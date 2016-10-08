Прозрачный как стекло дом в Швейцарии

Швейцарский дом ассоциируется с безупречным качеством, надежностью и высокой стоимостью. Отсюда можно предположить, что интерьеры таких построек обязаны быть чрезвычайно роскошными или даже помпезными. Однако на деле все не совсем так. Многие загородные резиденции в Швейцарии со стороны выглядят хоть и основательно, но вполне сдержанно. Предпочтение отдается визуальной простоте и надежности. Сегодняшний пример не является исключением, поэтому предлагаем читателям прогуляться по новому дому.
Вилла имеет понятную геометрию: с высоты птичьего полета конструкция выглядит как квадрат. К слову, знали ли вы, что когда-то в некоторых административных центрах Швейцарии некогда существовал налог на размеры окон? Хорошо, что это осталось только в прошлом, и панорамное остекление в нашем случае — особая и очень приятная тема.
Главные помещения в доме навеивают мысли об отдыхе на природе. Действительно, в Швейцарии очень любят и уважают окружающую среду, и, думается, именно у неё учатся изяществу и гармонии. Кроме того, в природный ландшафт органично и без нарушений вписывается и интерьер нашего проекта, с особым изяществом и уютом.
Кухня — это место, где поистине могут происходить самые невероятные чудеса. От зарождения изысканных кулинарных шедевров до «зависания» в воздухе части мебельного гарнитура.
Планировка кухни сложилась естественно, исходя из логики помещения. Будучи выполненной в минималистическом стиле, она не имеет лишнего декора. Цветовая гамма, таким образом, полностью соответствует заданной дизайнерами интерьера теме. Стоит обратить внимание на сам гарнитур и правильно подобранную неброскую фурнитуру. Две независимые группы освещения удачно отделяют одно рабочее пространство от другого, помогая менять акценты в зависимости от поставленной задачи. Кухонный остров, расположенный в самом центре, может стать комфортным местом для семейной трапезы.
Пространственная свобода и единение с природой ощущаются даже в таком интимном пространстве, как санузел. Стеклянные стены с видом на небольшой атриум позволяют в буквальном смысле купаться в лучах солнечного света во время водных процедур, а также созерцать красоту деревьев бонсай.
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