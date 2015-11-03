Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Модный дом на сваях

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CARBONE WOOD, Bertin Bichet Bertin Bichet Дома в скандинавском стиле Алюминий / Цинк Черный
Loading admin actions …

Шикарный, современный и, что еще более удивительно, семейный проект загородного дома на сваях сегодня расскажет нам обо всех своих секретах.

Французская студия архитектуры и дизайна BERTUN BICHET предлагает нам по-новому взглянуть на то, как могут выглядеть дома для семьи с маленькими детьми и восхититься интересным урбанистическим взглядом на пригородное строительство.

Такой проект отлично подойдет для участков, которые часто бывают расположены близко к городу, но имеют очень маленькую площадь или большой уклон, из-за которого их покупка может быть доступна для бюджетного строительства. Во многих холмистых частях страны такой способ частного строительства становится все более и более популярным, и архитекторы уже разрабатывают стильные проекты именно под данные условия.

Сильный дизайн

CARBONE WOOD, Bertin Bichet Bertin Bichet Дома в скандинавском стиле Алюминий / Цинк Черный
Bertin Bichet

Bertin Bichet
Bertin Bichet
Bertin Bichet

В данном случае этот проект архитектурной студии, базирующейся в городе Лорьян (Lorient), Франция подан стильно и современно. Строгий фасад выглядит очень смело и эффектно, а минималистичный дизайн интерьера позволяет с минимумом затрат сделать семейный коттедж удобным местом для жизни и достаточно парадным для встречи гостей.

Что включено в проект

CARBONE WOOD, Bertin Bichet Bertin Bichet Дома в скандинавском стиле Алюминий / Цинк Черный
Bertin Bichet

Bertin Bichet
Bertin Bichet
Bertin Bichet

В комплекте этого интересного проекта — двусветная гостиная и столовая, парковка для двух автомобилей под коттеджем на уровне земли и две спальни на втором этаже для родителей и детей. Кроме того, за домом возле кухни мы найдем просторную террасу с навесом для установки столовой группы, а на самом нижнем уровне возле парковки — хозяйственное помещение.

Очарование минимализма

CARBONE WOOD, Bertin Bichet Bertin Bichet Кухня в скандинавском стиле Дерево Белый
Bertin Bichet

Bertin Bichet
Bertin Bichet
Bertin Bichet

Кто сказал, что минималистичный дизайн не может быть очаровательным и даже женственным? Эта светлая комната, оформленная вместе с хозяйкой дома, выглядит очень домашней и привлекательной! Удобный кухонный гарнитур, состоящий из двух параллельных модулей, дополнен выступающей барной стойкой, а панорамное двусветное остекление позволяет солнечному свету проникать в дом даже в самые пасмурные дни.

Кроме того, панорамное остекление — прекрасная возможность визуально увеличить площадь небольшого помещения за счет окружающего ландшафта, а также быть увлеченным очаровательными изменениями погоды и климата — например, золотой осенью в лесу или нежным снегопадом на Рождество. Даже дождь в такой комнате будет смотреться стильно — ведь капли являются прекрасным дизайном для стекла от самой природы.

Планировка первого этажа

CARBONE WOOD, Bertin Bichet Bertin Bichet Гостиная в скандинавском стиле
Bertin Bichet

Bertin Bichet
Bertin Bichet
Bertin Bichet

Рядом с кухней находится семейная столовая с очагом в виде современной дровяной печи. Дымоход идет здесь строго вертикально и встроен в кровлю. Симпатичный кухонный гарнитур позволяет сделать переход между двумя разными по функциональности зонами плавным, благодаря дополнительному модулю для хранения, который больше похож на мебель для гостиной, чем для кухни.

Красивые решения

CARBONE WOOD, Bertin Bichet Bertin Bichet Гостиная в скандинавском стиле Белый
Bertin Bichet

Bertin Bichet
Bertin Bichet
Bertin Bichet

Почти незаметная деревянная лестница на втором этаже окрашена в белый цвет и аккуратно приютилась за печкой. На дальнем плане в коридоре мы также видим двери в санузел и прихожую. Стильный дизайн-проект основан на белом цвете, но черные элементы в виде дивана, печи, ножек барных стульев, горшка для тропического растения и даже TV, вписанного в интерьер, помогают сделать интерьер более геометричным и организованным.

Вид сбоку

CARBONE WOOD, Bertin Bichet Bertin Bichet Дома в скандинавском стиле Алюминий / Цинк Черный
Bertin Bichet

Bertin Bichet
Bertin Bichet
Bertin Bichet

Заканчиваем мы наш фото-тур по этому интересному проекту фотографией одного из фасадов здания. В окнах мы можем различить кухню и столовую и увидеть, что возле парковки даже есть местечко для дровницы для камина.

Специально для вас на homify:

Дом на рельефном участке;

Идеи дизайна для сауны, бани и спа.

Дельные советы о том, как избавиться от запаха сырости
А вам интересны проекты коттеджей на сваях?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо