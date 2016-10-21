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4 современных проекта с подробными чертежами

Перла Вереника Перла Вереника
Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Столовая комната в стиле модерн
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Мало увидеть великолепный готовый проект, вдохновляющий на самостоятельное создание чего-то подобного. Всегда хочется изучить как это сделано, рассмотреть планировки помещений, детали и нюансы строительства. В этот раз мы подобрали примеры проектов, которые не только порадуют глаз современными архитектурными стилями домов и оформлением интерьеров, но и дополнены основательными чертежами, поэтажными планами помещений. Таким образом, вы сможете оценить все удобство домов с практической точки зрения. 

1. Роскошная вилла в ультрасовременном оформлении

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Балкон и терраса в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Все детали планировки этого великолепного дома можно основательно изучить на поэтажном плане проекта.

Верхний этаж

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Первый этаж с террасой

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

На поэтажных планах вы можете увидеть не только общую планировку помещений в доме, но и оценить практичность интерьера – видно как расставлена мебель в комнатах, как организовано пространство для отдыха, сколько места в каждой зоне. 

Открытое пространство двух ярусов дома

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Столовая комната в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Так выглядит объединенная часть двух этажей дома: не первом ярусе гостиная с фортепиано и второй ярус с панорамой окон. 

Великолепный вид на сад

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Столовая комната в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

2. Этот проект представляет семейный очень современный и функциональный дом

homify Бассейн в азиатском стиле ДСП Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Проект дома разработан архитекторами Bravo Design и расположен в Испании. Двухэтажный, просторный дом предоставляет много возможностей для отдыха всей семьи. На первом этаже находятся общие комнаты, а на втором – спальни. Интерьер выполнен в современной стилистике, наполнен практичными решениями, удобными и красивыми.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Фасад дома с бассейном

homify Бассейн в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Дом выглядит простым и стильным, архитектура и отделка максимально соответствуют условиям окружающей местности. Прямолинейные формы в респектабельной отделке, текстура кирпичной кладки, большие окна – очевидно что и внутри дома создается атмосфера простора и комфортного микроклимата. 

3. Дом небольшой, но с гармоничной планировкой

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

На планировке помещений –  все детали проекта. Различными цветами выделены отдельные зоны пространства. Как видно, здесь представлены и обширная гостиная, и спальни, и уютные террасы для отдыха. 

Открытая планировка

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos Столовая комната в стиле модерн
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

Гостиная, столовая и кухня представляют собой единое, светлое и приятное пространство. Интерьер выполнен в лаконичной цветовой гамме, что позволяет легко объединить все части. 

Объемное пространство

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos Гостиная в стиле модерн
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

Планировка гостиной и столовой создает баланс уединенности и открытости.  Визуальная коммуникация  придает дополнительный объем и объединяет дальние части пространства, что идеально подходит для совместного отдыха с семьей. 

Гостиная с видом на балкон

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos Гостиная в стиле модерн
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

4. Очень практичная планировка небольшой квартиры

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

Чертежи наглядно показывают идею дизайнеров и архитекторов. В данном случае мы видим на первом чертеже исходное состояние помещения и на втором – идею дизайнеров по планировке помещений.

Детально – интерьер в 3D

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

Благодаря 3D-моделированию пространства можно также оценить, как будет выглядеть реализация чертежей: планировку комнат, подбор мебели, текстур и цветовой гаммы. Вы сразу можете представить, насколько комфортной вам покажется такой дизайн квартиры. 

И великолепный результат проекта!

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo Кухня в стиле модерн
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

Гостиная и кухня – практично и очень красиво

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
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