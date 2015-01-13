До & После: Многосемейный дом на горе Турмберг

Когда-то давным-давно в небольшом городке Карлсруэ, что на юге Германии, на горе Турмберг стоял дом в стиле шале. С годами постройка постепенно приходила в упадок, превращаясь в обветшавшее, непригодное для жизни здание. В 2011 году специалисты архитектурного бюро Nagel+Braunagel разглядели потенциал угасающей постройки и решили взяться за реконструкцию дома. Редкая семья не захочет поселиться в столь идиллической местности, вдали от городской суеты. Так началась новая жизнь многосемейного дома на горе Турмберг.
Это фото давно минувших дней. Вот так выглядело это некогда полностью заселенное жильцами здание.
На этом изображении представлен задний фасад дома незадолго до начала реконструкции. Кажется, что некогда цветущее и наполненное жизнью здание погрузилось в глубокий сон. Площадка вокруг постройки выглядит неухоженной, вход в нее зарос густыми кустами.
Тщательного изучив проект, архитекторы и строители решили не менять концепцию дома, уделив основное внимание тому, что после реконструкции в нем будут снова жить семьи с маленькими детьми.
Дом был разделен на три части, предназначенные для трех многодетных семей. Чтобы подчеркнуть связь с природой заново спроектированное здание было
одето в деревянную обшивку, выложенную по горизонтали. Такая обрешетка создала приятный контраст с высокими прямоугольными окнами. Под обшивкой находится слой целлюлозной оболочки, толщина которого составляет 16 сантиметров. Ее главное предназначение – обеспечить звуко- и теплоизоляцию здания. Несмотря на существенные изменения в отделке дома, его форма осталась прежней.
Восточная часть многосемейного дома на горе выглядит ультрасовременно. Уютные и стильные балконы необычной формы служат связующим звеном между фасадом здания и окружающей его природой.
Нам удалось проникнуть на один из балконов, с которого открывается вид на потрясающий лесной пейзаж. Тонкие ветки окружающих деревьев каждый день устраивают свою причудливую игру света и тени, отражающуюся на фасаде здания. Неподалеку находятся городская башня и небольшое озеро. На его берегу жители многосемейного дома в любой день смогут устроить уютный семейный пикник. Живописный лес идеально подойдет для неторопливых прогулок.
Ранее эта асфальтированная дорога служила в качестве подъезда для шоферов, подвозивших жителей виллы. После реконструкции она обрела новую жизнь, превратившись в круглую игровую площадку для маленьких детей.
На месте этой уютной комнаты ранее находился зимний сад, который специалисты Nagel+Braunagel решили заменить на уютный салон с настоящим камином, в котором можно отвлечься от повседневных забот, сесть в кресло с меховой обивкой и погрузиться в чтение любимой книги.
Функциональное назначение этой комнаты не претерпело изменений – в предыдущей
инкарнации дома она также служила в качестве уютной гостиной. Разумеется, новые жильцы внесли свежее настроение в ее ярко-освещенный интерьер. Судя по количеству музыкальных инструментов, обитатели дома на горе не на шутку увлечены музыкой.
Очарование 50-х годов, некогда господствовавшее на этой кухне, уступило место современному дизайну. Здесь, как впрочем и во всем доме, в качестве главного материала выступает дерево. В одну из стен мастера искусно встроили духовой шкаф, с помощью которого любители вкусно покушать смогут претворить в жизнь любые кулинарные фантазии. Неотъемлемая часть компактной кухни – кухонный остров – позволяет существенно сэкономить пространство, обеспечивая доступ к плите со всех сторон.
Желающих отобедать встретит яркая и просторная столовая. Благодаря большим оконным проемам и квадратному отверстию для лестницы в потолке, в нее проникает непрерывный поток естественного света, что наилучшим образом сказывается на аппетите жителей дома и его гостей.
Когда-то на этом месте был чердак, а теперь – большая и уютная спальная комната, в углу которой расположена самая настоящая керамическая ванная. Все мы когда-то да мечтали оказаться в кровати сразу же после теплого душа, минуя пробежку по холодной прихожей. Представьте себе, эта фантазия может в любой момент превратиться в реальность. Кому-то это покажется абсурдом, а кто-то радостно воскликнет, что о такой ванной комнате, вернее об ее отсутствии, он мечтал всю жизнь. В коллекции homify имеется немало подобных проектов, наиболее интересные из которых мы собрали в Книге идей ’Ванные без ванных комнат’.