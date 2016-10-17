Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Компактная и стильная кухня – 5 идей

Перла Вереника Перла Вереника
homify Кухня в стиле лофт
Loading admin actions …

Сочетание функциональности и компактности в интерьере очень важно для современной жизни. Разрабатывая проекты кухни дизайнеры уделяют особое внимание вопросам максимально удобной планировки пространства, чтобы любая из многочисленных задач нашла свое место. И, конечно, сделать это можно и нужно, оформив кухню в соответствии с современными представлениями о стильном и интересном интерьере. 

В стиле минимализма

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Кухня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Квартира для молодой девушки

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Гладкие поверхности без лишних деталей, продуманное размещение встроенной кухонной техники, нейтральная цветовая гамма интерьера – такая кухня легко впишется в малые габариты пространства. При этом ощущения домашнего уюта можно добиться простым включением в отделку интерьера нескольких декоративных элементов: напольной плитки с интересным узором, деревянной столешницы, зелени на окне. 

Единое оформление пространства

I's HOUSE, dwarf dwarf Кухня в классическом стиле
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Кухня занимает в этом пространстве совсем немного места, но благодаря целостному оформлению всей комнаты, здесь удалось разместить много ярких и функциональных предметов, а также великолепный деревянный декор – потолочные балки.  Сама кухня очень функциональна: под рабочей поверхностью расположены шкафы и ящики различных размеров, между мойкой и варочной панелью – удобное место для приготовления блюд. 

Кухня для большой компании

空間の凹凸を活かしたカラフルな家, nuリノベーション nuリノベーション Кухни в эклектичном стиле
nuリノベーション

nuリノベーション
nuリノベーション
nuリノベーション

Дефицит свободного времени приводит к тому, что занятые своими делами, мы все реже можем собраться вместе со своими близкими, друзьями и домочадцами. Имея всего лишь пару часов времени вечером, чтобы приготовить ужин и обсудить прошедший день в кругу своей семьи, лучше всего совместить эти занятия. В представленном интерьере функциональный кухонный остров продолжает обеденный стол с удобными и легкими стульями, что позволит собраться всем вместе. 

Кухня – в центре

シンプルにナチュラルに暮す2人の家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

Как правило, кухню располагают в угловой части единого пространства гостиной, но в данном случае дизайнеры решили отойти от таких стандартов. Композиция интерьера построена вокруг кухонного острова и обеденного стола, и нужно сказать, такое распределение задач выглядит очень гармонично и современно. Для каждого предусмотрено свое личное пространство, а центр комнаты предназначен для семейного отдыха. 

Выбор цвета играет важную роль

Our Industrial Showroom homify Кухня в стиле лофт
homify

Our Industrial Showroom

homify
homify
homify

Компактная и светлая кухня оформлена в серо-голубых тонах, что придает свежесть и лаконичность интерьеру. Высокие шкафы вдоль стены, ящички и дверцы под рабочей поверхностью объединены цветовой гаммой. Светлая древесина также подчеркивает домашний уют пространства. 

Проект стильного дома для пригорода
Кухня в центре гостиной - как вам такая идея?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо