До & После: Многосемейный дом на горе Турмберг

Тщательного изучив проект, архитекторы и строители решили не менять концепцию дома, уделив основное внимание тому, что после реконструкции в нем будут снова жить семьи с маленькими детьми.

Дом был разделен на три части, предназначенные для трех многодетных семей. Чтобы подчеркнуть связь с природой заново спроектированное здание было одето в деревянную обшивку, выложенную по горизонтали. Такая обрешетка создала приятный контраст с высокими прямоугольными окнами. Под обшивкой находится слой целлюлозной оболочки, толщина которого составляет 16 сантиметров. Ее главное предназначение – обеспечить звуко- и теплоизоляцию здания. Несмотря на существенные изменения в отделке дома, его форма осталась прежней.