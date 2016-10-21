Продуманная планировка в доме на 80 м2

В планировке этого небольшого, но современного проекта можно найти ряд интересных решений, которые помогут по-новому взглянуть на свой дом, найти вдохновение для усовершенствования жилища. Площадь дома всего 80 м2, но здесь нашлось достаточно места для комнат уединенных и общего пространства.
Если отделить пространство кухни в этом доме сплошной стеной, то места окажется слишком мало. Поэтому архитекторы проекта решили объединить кухню и столовую. Получилось большое, светлое пространство, где нашлось место для функционального кухонного острова и элегантного круглого обеденного стола. Встроенные потолочные светильники придают белому цвету интерьера особую свежесть и глянцевый блеск.
В подборе цветовой гаммы интерьера дизайнер отдал предпочтение доминирующему белому цвету, что безусловно обогатило комнаты светом и объемом. Особую роль в интерьере играют детали желтого оттенка, наполняя светлые комнаты ощущением солнечного тепла.
Как видите, обстановка в гостиной весьма простая, но практичная и комфортная. Нейтрально-светлая цветовая гамма особенно хорошо смотрится в сочетании с желтыми акцентами и ярким освещением.
Очень удобно – сразу рядом со спальней выделено место для индивидуальной ванной в смежной комнате.