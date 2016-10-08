Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Прозрачный как стекло дом в Швейцарии

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
homify Ванная комната в стиле модерн
Loading admin actions …

Швейцарский дом ассоциируется с безупречным качеством, надежностью и высокой стоимостью. Отсюда можно предположить, что интерьеры таких построек обязаны быть чрезвычайно роскошными или даже помпезными. Однако на деле все не совсем так. Многие загородные резиденции в Швейцарии со стороны выглядят хоть и основательно, но вполне сдержанно. Предпочтение отдается визуальной простоте и надежности. Сегодняшний пример не является исключением, поэтому предлагаем читателям прогуляться по новому дому.

Как на ладони

homify Многоквартирные дома
homify

homify
homify
homify

Вилла имеет понятную геометрию: с высоты птичьего полета конструкция выглядит как квадрат.  К слову, знали ли вы, что когда-то в некоторых административных центрах Швейцарии некогда существовал налог на размеры окон? Хорошо, что это осталось только в прошлом, и панорамное остекление в нашем случае — особая и очень приятная тема. 

Открытость, прозрачность, честность

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Главные помещения в доме навеивают мысли об отдыхе на природе. Действительно, в Швейцарии очень любят и уважают окружающую среду, и, думается, именно у неё учатся изяществу и гармонии. Кроме того, в природный ландшафт органично и без нарушений вписывается и интерьер нашего проекта, с особым изяществом и уютом. 

Магия повсеместно

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кухня — это место, где поистине могут происходить самые невероятные чудеса. От зарождения изысканных кулинарных шедевров до «зависания» в воздухе части мебельного гарнитура. 

Идеальный характер

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Планировка кухни сложилась естественно, исходя из логики помещения. Будучи выполненной в минималистическом стиле, она не имеет лишнего декора. Цветовая гамма, таким образом, полностью соответствует заданной дизайнерами интерьера теме. Стоит обратить внимание на сам гарнитур и правильно подобранную неброскую фурнитуру. Две независимые группы освещения удачно отделяют одно рабочее пространство от другого, помогая менять акценты в зависимости от поставленной задачи. Кухонный остров, расположенный в самом центре, может стать комфортным местом для семейной трапезы. 

Для души и душа

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Пространственная свобода и единение с природой ощущаются даже в таком интимном пространстве, как санузел. Стеклянные стены с видом на небольшой атриум позволяют в буквальном смысле купаться в лучах солнечного света во время водных процедур, а также созерцать красоту деревьев бонсай.

Вам наверняка понравится наша книга идей Воплощение самых смелых фантазий: 8 идей для ванных комнат!

15 красивых заборов для дома и дачи
Появились вопросы? Задайте их специалистам homify!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо