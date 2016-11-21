14 вещей, которые могут не понравиться вашим гостям

Все мы любим принимать гостей, и каждый раз стараемся обеспечить для них максимальный комфорт и теплую атмосферу. Но не всегда получается продумать все до мелочей – некоторые нюансы ускользают от нашего внимания, и могут подпортить дружеские посиделки. Homify сделал подборку тех вещей, на которые стоит обращать внимание перед приемом дорогих визитеров.
Перед тем, как ознакомить вас со списком того, что ваши гости могут плохо оценить, напомним, что у каждого свои вкусы, и не стоит принимать близко к сердцу представленную ниже информацию. Но все же, есть вещи, которые могут раздражать некоторых людей – в этом списке как раз представлены некоторые примеры таковых.
Если вам посчастливится возводить свое жилище с нуля и принимать участие в его проектировании, проявляя свои способности архитектора, постарайтесь расположить ванную рядом с такими зонами, как гостиная или даже кухня. Ходить по всему дому и заглядывать в каждую спальню в поисках санузла – далеко не самое интересное занятие для гостя, поэтому пусть заветная комнатка находится возле основных помещений.
Мало кому понравится ситуация, когда у хозяина дома нет в прихожей шкафчика для обуви. В таких случаях, если вы принимаете сразу много гостей, ваша передняя превращается в захламленный обувной склад, в котором каждому человеку долго придется искать свои ботинки. Поэтому лучше сразу установить для этих целей специальный шкафчик, комод или полочки.
Если звонок на воротах или двери не работает, у гостей сразу же может сложиться негативное мнение о безответственном хозяине, и ложное впечатление, будто не так уж их и ждут. Кроме того, придется стучать, громко кричать, или звонить по телефону. Согласитесь, вы бы предпочли избежать такого.
Если вы ждете гостей, позаботьтесь о наличии в ванной и туалете чистых полотенец и туалетной бумаги. Вашим визитерам вряд ли будет весело бегать по дому в поисках этих средств гигиены, или прерывать увлекательную беседу, чтобы попросить их у вас.
Времени на уборку не всегда хватает, потому мы иногда наспех рассовываем вещи по шкафам. Советуем делать это так, чтобы при открытии этих самых шкафов вас или ваших гостей не завалило их содержимым, как часто бывает в плохих комедиях.
Старайтесь избегать чересчур официальной атмосферы за ужином, отдавая предпочтение уютной и домашней обстановке. Не кладите на стол множество приборов, каждый из которых предназначен для определенного блюда, ведь не все, кто приходит к вам в дом знают, какой вилкой нужно есть рыбу, а какой – десерт. К тому же, излишний официоз попросту комичен, когда вы облачены в домашние тапочки, а под ногами путается детвора вместе с четвероногими любимцами.
Может, некоторые люди и привыкли к тусклому освещению, но вам не стоит забывать о том, что кому-то может быть некомфортно при недостаточном количестве света, потому даже создавая романтичную и таинственную атмосферу, не перестарайтесь, чтобы вашим гостям не было темно. Идеальное освещение – то, в котором можно читать книгу, не напрягая глаз.
Приглашая гостей на ужин, мы всеми силами стараемся устроить их комфорт, но иногда они тоже хотят в чем-то помочь хозяевам, на что зачастую получают твердый отказ. Это может быть расценено как оскорбление и проявление недоверия, поэтому не стесняйтесь переложить на плечи гостей часть работы – вряд ли их сильно отяготит нарезка сыра или чистка апельсинов, зато они почувствуют, что вы доверяете им и нуждаетесь в них.
Никого не оставит равнодушным теплый и уютный интерьер с камином, в котором, приятно потрескивая и терпко благоухая, тлеют сосновые поленья. Но вот к духоте не все привыкли, посему рекомендуем немного приоткрыть окна.
Может быть, вы очень любите свой удобный низкий диван или кресло, но стоит помнить, что такая мебель может стать объектом ненависти некоторых ваших гостей, в особенности пожилых, ведь для них встать с такого дивана – настоящая проблема. Усугубляется она, если высота кресел неудачно подобрана в соответствии с высотой стола.
Настоящий владелец дома всегда сумеет объяснить, почему он выбрал те или иные украшения для своего дома, или даже поведать увлекательную историю, которая связана с какой-то картиной или статуэткой. Если гости будут интересоваться теми или иными предметами декора, не стесняйтесь рассказать им, как они вам достались и за что вы их любите – это и разнообразит беседу, и поможет людям еще лучше вас узнать (и даже удачно подобрать подарок к ближайшему празднику).
Сколько людей, столько и музыкальных предпочтений. Вы можете любить как тяжелый металл, так и поп-хиты 80-х, но не будьте свято уверены в том, что ваши гости одобрят такое музыкальное сопровождение. Подбирайте нейтральную музыку, которая будет служить лишь фоном для приятного общения за столом.
Если ваш ремонт получился на славу, и вы гордитесь своей новой спальней или гостиной, об этом можно сказать единожды, но не стоит возвращаться к этой теме снова и снова! Хвастовство никому не нравится, к тому же, у вас с друзьями наверняка найдутся темы поинтереснее.
А может быть, ваш дом настолько красив, что гостям будет грустно покидать его и возвращаться к себе домой?