Уютный лофт в Алматы

Главным признаком лофта является отсутствие внутренних стен. Это идеальный тип жилого помещения для тех, кто ценит свободное пространство и не любит ограничивать себя в передвижении даже в собственных четырех стенах. Перед нами -небольшая уютная квартира в стиле лофт, которая находится в городе Алматы. Этот проект является наилучшим подтверждением того, что лофт в современном прочтении этого стиля совсем необязательно должен шокировать жителей открытыми вентиляционными или водопроводными трубами. Его дизайнеры решили избежать традиционной для подобных проектов атмосферы нарочитой грубости, сделав выбор в пользу теплой цветовой гаммы и яркого освещения.
Впрочем, от некоторых характерных особенностей стиля лофт, разработчики все же не отказались. Первое, что бросается в глаза, при взгляде на это фото, это кирпичная стена с открытой кладкой, которую по бокам украсили два небольших прожектора, выгодно подсвечивающих названия стоящих на полках книг. Широкий угловой диван, длинные белые занавески из шелка и пол из светлого дерева также разрушают привычный стереотип о том, что цветовая гамма лофта должна непременно быть холодной.
Гостиная не перенасыщена ненужными предметами, но в ней есть все самое необходимое для комфортного времяпрепровождения. Обстановка выглядит аккуратно и минималистично.
Три одинаковых плафона, висящих на разной высоте, ярко освещают небольшую кухню, цветовая гамма которой является продолжением гостиной. Постеры, заключенные в рамку, – один из наиболее распространенных элементов декора квартиры в стиле лофт. В данном случае дизайнеры выбрали изображения в стиле поп-арт, отсылающие нас в романтические 60-е.
Перегородки в квартире не только придают интерьеру особый шарм, они также служат для разделения пространства комнаты на несколько частей. Такой способ зонирования является идеальным для лофта, поскольку не перекрывает пространство полностью, но при этом все же частично скрывает обеденную зону от посторонних глаз.
На этом изображении отчетливо видна игра света и тени, созданная за счет комбинации традиционных и точечных светильников. Особую роль в интерьере этого помещения играет уже упоминавшаяся стационарная перегородка, выполненная из металлического профиля и деревянных досок. Зонировать относительно небольшое помещение с помощью мебели было бы ошибкой, поскольку стеллажи и этажерки занимают слишком много места. Поэтому тонкая вертикальная перегородка, выполненная из экологически чистого и легко поддающегося ремонту материала, является наилучшим решением для представленного проекта интерьера.