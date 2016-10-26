От кошмара – к дому мечты: невероятное превращение

Ничто не предвещало столь современный и модный вид гостиной комнаты! Завораживающие футуристические светильники, свисающих с потолка, сразу же бросаются в глаза, от них невозможно отвести взгляд.

Просторная и светлая комната с белой и черной цветовой палитрой покорит всех своим безупречным стилем мгновенно. Удачные оттенки, а также наличие удобной мебели и элегантного декора создаст в этой комнате любимое место для встречи гостей и просто семейных посиделок.