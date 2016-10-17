Компактная и стильная кухня – 5 идей

Сочетание функциональности и компактности в интерьере очень важно для современной жизни. Разрабатывая проекты кухни дизайнеры уделяют особое внимание вопросам максимально удобной планировки пространства, чтобы любая из многочисленных задач нашла свое место. И, конечно, сделать это можно и нужно, оформив кухню в соответствии с современными представлениями о стильном и интересном интерьере.
Гладкие поверхности без лишних деталей, продуманное размещение встроенной кухонной техники, нейтральная цветовая гамма интерьера – такая кухня легко впишется в малые габариты пространства. При этом ощущения домашнего уюта можно добиться простым включением в отделку интерьера нескольких декоративных элементов: напольной плитки с интересным узором, деревянной столешницы, зелени на окне.
Кухня занимает в этом пространстве совсем немного места, но благодаря целостному оформлению всей комнаты, здесь удалось разместить много ярких и функциональных предметов, а также великолепный деревянный декор – потолочные балки. Сама кухня очень функциональна: под рабочей поверхностью расположены шкафы и ящики различных размеров, между мойкой и варочной панелью – удобное место для приготовления блюд.
Дефицит свободного времени приводит к тому, что занятые своими делами, мы все реже можем собраться вместе со своими близкими, друзьями и домочадцами. Имея всего лишь пару часов времени вечером, чтобы приготовить ужин и обсудить прошедший день в кругу своей семьи, лучше всего совместить эти занятия. В представленном интерьере функциональный кухонный остров продолжает обеденный стол с удобными и легкими стульями, что позволит собраться всем вместе.
Как правило, кухню располагают в угловой части единого пространства гостиной, но в данном случае дизайнеры решили отойти от таких стандартов. Композиция интерьера построена вокруг кухонного острова и обеденного стола, и нужно сказать, такое распределение задач выглядит очень гармонично и современно. Для каждого предусмотрено свое личное пространство, а центр комнаты предназначен для семейного отдыха.
Компактная и светлая кухня оформлена в серо-голубых тонах, что придает свежесть и лаконичность интерьеру. Высокие шкафы вдоль стены, ящички и дверцы под рабочей поверхностью объединены цветовой гаммой. Светлая древесина также подчеркивает домашний уют пространства.