7 гениальных идей для разделения пространства кухни и гостиной

Если вы любитель открытых пространств, или просто вынужденный обладатель подобного типа зонирования, возникает вопрос: как эффективно разделить различные участки, не ограждая их физически?
Наиболее распространенными причинами использования открытых пространств являются или отсутствие места, или желание объединить площадь для усовершенствования коммуникаций. Кроме того, подобная планировка сейчас считается модной.
Часто можно встретить объединение кухни, столовой и гостиной. Но всегда ли это целесообразно и удобно?
Именно поэтому мы собрали некоторые идеи для разделения пространства без необходимости использования стены! Физически зона остается единой, а фактически удается достигнуть их разграничения.
Гипсокартон является одним из самых гибких строительных материалов. Мы не имеем в виду только его способность адаптироваться к любому дизайну, но и свойство превращаться в стену, бар, или то, что нам нужно.
Можно, например, построить арку, бар или частичную стену между вашей кухней и гостиной, а также отделить пространство без необходимости выполнения сложных строительных работ. Кроме того, благодаря своей легкой установке, конструкции из гипсокартона можно быстро убрать или переделать.
Если вы хотите сделать более заметный визуальный переход между зонами, можете построить небольшую барную стойку. Таким образом, вы получите немного закрытого пространства, не разграничивая его полностью.
Мы понимаем, что установка раздвижных стеклянных дверей в вашем доме может показаться неожиданной или трудно достижимой. Тем не менее, такие конструкции позволяют легко превращать открытое пространство в закрытое, при этом поддерживая зрительный контакт между двумя зонами.
Вы можете закрыть дверь во время приготовления пищи, чтобы уберечь гостиную и столовую от запахов и суеты во время готовки, а открыть – непосредственно перед подачей на стол. С другой стороны, можно оставить дверь открытой и принимать участие в беседе, не отвлекаясь от процесса приготовления еды на кухне. Выбирать вам!
Кухня острова, как и стены из гипсокартона, просты в установке и весьма функциональны. Они позволяют получить дополнительную область для готовки, приема пищи или работы, при этом разделяя пространство.
Кроме того, кухонный остров может быть самостоятельным элементом, имея эксклюзивный декор, скрытые системы хранения и т.п. Если его еще и необычно подсветить, то эта конструкция станет центральной в комнате. Хотите что-то дерзкое – сделайте на острове мини-бар!
Этот вариант разделения пространства является весьма оригинальным и дорогостоящим, но он приведет в восторг всех.
Аквариум поможет вам создать динамичный и оригинальный интерьер, который будет завораживать вас ежедневно и всегда останется актуальным. Его размер и дизайн может быть самым разнообразным, в зависимости от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Для сооружения такого типа конструкции мы настоятельно рекомендуем обращаться к специалистам, которые расскажут обо всех нюансах аквариумов и помогут сориентировать вас в их огромном ассортименте.
Книжные полки и шкафы являются отличным союзником в украшении дома. Если вы хотите эффективно использовать свободное пространство и разграничить зоны, смело используйте их. Подберите необходимый размер и конструкцию книжных полок или шкафов и принимайтесь за работу. Неоспоримым плюсом последних является то, что их легко монтировать и демонтировать при необходимости.
Еще одним бюджетным и оригинальным способом разделения пространства является сооружение стены из армированного картона, дерева или фанеры с перфорированным дизайном. На фото представлена комбинация двух названных методов разделения: необычное изображение Мерилин Монро соседствует с книжными полками. Как вам такая идея?
Как это не удивительно на первый взгляд, но камин может быть прекрасным дополнением к вашей гостиной, а также выступать в качестве разделителя между кухней и остальными зонами.
Возможно, установка камина покажется вам сложной и почти нереальной, но спешим успокоить: сегодня это можно сделать быстро и безболезненно. Главное, обратитесь к толковым дизайнерам интерьера и специалистам по каминным установкам, чтобы найти баланс между красотой и практичностью.
Подобрав нужный образец, вы сможете не только украсить свой дом, но и обогреть его в холодное время года.
Один из самых простых, но действенных, способов разделения пространства – это напольное покрытие. С помощью комбинации различных стилей, дизайна и цвета, ковры удачно зонируют ваше помещение.
Другой вариант заключается в сочетании различных напольных покрытий. Например, дерева для гостиной комнаты и плитки для кухни.