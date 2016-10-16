Разноуровневый дом на склоне – это великолепно

Дом расположен на участке с наклоном. Поэтому специалистам пришлось решать эту проблему, проектируя конструкцию здания. В результате дом, расположенный на таком участке имеет два яруса и небольшой сад вокруг. Фасад оформлен деревянными решетчатыми панелями в тон черепичной крыши. Конструкция дома сочетает в себе современные и традиционные элементы архитектуры, что придает зданию легкие ноты колониального стиля.