Прозрачный как стекло дом в Швейцарии

Пространственная свобода и единение с природой ощущаются даже в таком интимном пространстве, как санузел. Стеклянные стены с видом на небольшой атриум позволяют в буквальном смысле купаться в лучах солнечного света во время водных процедур, а также созерцать красоту деревьев бонсай.

Вам наверняка понравится наша книга идей Воплощение самых смелых фантазий: 8 идей для ванных комнат!