Уютный лофт в Алматы

Главным признаком лофта является отсутствие внутренних стен. Это идеальный тип жилого помещения для тех, кто ценит свободное пространство и не любит ограничивать себя в передвижении даже в собственных четырех стенах. Перед нами -небольшая уютная квартира в стиле лофт, которая находится в городе Алматы. Этот проект является наилучшим подтверждением того, что лофт в современном прочтении этого стиля совсем необязательно должен шокировать жителей открытыми вентиляционными или водопроводными трубами. Его дизайнеры решили избежать традиционной для подобных проектов атмосферы нарочитой грубости, сделав выбор в пользу теплой цветовой гаммы и яркого освещения.