Модный дом на сваях

Шикарный, современный и, что еще более удивительно, семейный проект загородного дома на сваях сегодня расскажет нам обо всех своих секретах.

Французская студия архитектуры и дизайна BERTUN BICHET предлагает нам по-новому взглянуть на то, как могут выглядеть дома для семьи с маленькими детьми и восхититься интересным урбанистическим взглядом на пригородное строительство.

Такой проект отлично подойдет для участков, которые часто бывают расположены близко к городу, но имеют очень маленькую площадь или большой уклон, из-за которого их покупка может быть доступна для бюджетного строительства. Во многих холмистых частях страны такой способ частного строительства становится все более и более популярным, и архитекторы уже разрабатывают стильные проекты именно под данные условия.