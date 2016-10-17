15 идей использования камня для отделки

Отделка каменной стеной в доме по-прежнему остается актуальным решением. Существуют разные вариации ее создания, поэтому предлагаем ознакомиться с 15 идеями каменных стен, которые можно воплотить в доме.
Стиль, цвет, текстура… все, что нужно, здесь есть. Очень бросается в глаза стена, где цвета камней имеют различные оттенки серого. Это выглядит впечатляюще и ненавязчиво.
Здесь каменная стена имеет более сдержанный вид, дизайн отличается равномерностью, гладкой, однородной текстурой. Такой камень может обладать разными цветами – от светло-коричневого до более интенсивных цветов и их комбинаций.
На этой стороне дома, где сад изобилует горшками зеленых растений, текстурированный камень идеально подходит для украшения. Это каменная стена, которая была окрашена в белый цвет, подчеркивает естественную текстуру камня.
На этой стене лампы расположены на полу, что дает дополнительную текстуру и интересный цвет стене, элегантность и изящество.
Стена из каменных плит покрыта белой отделкой, интересным является эффект, который создается огнями, освещающими потолок. Свет очень красиво освещает различные текстуры этой прекрасной стены. Это элегантный стиль декора для вашей гостиной.
Это огромная несущая стена, которая поддерживает лестницу дома, покрыта камнем. Она очень красиво выглядит с камнем почти черного цвета, это по мнению дизайнеров выделяет пространство дома.
Камень в этих светлых тонах придает декор комнате и отличный вид. Тона камней не являются однообразными. Такое покрытие достаточно использовать для одной стены.
Этот камень отделяет две комнаты в одном пространстве, кухню и столовую, такая текстура и цвет являются важным шагом в оформлении интерьера дома.
Как вы оцените этот угол комнаты? Это хорошее решение! Каменная стена дополнена зеркалами, оформленными в табличной форме очень темного дерева. Такой прием визуально увеличивает пространство.
В домашнем офисе или на рабочем месте можно выложить каменную стену, которая подчеркнет вашу индивидуальность и красоту. Стена дополняется мелкими камнями белого цвета.
Сочетание естественного света из двух окон с освещением, которое поступает с потолка, является контрастным по отношению к этой отделке, интегрированной в гостиной и столовой.
Когда вы размещаете покрытие из камней на стене, помните, что мебель должна соответствовать цвету камня, важно, чтобы они гармонично выглядели.
Каменные плиты образуют арки, которые поддерживают остальную часть стены, это интересная структура в очень красивом загородном стиле. Деревянный потолок придает элегантность этой комнате с естественным цветом, который идеально сочетается с керамическим полом. Отделка мебели придает помещению этот красочный, спокойный и мягкий вид.
Когда в комнате есть камин, не нужно пытаться его скрывать. Наоборот, сделайте его более заметным, например, при помощи камня.