7 гениальных идей для разделения пространства кухни и гостиной

Если вы любитель открытых пространств, или просто вынужденный обладатель подобного типа зонирования, возникает вопрос: как эффективно разделить различные участки, не ограждая их физически?

Наиболее распространенными причинами использования открытых пространств являются или отсутствие места, или желание объединить площадь для усовершенствования коммуникаций. Кроме того, подобная планировка сейчас считается модной.

Часто можно встретить объединение кухни, столовой и гостиной. Но всегда ли это целесообразно и удобно?

Именно поэтому мы собрали некоторые идеи для разделения пространства без необходимости использования стены! Физически зона остается единой, а фактически удается достигнуть их разграничения.