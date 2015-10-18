Топ 5 – Лучшие проекты недели

Эта неделя на homify прошла под девизом Сделай сам . Такой вывод мы сделали потому, что наибольший резонанс среди читателей вызвали статьи, посвященные строительству загородных домов. Причем интерес был проявлен не только к классическим постройкам из бруса, но и к частным домам нового поколения, которые принято называть мобильные или сборные дома.

Какой из этих проектов показался вам наиболее достойными внимания? В каком из приведенных домов хотели бы поселиться вы сами?