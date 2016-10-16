Разноуровневый дом на склоне – это великолепно

В этом проекте нашли интересное соединение архитектура здания и функциональность интерьера. Здание построено с учетом особенностей местности и это привнесло долю динамики в планировку помещений.
Дом расположен на участке с наклоном. Поэтому специалистам пришлось решать эту проблему, проектируя конструкцию здания. В результате дом, расположенный на таком участке имеет два яруса и небольшой сад вокруг. Фасад оформлен деревянными решетчатыми панелями в тон черепичной крыши. Конструкция дома сочетает в себе современные и традиционные элементы архитектуры, что придает зданию легкие ноты колониального стиля.
Внутреннее пространство дома наполнено свободой и комфортом. На первом этаже комнаты для общения всей семьи и широкого круга друзей – гостиная, кухня столовая.
Светлое пространство, не отягощенное перегородками привлекает внимание своей элегантной обстановкой. Для придания интерьеру настроения расслабленного отдыха используются мягкие текстуры и бежевые тона отделки и мебели, выполненные в современной стилистике.
Мы пересекли гостиную и видим роскошное пространство гостиной, отделенное небольшой ступенькой вниз. Таким образом визуальному разделению пространства способствует и разноуровневая архитектура дома. В боковой части – широкое панорамное окно, которое обеспечивает яркое дневное освещение всей комнаты. Естественный свет дополняют в вечернее время оригинальные светильники-капли и подсветка над столом.
На кухне, действительно, дизайн безупречный. Мебельный комплекс выполнен в форме прямоугольника с поверхностью из черного гранита. Контрастные детали из стали идеально балансируют массивность камня.
От входной двери в комнаты ведет длинный коридор через кухню, помещения соединяет раздвижная стеклянная дверь. Декором помещения служит сад тропических растений вдоль стены, что несомненно придает пространству особую притягательность.
Особый интерес представляет оформление спальни. Теплые бежевые тона древесины сочетаются здесь с нейтрально-серыми стенами и многоуровневой подсветкой разных частей комнаты, что очень функционально для спальни.
Не менее ярко и стильно выглядит ванная комната. Круг зеркала на стене подчеркивает размеры помещения, а дерево и теплые оттенки бронзы делают комнату светлой, уютной и роскошной.