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До & После: Многосемейный дом на горе Турмберг

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Haus Holl, Sanierung und Umgestaltung einer alten Villa, nagel + braunagel nagel + braunagel Столовая комната в стиле модерн
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Когда-то давным-давно в  небольшом городке Карлсруэ, что на юге Германии, на горе Турмберг стоял дом в стиле шале. С годами постройка постепенно приходила в упадок, превращаясь в обветшавшее, непригодное для жизни здание. В 2011 году специалисты архитектурного бюро Nagel+Braunagel разглядели потенциал угасающей постройки и решили взяться за реконструкцию дома. Редкая семья не захочет поселиться в столь идиллической местности, вдали от городской суеты. Так началась новая жизнь многосемейного дома на горе Турмберг.

Как выглядел дом в 1955 году

Haus Holl, Sanierung und Umgestaltung einer alten Villa, nagel + braunagel nagel + braunagel
nagel + braunagel

nagel + braunagel
nagel + braunagel
nagel + braunagel

Это фото давно минувших дней. Вот так выглядело это некогда полностью заселенное жильцами здание.

До: вид дома сзади

Haus Holl, Sanierung und Umgestaltung einer alten Villa, nagel + braunagel nagel + braunagel
nagel + braunagel

nagel + braunagel
nagel + braunagel
nagel + braunagel

На этом изображении представлен задний фасад дома незадолго до начала реконструкции. Кажется, что некогда цветущее и наполненное жизнью здание погрузилось в глубокий сон. Площадка вокруг постройки выглядит неухоженной, вход в нее зарос густыми кустами.

После: вид дома сзади

Haus Holl, Sanierung und Umgestaltung einer alten Villa, nagel + braunagel nagel + braunagel
nagel + braunagel

nagel + braunagel
nagel + braunagel
nagel + braunagel

Тщательного изучив проект, архитекторы и строители решили не менять концепцию дома, уделив основное внимание тому, что после реконструкции в нем будут снова жить семьи с маленькими детьми. 

Дом был разделен на три части, предназначенные для трех многодетных семей. Чтобы подчеркнуть связь с природой заново спроектированное здание было одето в деревянную обшивку, выложенную по горизонтали. Такая обрешетка создала приятный контраст с высокими прямоугольными окнами. Под обшивкой находится слой целлюлозной оболочки, толщина которого составляет 16 сантиметров. Ее главное предназначение – обеспечить звуко- и теплоизоляцию здания. Несмотря на существенные изменения в отделке дома, его форма осталась прежней.

Восточное крыло дома

Haus Holl, Sanierung und Umgestaltung einer alten Villa, nagel + braunagel nagel + braunagel
nagel + braunagel

nagel + braunagel
nagel + braunagel
nagel + braunagel

Восточная часть многосемейного дома на горе выглядит ультрасовременно. Уютные и стильные балконы необычной формы служат связующим звеном между фасадом здания и окружающей его природой.

Потрясающий пейзаж

Haus Holl, Sanierung und Umgestaltung einer alten Villa, nagel + braunagel nagel + braunagel
nagel + braunagel

nagel + braunagel
nagel + braunagel
nagel + braunagel

Нам удалось проникнуть на один из балконов, с которого открывается вид на потрясающий лесной пейзаж. Тонкие ветки окружающих деревьев каждый день устраивают свою причудливую игру света и тени, отражающуюся на фасаде здания. Неподалеку находятся городская башня и небольшое озеро. На его берегу жители многосемейного дома в любой день смогут устроить уютный семейный пикник. Живописный лес идеально подойдет для неторопливых прогулок.

Двор после реконструкции

Haus Holl, Sanierung und Umgestaltung einer alten Villa, nagel + braunagel nagel + braunagel
nagel + braunagel

nagel + braunagel
nagel + braunagel
nagel + braunagel

Ранее эта асфальтированная дорога служила в качестве подъезда для шоферов, подвозивших жителей виллы. После реконструкции она обрела новую жизнь, превратившись в круглую игровую площадку для маленьких детей.

Нужна помощь с проектом дома?
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Место для релаксации

Haus Holl, Sanierung und Umgestaltung einer alten Villa, nagel + braunagel nagel + braunagel Столовая комната в стиле модерн
nagel + braunagel

nagel + braunagel
nagel + braunagel
nagel + braunagel

На месте этой уютной комнаты ранее находился зимний сад, который специалисты Nagel+Braunagel решили заменить на уютный салон с настоящим камином, в котором можно отвлечься от повседневных забот, сесть в кресло с меховой обивкой и погрузиться в чтение любимой книги.

Интерьер гостиной

Haus Holl, Sanierung und Umgestaltung einer alten Villa, nagel + braunagel nagel + braunagel Гостиная в стиле модерн
nagel + braunagel

nagel + braunagel
nagel + braunagel
nagel + braunagel

Функциональное назначение этой комнаты не претерпело изменений – в предыдущей инкарнации дома она также служила в качестве уютной гостиной. Разумеется, новые жильцы внесли свежее настроение в ее ярко-освещенный интерьер. Судя по количеству музыкальных инструментов, обитатели дома на горе не на шутку увлечены музыкой.

Современная кухня

Haus Holl, Sanierung und Umgestaltung einer alten Villa, nagel + braunagel nagel + braunagel Кухня в стиле модерн
nagel + braunagel

nagel + braunagel
nagel + braunagel
nagel + braunagel

Очарование 50-х годов, некогда господствовавшее на этой кухне, уступило место современному дизайну. Здесь, как впрочем и во всем доме, в качестве главного материала выступает дерево. В одну из стен мастера искусно встроили духовой шкаф, с помощью которого любители вкусно покушать смогут претворить в жизнь любые кулинарные фантазии. Неотъемлемая часть компактной кухни – кухонный остров – позволяет существенно сэкономить пространство, обеспечивая доступ к плите со всех сторон.

Обеденная комната

Haus Holl, Sanierung und Umgestaltung einer alten Villa, nagel + braunagel nagel + braunagel Гостиная в стиле модерн
nagel + braunagel

nagel + braunagel
nagel + braunagel
nagel + braunagel

Желающих отобедать встретит яркая и просторная столовая. Благодаря большим оконным проемам и квадратному отверстию для лестницы в потолке, в нее проникает непрерывный поток естественного света, что наилучшим образом сказывается на аппетите жителей дома и его гостей.

Комната для сна и не только

Haus Holl, Sanierung und Umgestaltung einer alten Villa, nagel + braunagel nagel + braunagel Спальня в стиле минимализм
nagel + braunagel

nagel + braunagel
nagel + braunagel
nagel + braunagel

Когда-то на этом месте был чердак, а теперь – большая и уютная спальная комната, в углу которой расположена самая настоящая керамическая ванная. Все мы когда-то да мечтали оказаться в кровати сразу же после теплого душа, минуя пробежку по холодной прихожей. Представьте себе, эта фантазия может в любой момент превратиться в реальность. Кому-то это покажется абсурдом, а кто-то радостно воскликнет, что о такой ванной комнате, вернее об ее отсутствии, он мечтал всю жизнь. В коллекции homify имеется немало подобных проектов, наиболее интересные из которых мы собрали в Книге идей ’Ванные без ванных комнат’.

Стильные и необычные раковины для ванной комнаты
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