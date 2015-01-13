Камины на любой вкус | Виды каминов

Горящий огонь оказывает на нас магическое воздействие. Неудивительно, что все больше и больше людей, живущих в типовых городских многоэтажках, задумываются о приобретении камина. Современные технологии позволяют устанавливать камины практически в любых помещениях, а инновационные дизайнерские находки помогают интегрировать их в помещения с непростой внутренней архитектурой. В этой Книге идей мы подобрали шесть очень разных как внешне, так и по техническим характеристикам каминов, и надеемся, что среди них вы сможете найти наиболее подходящий для интерьера вашей квартиры.