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14 вещей, которые могут не понравиться вашим гостям

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Столовая комната в классическом стиле
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Все мы любим принимать гостей, и каждый раз стараемся обеспечить для них максимальный комфорт и теплую атмосферу. Но не всегда получается продумать все до мелочей – некоторые нюансы ускользают от нашего внимания, и могут подпортить дружеские посиделки. Homify сделал подборку тех вещей, на которые стоит обращать внимание перед приемом дорогих  визитеров.

Перед тем, как ознакомить вас со списком того, что ваши гости могут плохо оценить, напомним, что у каждого свои вкусы, и не стоит принимать близко к сердцу представленную ниже информацию. Но все же, есть вещи, которые могут раздражать некоторых людей – в этом списке как раз представлены некоторые примеры таковых.

1. Тайная ванная комната

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd Ванная в классическом стиле
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

Если вам посчастливится возводить свое жилище с нуля и принимать участие в его проектировании, проявляя свои способности архитектора, постарайтесь расположить ванную рядом с такими зонами, как гостиная или даже кухня. Ходить по всему дому и заглядывать в каждую спальню в поисках санузла – далеко не самое интересное занятие для гостя, поэтому пусть заветная комнатка находится возле основных помещений.

2. Обувь

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Мало кому понравится ситуация, когда у хозяина дома нет в прихожей шкафчика для обуви. В таких случаях, если вы принимаете сразу много гостей, ваша передняя превращается в захламленный обувной склад, в котором каждому человеку долго придется искать свои ботинки. Поэтому лучше сразу установить для этих целей специальный шкафчик, комод или полочки.

3. Нерабочий звонок

Riggsacre, Corbridge, MWE Architects MWE Architects Дома в стиле модерн
MWE Architects

Riggsacre, Corbridge

MWE Architects
MWE Architects
MWE Architects

Если звонок на воротах или двери не работает, у гостей сразу же может сложиться негативное мнение о безответственном хозяине, и ложное впечатление, будто не так уж их и ждут. Кроме того, придется стучать, громко кричать, или звонить по телефону. Согласитесь, вы бы предпочли избежать такого.

4. Бумага и полотенца

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors Ванная комната в стиле модерн
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

Если вы ждете гостей, позаботьтесь о наличии в ванной и туалете чистых полотенец и туалетной бумаги.  Вашим визитерам вряд ли будет весело бегать по дому в поисках этих средств гигиены, или прерывать увлекательную беседу, чтобы попросить их у вас.

5. Плохо замаскированный беспорядок

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Времени на уборку не всегда хватает, потому мы иногда наспех рассовываем вещи по шкафам. Советуем делать это так, чтобы при открытии этих самых шкафов вас или ваших гостей не завалило их содержимым, как часто бывает в плохих комедиях.

6. Слишком официальный ужин

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Столовая комната в классическом стиле
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

Старайтесь избегать чересчур официальной атмосферы за ужином, отдавая предпочтение уютной и домашней обстановке. Не кладите на стол множество приборов, каждый из которых предназначен для определенного блюда, ведь не все, кто приходит к вам в дом знают, какой вилкой нужно есть рыбу, а какой – десерт. К тому же, излишний официоз попросту комичен, когда вы облачены в домашние тапочки, а под ногами путается детвора вместе с четвероногими любимцами.

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7. Слишком мало света

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Может, некоторые люди и привыкли к тусклому освещению, но вам не стоит забывать о том, что кому-то может быть некомфортно при недостаточном количестве света, потому даже создавая романтичную и таинственную атмосферу, не перестарайтесь, чтобы вашим гостям не было темно. Идеальное освещение – то, в котором можно читать книгу, не напрягая глаз.

8. Я все сам!

Rear Extension, Oakman Oakman Столовая комната в стиле модерн
Oakman

Rear Extension

Oakman
Oakman
Oakman

Приглашая гостей на ужин, мы всеми силами стараемся устроить их комфорт, но иногда они тоже хотят в чем-то помочь хозяевам, на что зачастую получают твердый отказ. Это может быть расценено как оскорбление и проявление недоверия, поэтому не стесняйтесь переложить на плечи гостей часть работы – вряд ли их сильно отяготит нарезка сыра или чистка апельсинов, зато они почувствуют, что вы доверяете им и нуждаетесь в них.

9. Свежий воздух

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Никого не оставит равнодушным теплый и уютный интерьер с камином, в котором, приятно потрескивая и терпко благоухая, тлеют сосновые поленья. Но вот к духоте не все привыкли, посему рекомендуем немного приоткрыть окна.

10. Слишком низкие кресла

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Гостиная в стиле минимализм
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Может быть, вы очень любите свой удобный низкий диван или кресло, но стоит помнить, что такая мебель может стать объектом ненависти некоторых ваших гостей, в особенности пожилых, ведь для них встать с такого дивана – настоящая проблема. Усугубляется она, если высота кресел неудачно подобрана в соответствии с высотой стола.

11. Коллекция предметов искусства, о которых вы ничего не знаете

Bloominville Storage Unit House Envy Гостиная в скандинавском стиле
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

Настоящий владелец дома всегда сумеет объяснить, почему он выбрал те или иные украшения для своего дома, или даже поведать увлекательную историю, которая связана с какой-то картиной или статуэткой. Если гости будут интересоваться теми или иными предметами декора, не стесняйтесь рассказать им, как они вам достались и за что вы их любите – это и разнообразит беседу, и поможет людям еще лучше вас узнать (и даже удачно подобрать подарок к ближайшему празднику).

12. Угнетающая музыка

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Гостиная в стиле модерн
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

Сколько людей, столько и музыкальных предпочтений. Вы можете любить как тяжелый металл, так и поп-хиты 80-х, но не будьте свято уверены в том, что ваши гости одобрят такое музыкальное сопровождение. Подбирайте нейтральную музыку, которая будет служить лишь фоном для приятного общения за столом.

13. Чрезмерное хвастовство

Lily Pond homify Стены и пол в скандинавском стиле
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

Если ваш ремонт получился на славу, и вы гордитесь своей новой спальней или гостиной, об этом можно сказать единожды, но не стоит возвращаться к этой теме снова и снова! Хвастовство никому не нравится, к тому же, у вас с друзьями наверняка найдутся темы поинтереснее.

14. Слишком красивый дом

Moroccan style garden Gullaksen Architects Сад в средиземноморском стиле
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

А может быть, ваш дом настолько красив, что гостям будет грустно покидать его и возвращаться к себе домой?

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