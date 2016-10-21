4 современных проекта с подробными чертежами

Мало увидеть великолепный готовый проект, вдохновляющий на самостоятельное создание чего-то подобного. Всегда хочется изучить как это сделано, рассмотреть планировки помещений, детали и нюансы строительства. В этот раз мы подобрали примеры проектов, которые не только порадуют глаз современными архитектурными стилями домов и оформлением интерьеров, но и дополнены основательными чертежами, поэтажными планами помещений. Таким образом, вы сможете оценить все удобство домов с практической точки зрения.
Все детали планировки этого великолепного дома можно основательно изучить на поэтажном плане проекта.
На поэтажных планах вы можете увидеть не только общую планировку помещений в доме, но и оценить практичность интерьера – видно как расставлена мебель в комнатах, как организовано пространство для отдыха, сколько места в каждой зоне.
Так выглядит объединенная часть двух этажей дома: не первом ярусе гостиная с фортепиано и второй ярус с панорамой окон.
Проект дома разработан архитекторами Bravo Design и расположен в Испании. Двухэтажный, просторный дом предоставляет много возможностей для отдыха всей семьи. На первом этаже находятся общие комнаты, а на втором – спальни. Интерьер выполнен в современной стилистике, наполнен практичными решениями, удобными и красивыми.
Дом выглядит простым и стильным, архитектура и отделка максимально соответствуют условиям окружающей местности. Прямолинейные формы в респектабельной отделке, текстура кирпичной кладки, большие окна – очевидно что и внутри дома создается атмосфера простора и комфортного микроклимата.
На планировке помещений – все детали проекта. Различными цветами выделены отдельные зоны пространства. Как видно, здесь представлены и обширная гостиная, и спальни, и уютные террасы для отдыха.
Гостиная, столовая и кухня представляют собой единое, светлое и приятное пространство. Интерьер выполнен в лаконичной цветовой гамме, что позволяет легко объединить все части.
Планировка гостиной и столовой создает баланс уединенности и открытости. Визуальная коммуникация придает дополнительный объем и объединяет дальние части пространства, что идеально подходит для совместного отдыха с семьей.
Чертежи наглядно показывают идею дизайнеров и архитекторов. В данном случае мы видим на первом чертеже исходное состояние помещения и на втором – идею дизайнеров по планировке помещений.
Благодаря 3D-моделированию пространства можно также оценить, как будет выглядеть реализация чертежей: планировку комнат, подбор мебели, текстур и цветовой гаммы. Вы сразу можете представить, насколько комфортной вам покажется такой дизайн квартиры.