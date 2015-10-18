Топ 5 – Лучшие проекты недели

Эта неделя на homify прошла под девизом
Сделай сам. Такой вывод мы сделали потому, что наибольший резонанс среди читателей вызвали статьи, посвященные строительству загородных домов. Причем интерес был проявлен не только к классическим постройкам из бруса, но и к частным домам нового поколения, которые принято называть мобильные или сборные дома.
Какой из этих проектов показался вам наиболее достойными внимания? В каком из приведенных домов хотели бы поселиться вы сами?
Как построить дом из бруса своими руками? Этим вопросом задаются многие люди, так как строительство своими руками выходит намного дешевле, а в некоторой степени и надежней. Вы можете работать, когда и как хотите. Это позволит получить именно такой дом, который вы хотите.
Архитектура не стоит на месте, особенно, когда в нее приходят молодые и амбициозные зодчие, которым не терпится громко заявить о себе. У архитекторов нового поколения нет времени ждать масштабного проекта всей жизни, поэтому они стараются выделиться за счет инноваций. Именно так поступили герои этой статьи – специалисты из студии Casas Cube, которые представили на рынке небольшой и недорогой модульный дом. Его жилая площадь составляет всего лишь 75 м2, а выглядит постройка как настоящая мини-вилла.
Что отличает бунгало от других типов домов? Как правило, это одноэтажный дом, рассчитанный на проживание одной семьи. Структура бунгало такова, что все его коммуникации располагаются на первом этаже, что существенно снижает уровень сложности дома, а значит и время, затраченное на его возведение.
Еще одним неоспоримым преимуществом бунгало является их стильный внешний вид. Эти постройки компактны и прекрасно поместятся на участке небольшого размера. Сегодня мы с большим удовольствием представляем бунгало вашей мечты, который красив не только снаружи, но и внутри.
Если вы покупаете дом под ключ, то уже точно знаете, что потраченные деньги окупятся сразу же. Если говорить иными словами, вы сию же минуту сможете воспользоваться всеми преимуществами жизни за городом, вдали от грязных улиц и шумных зданий.
Решаясь же на собственноручное строительство своего загородного дома, вы можете построить дом по собственному эскизу. Но самое сложное, с чем придется столкнуться – это тщательная планировка выделенного бюджета, которая таит в себе немало подводных камней.
Что выгоднее – построить свой собственный дом самому или купить готовый? В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы.
Этот добротный кирпичный дом был построен в 50-х годах и с тех пор не подвергался ремонту. Его фасад обветшал, крыша козырька покрылась мхом, а дугообразная форма забора, которая когда-то являлась необычной особенностью, вызывает лишь недоуменную усмешку.
Архитекторы из студии Newjoy Concepts разглядели в кирпичном старике большой потенциал, и решили спасти его от попадания в список самых неприглядных домов в голландской деревушке. Что из этого вышло, читайте в этой Книге идей.