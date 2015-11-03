Модный дом на сваях

Шикарный, современный и, что еще более удивительно, семейный проект загородного дома на сваях сегодня расскажет нам обо всех своих секретах.
Французская студия архитектуры и дизайна BERTUN BICHET предлагает нам по-новому взглянуть на то, как могут выглядеть дома для семьи с маленькими детьми и восхититься интересным урбанистическим взглядом на пригородное строительство.
Такой проект отлично подойдет для участков, которые часто бывают расположены близко к городу, но имеют очень маленькую площадь или большой уклон, из-за которого их покупка может быть доступна для бюджетного строительства. Во многих холмистых частях страны такой способ частного строительства становится все более и более популярным, и архитекторы уже разрабатывают стильные проекты именно под данные условия.
В данном случае этот проект архитектурной студии, базирующейся в городе Лорьян (Lorient), Франция подан стильно и современно. Строгий фасад выглядит очень смело и эффектно, а минималистичный дизайн интерьера позволяет с минимумом затрат сделать семейный коттедж удобным местом для жизни и достаточно парадным для встречи гостей.
В комплекте этого интересного проекта — двусветная гостиная и столовая, парковка для двух автомобилей под коттеджем на уровне земли и две спальни на втором этаже для родителей и детей. Кроме того, за домом возле кухни мы найдем просторную террасу с навесом для установки столовой группы, а на самом нижнем уровне возле парковки — хозяйственное помещение.
Кто сказал, что минималистичный дизайн не может быть очаровательным и даже женственным? Эта светлая комната, оформленная вместе с хозяйкой дома, выглядит очень домашней и привлекательной! Удобный кухонный гарнитур, состоящий из двух параллельных модулей, дополнен выступающей барной стойкой, а панорамное двусветное остекление позволяет солнечному свету проникать в дом даже в самые пасмурные дни.
Кроме того, панорамное остекление — прекрасная возможность визуально увеличить площадь небольшого помещения за счет окружающего ландшафта, а также быть увлеченным очаровательными изменениями погоды и климата — например, золотой осенью в лесу или нежным снегопадом на Рождество. Даже дождь в такой комнате будет смотреться стильно — ведь капли являются прекрасным дизайном для стекла от самой природы.
Рядом с кухней находится семейная столовая с очагом в виде современной дровяной печи. Дымоход идет здесь строго вертикально и встроен в кровлю. Симпатичный кухонный гарнитур позволяет сделать переход между двумя разными по функциональности зонами плавным, благодаря дополнительному модулю для хранения, который больше похож на мебель для гостиной, чем для кухни.
Почти незаметная деревянная лестница на втором этаже окрашена в белый цвет и аккуратно приютилась за печкой. На дальнем плане в коридоре мы также видим двери в санузел и прихожую. Стильный дизайн-проект основан на белом цвете, но черные элементы в виде дивана, печи, ножек барных стульев, горшка для тропического растения и даже TV, вписанного в интерьер, помогают сделать интерьер более геометричным и организованным.
Заканчиваем мы наш фото-тур по этому интересному проекту фотографией одного из фасадов здания. В окнах мы можем различить кухню и столовую и увидеть, что возле парковки даже есть местечко для дровницы для камина.
Специально для вас на homify: