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15 идей использования камня для отделки

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
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Отделка каменной стеной в доме по-прежнему остается актуальным решением. Существуют разные вариации ее создания, поэтому предлагаем ознакомиться с 15 идеями каменных стен, которые можно воплотить в доме.

1. Серая плитка для украшения стен

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

Стиль, цвет, текстура… все, что нужно, здесь есть. Очень бросается в глаза стена, где цвета камней имеют различные оттенки серого. Это выглядит впечатляюще и ненавязчиво.

2. Равномерная стена

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

Здесь каменная стена имеет более сдержанный вид, дизайн отличается равномерностью, гладкой, однородной текстурой. Такой камень может обладать разными цветами – от светло-коричневого до более интенсивных цветов и их комбинаций.

3. Задняя сторона сада

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

На этой стороне дома, где сад изобилует горшками зеленых растений, текстурированный камень идеально подходит для украшения. Это каменная стена, которая была окрашена в белый цвет, подчеркивает естественную текстуру камня.

4. Освещение – идея для творчества

Realizzazioni per privati, Attività Edili Cameli Marco Attività Edili Cameli Marco Стены и полПол и стены
Attività Edili Cameli Marco

Attività Edili Cameli Marco
Attività Edili Cameli Marco
Attività Edili Cameli Marco

На этой стене лампы расположены на полу, что дает дополнительную текстуру и интересный цвет стене, элегантность и изящество.

5. Освещенная каменная стена

Refúgio na Montanha - Casa Cor MG 2014, Gláucia Britto Gláucia Britto Гостиная в рустикальном стиле
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Стена из каменных плит покрыта белой отделкой, интересным является эффект, который создается огнями, освещающими потолок. Свет очень красиво освещает различные текстуры этой прекрасной стены. Это элегантный стиль декора для вашей гостиной.

6. Стена, которая поддерживает лестницу

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Это огромная несущая стена, которая поддерживает лестницу дома, покрыта камнем. Она очень красиво выглядит с камнем почти черного цвета, это по мнению дизайнеров выделяет пространство дома.

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7. Стена в нейтральных тонах

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Гостиная в стиле модерн
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

Камень в этих светлых тонах придает декор комнате и отличный вид. Тона камней не являются однообразными. Такое покрытие достаточно использовать для одной стены.

8. Каменная перегородка

Apartamento en El Rosal, Arquitectura 4rq Arquitectura 4rq Гостиная в стиле модерн
Arquitectura 4rq

Arquitectura 4rq
Arquitectura 4rq
Arquitectura 4rq

Этот камень отделяет две комнаты в одном пространстве, кухню и столовую, такая текстура и цвет являются важным шагом в оформлении интерьера дома.

9. Очень уникальный угол комнаты

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Гостиная в стиле модерн
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

Как вы оцените этот угол комнаты? Это хорошее решение! Каменная стена дополнена зеркалами, оформленными в табличной форме очень темного дерева. Такой прием визуально увеличивает пространство.

10. Интересная стена из камня

Apartamento 533, TRIBU ESTUDIO CREATIVO TRIBU ESTUDIO CREATIVO Гостиная в стиле модерн
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

В домашнем офисе или на рабочем месте можно выложить каменную стену, которая подчеркнет вашу индивидуальность и красоту. Стена дополняется мелкими камнями белого цвета.

11. Каменная стена между двумя окнами

Reforma de un apartamento en el centro de San Sebastian, EKIDAZU EKIDAZU Гостиная в стиле модерн
EKIDAZU

EKIDAZU
EKIDAZU
EKIDAZU

Сочетание естественного света из двух окон с освещением, которое поступает с потолка, является контрастным по отношению к этой отделке, интегрированной в гостиной и столовой.

12. Цвет камня и мебели в гостиной

Reforma parcial vivienda RIELLS I VIABREA, ROIMO INTEGRAL GRUP ROIMO INTEGRAL GRUP Гостиная в рустикальном стиле
ROIMO INTEGRAL GRUP

ROIMO INTEGRAL GRUP
ROIMO INTEGRAL GRUP
ROIMO INTEGRAL GRUP

Когда вы размещаете покрытие из камней на стене, помните, что мебель должна соответствовать цвету камня, важно, чтобы они гармонично выглядели.

13. Когда камень является частью конструкции стены

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq Гостиная в рустикальном стиле
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

Каменные плиты образуют арки, которые поддерживают остальную часть стены, это интересная структура в очень красивом загородном стиле. Деревянный потолок придает элегантность этой комнате с естественным цветом, который идеально сочетается с керамическим полом. Отделка мебели придает помещению этот красочный, спокойный и мягкий вид.

14. Отделка камина

Casa en La Cerdanya. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Гостиная в рустикальном стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Когда в комнате есть камин, не нужно пытаться его скрывать. Наоборот, сделайте его более заметным, например, при помощи камня.

15. Камень для фасада

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Фасад станет намного интереснее, если отделать его камнем. Для этого подойдет любой цвет, который вам нравится. Хорошо использовать камень не для всего фасада, а для подчеркивания какой-либо его части.

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