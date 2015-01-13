Камины на любой вкус | Виды каминов

Горящий огонь оказывает на нас магическое воздействие. Неудивительно, что все больше и больше людей, живущих в типовых городских многоэтажках, задумываются о приобретении камина. Современные технологии позволяют устанавливать камины практически в любых помещениях, а инновационные дизайнерские находки помогают интегрировать их в помещения с непростой внутренней архитектурой. В этой Книге идей мы подобрали шесть очень разных как внешне, так и по техническим характеристикам каминов, и надеемся, что среди них вы сможете найти наиболее подходящий для интерьера вашей квартиры.
Так называемые биокамины, работающие на биоэтаноле, являются не только устройствами дружественными по отношению к окружающей среде, они также невероятно универсальны и готовы вписаться практически в любой стиль интерьера. Эти камины не нуждаются в дымоходе и скорее напоминают декоративный элемент, нежели классическую печь. Тем не менее несколько гламурный вид каминов вовсе не мешает им прилежно выполнять свои основные обязанности – обогревать квартиру и радовать хозяев приятным звуком потрескивания угольков.
Не всем по душе камины в стиле минимализм или хай-тек, ведь у многих камины ассоциируются с теплой и романтичной атмосферой загородного дома. Поклонникам рустикального стиля подойдут настоящие печи из кирпича и железа, которые улучшат ауру помещения и придадут ощущение уюта. Всем, кто интересуется рустикальным стилем, предлагаем заглянуть в Книгу идей ’Характерные особенности рустикального стиля в интерьере’, в которой вы найдете много полезной информации о рустике.
Стремление современного человека бережно относиться к природным ресурсам породило новую тенденцию в разработке каминов – камины, работающие на воде. Они имеют приятный внешний вид, позволяют снизить расходы на отопление и увлажняют воздух в квартире. Такие камины не имеют живого огня, а лишь его имитацию, которая достигается за счет подсвечивания пара, исходящего от воды. Впоследствии вода испаряется под действием ультразвука.
Современные представления о жилом помещении высокого качества неотделимы от таких критериев как обилие естественного света и свободного пространства. Долой лишние стены, да здравствуют межкомнатные перегородки, с помощью которых можно зонировать помещение, не блокируя при этом поступление естественного освещения. Чтобы совместить приятное с полезным, почему бы в качестве перегородки не использовать искусственный прозрачный камин.
Огонь – это символ домашнего очага и тепла. Он наполнит комнату мягким светом, согреет в пасмурные дни и создаст романтическое настроение. А если камин совмещен с печкой, то он вас еще и накормит. Не выходя из комнаты вы не только сможете подогреть воду для чая, но еще и приготовить полноценный обед.
Вы интересуетесь инновациями, но все же предпочитаете классику? В таком случае камин на биоэтаноле с каменным фасадом является для вас идеальным решением. Все больше людей желают иметь камины в своем доме, и рынок отвечает их потребностям. Производители ежегодно выпускают новые виды каминов, активно экспериментируя с их конструкцией и способами отапливания. Все что вам остается, это выбрать источник тепла, дизайн и архитектурное исполнение которого соответствуют вашему вкусу.