которых можно зонировать помещение, не блокируя при этом поступление естественного освещения. Чтобы совместить приятное с полезным, почему бы в качестве перегородки не использовать искусственный прозрачный камин.

Камин совмещенный с печью

DAN SKAN Classic Line, DAN SKAN GmbH DAN SKAN GmbH ГостинаяКамины и аксессуары
DAN SKAN GmbH

DAN SKAN GmbH
DAN SKAN GmbH
DAN SKAN GmbH

Огонь – это символ домашнего очага и тепла. Он наполнит комнату мягким светом, согреет в пасмурные дни и создаст романтическое настроение. А если камин совмещен с печкой, то он вас еще и накормит. Не выходя из комнаты вы не только сможете подогреть воду для чая, но еще и приготовить полноценный обед.

Классический камин

Bio-Ethanol Kamin mit Echtsteinfassade, Kaminstudio Klaus Ehrlicher Kaminstudio Klaus Ehrlicher ГостинаяКамины и аксессуары
Kaminstudio Klaus Ehrlicher

Kaminstudio Klaus Ehrlicher
Kaminstudio Klaus Ehrlicher
Kaminstudio Klaus Ehrlicher

Вы интересуетесь инновациями, но все же предпочитаете классику? В таком случае камин на биоэтаноле с каменным фасадом является для вас идеальным решением.  Все больше людей желают иметь камины в своем доме, и рынок отвечает их потребностям. Производители ежегодно выпускают новые виды каминов, активно экспериментируя с их конструкцией и способами отапливания. Все что вам остается, это выбрать источник тепла, дизайн и архитектурное исполнение которого соответствуют вашему вкусу.

Уютный лофт в Алматы
Какой из представленных каминов больше всего понравился вам? 

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