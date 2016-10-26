От кошмара – к дому мечты: невероятное превращение

Просторная семейная вилла с садом на окраине Милана – это звучит как сон, не правда ли? Когда такая вилла подвергается реконструкции, чтобы улучшить эстетику и функциональность своего дизайна интерьера, мы с нетерпением ждем сказочный результат! И архитекторы из Fase Architetti Associati гарантируют именно это! Здесь и потрясающий дизайн, и богатые оттенки, и роскошные текстуры. Особенно стоит отметить уникальные акценты, которые являются изюминкой созданной композиции. Плюшевые сидения и эксклюзивные люстры на сверкающих поверхностях, прекрасный декор стен и великолепный экстерьер – от всего увиденного захватывает дух!
Это угнетающее фото мало что может рассказать о будущей вилле. Наличие достаточно большого пространства дает почву для реализации смелой фантазии и воплощения задуманного.
Одним из ключевых элементов реконструкции является перераспределения имеющегося пространства и оптимальное использование естественного света. Давайте посмотрим, что получится в итоге!
Ничто не предвещало столь современный и модный вид гостиной комнаты! Завораживающие футуристические светильники, свисающих с потолка, сразу же бросаются в глаза, от них невозможно отвести взгляд.
Просторная и светлая комната с белой и черной цветовой палитрой покорит всех своим безупречным стилем мгновенно. Удачные оттенки, а также наличие удобной мебели и элегантного декора создаст в этой комнате любимое место для встречи гостей и просто семейных посиделок.
В столовой также наблюдаем знакомую нам цветовую гамму – белый, черный и коричневый цвета превалируют. Богатая люстра в центре добавляет нотку гламура к простой элегантности круглому обеденному столу и стульям. Высокий светильник в углу гармонирует с привлекательным коричневым паркетом на полу. Как и в гостиной, пространство столовой щедро наполнено естественным светом, поэтому смотрится просторно.
Обновленная кухня является эталоном современной функциональности! Современный дизайн мебели и фурнитуры удачно подчеркнут прохладной и элегантной цветовой палитрой белого и серого. Коричневый пол и мягкая подсветка смягчают восприятие пространства. Ключевой особенностью этой сложной кухни является наличие острова. Он выполняет как практичную функцию, так и является дополнительной неофициальной столовой.
Вы только взгляните на уютный и стильный декор над кроватью в спальне! Эта красивая смесь современности и классики так приятно освещена неярким естественным светом. Мы можем только представить себе, насколько приятно отдыхать на удобной современной кровати с любимой книгой в руках. Деревянная мебель и пол в различных оттенках коричневого прекрасно перекликаются с рамками для фотографий на стене.
Прохладный и элегантный минимализм ванной – настоящее удовольствие для глаз. Современный и безукоризненно белый цвет стен с дизайнерскими элементами уравновешивается интригующими цветочными узорами на сером плиточном полу. Растение на подоконнике обеспечивает приятный всплеск яркого цвета в строгой обстановке ванной комнаты.
Нельзя забывать и о том, что ждет нас за пределами обновленного дома. Здесь видим изобретательное использование металла, с помощью которого подчеркивается неповторимый стиль экстерьера. Уникальные плетенные стулья, реечная крыша и холодный серый цвет контрастирует с сочными зелеными изгородями кустарников и деревьев. Этот рукотворный оазис идеально подходит для общения под открытым небом.