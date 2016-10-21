Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Продуманная планировка в доме на 80 м2

Перла Вереника Перла Вереника
Radiant White, ristrutturami ristrutturami Кухня в стиле минимализм
Loading admin actions …

В планировке этого небольшого, но современного проекта можно найти ряд интересных решений, которые помогут по-новому взглянуть на свой дом, найти вдохновение для усовершенствования жилища. Площадь дома всего 80 м2, но здесь нашлось достаточно места для комнат уединенных и общего пространства. 

Мини-кухня – не проблема!

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Кухня в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Если отделить пространство кухни в этом доме сплошной стеной, то места окажется слишком мало. Поэтому архитекторы проекта решили объединить кухню и столовую. Получилось большое, светлое пространство, где нашлось место для функционального кухонного острова и элегантного круглого обеденного стола. Встроенные потолочные светильники придают белому цвету интерьера особую свежесть и глянцевый блеск. 

Оттенки желтого на белом фоне

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Гостиная в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

В подборе цветовой гаммы интерьера дизайнер отдал предпочтение доминирующему белому цвету, что безусловно обогатило комнаты светом и объемом. Особую роль в интерьере играют детали желтого оттенка, наполняя светлые комнаты ощущением солнечного тепла. 

Уютный уголок для отдыха в гостиной

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Гостиная в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Лаконичное оформление стены с телевизором

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Гостиная в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Просто и удобно!

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Гостиная в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Как видите, обстановка в гостиной весьма простая, но практичная и комфортная. Нейтрально-светлая цветовая гамма особенно хорошо смотрится в сочетании с желтыми акцентами и ярким освещением. 

Дизайн кухни – все очень практично

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Кухня в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Большое открытое пространство – элегантно без границ

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Кухня в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Гибкая планировка для будущих перемен

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Кухня в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Спальня и ванная комната рядом

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Спальня в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Очень удобно – сразу рядом со спальней выделено место для индивидуальной ванной в смежной комнате. 

Компактный душ

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Ванная комната в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Вход в ванную комнату из спальни

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Спальня в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Яркие детали – то что нужно для лаконичного интерьера

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Ванная комната в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Простая и стильная ванная комната

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Ванная комната в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami
15 сенсационных каменных стен для дома
Как вам кажется - подойдет такой светлый интерьер для уютного дома?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо