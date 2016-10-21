Продуманная планировка в доме на 80 м2

В планировке этого небольшого, но современного проекта можно найти ряд интересных решений, которые помогут по-новому взглянуть на свой дом, найти вдохновение для усовершенствования жилища. Площадь дома всего 80 м2, но здесь нашлось достаточно места для комнат уединенных и общего пространства.