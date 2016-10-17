Компактная и стильная кухня – 5 идей

Дефицит свободного времени приводит к тому, что занятые своими делами, мы все реже можем собраться вместе со своими близкими, друзьями и домочадцами. Имея всего лишь пару часов времени вечером, чтобы приготовить ужин и обсудить прошедший день в кругу своей семьи, лучше всего совместить эти занятия. В представленном интерьере функциональный кухонный остров продолжает обеденный стол с удобными и легкими стульями, что позволит собраться всем вместе.