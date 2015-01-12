Стильные и необычные раковины для ванной комнаты

Времена, когда раковины ассоциировались с чашеобразным приспособлением для мытья рук и чистки зубов перед сном, давно канули в лету. Попав под пристальное внимание отечественных и западных дизайнеров, она стала излюбленным объектом их смелых экспериментов. Современные раковины готовы подстроиться под самый взыскательный вкус. Они доступны в любых стилевых решениях и цветовых гаммах. Итак, пришло время взглянуть на самые необычные раковины нашего времени.
Вы мечтаете о раковине, которая не только поразит необыкновенным видом, но и будет изготовлена из драгоценного материала? В таком случае советуем обратить внимание на раковины из мрамора. Мрамор – дорогой материал, присутствие которого наиболее уместно выглядит в просторных интерьерах, не лишенных пафоса. Раковина, в которой встретились традиции царских дворцов и свободная интерпретация привычных форм, подчеркнет ваш аристократический вкус и стремление к инновациям.
Такая раковина станет настоящим подарком судьбы как для любителей необычных предметов мебели, так и для обладателей небольшой ванной комнаты, в которой ценен каждый квадратный сантиметр. Комод под раковину поможет решить непростой вопрос, как в тесном пространстве ванной расположить всю необходимую мебель.
Ванная комната – это, пожалуй, последнее место в квартире, в котором вы ожидаете обнаружить клумбу с молодой травой, растущей вдоль стен. Теперь, благодаря стараниям пятигорской студии Skvorechnik, привычная процедура чистки зубов может стать похожей на веселый пикник в любимом парке. Руки так и тянутся украсить клумбы разноцветными ракушками и камешками, превратив утренний туалет в забавное развлечение.
Приспособления для ванной, выполненные из дерева, уже давно не являются взаимоисключающими понятиями. Дерево привносит тепло и естественность в пространство ванной комнаты, в котором мы привыкли к господству металла и керамики, относящихся к холодным материалам. Изображенная на фото раковина выполнена из смеси лиственницы и тикового дерева, отличающейся исключительной водостойкостью и легко поддающейся ремонту.
Раковина от дизайнера Кейра Таунсенда (Keir Townsend) сразу же привлечет к себе всеобщее внимание. Изготовленная из переработанного стекла, она освещается изнутри светодиодными лампочками, распространяющими теплый янтарный свет по всей ванной комнате. Горячая и холодная вода подается из ручек из настоящего хрусталя, а кран очаровывает своей изящно изогнутой формой.
Раковина синего цвета – явление редкое, и найти такую нам удалось в массажном кабинете, дизайн которого выполнили специалисты из студии
Exmod. Если вы устали от господства белого цвета в пространстве ванной комнаты, обратите внимание на цветное сантехническое оборудование, которое преобразит часть квартиры, об обновлении которой, зачастую, вспоминают в последнюю очередь.
… а теперь стала настоящей раковиной! Специалисты из страны, в которой ни одно празднидство не обходится без кружки вкусного пива, подарили новую жизнь пришедшей в негодность пивной бочке. Особенно забавно смотрятся приделанные к ней крючки для полотенец и небольшое пространство рядом со смесителем, в которое можно поместить банные аксессуары. Иметь такую раковину дома – мечта всех любителей пива, правда, будьте готовы каждый раз объяснять гостям, что из бочки течет самая обычная горячая и холодная вода, а вовсе не пиво.
Еще одна незаурядная раковина в форме элегантной металлической рюмки украсит интерьер любой ванной комнаты. Ее обладатели смогут каждый день мыть руки над бокалом шампанского. Любители этого игристого напитка непременно оценят изобретательность итальянских дизайнеров.