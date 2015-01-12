Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Стильные и необычные раковины для ванной комнаты

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
FLUT, bolan- progetto bagno bolan- progetto bagno Ванная комнатаРаковины
Loading admin actions …

Времена, когда раковины ассоциировались с чашеобразным приспособлением для мытья рук и чистки зубов перед сном, давно канули в лету. Попав под пристальное внимание отечественных и западных дизайнеров, она стала излюбленным объектом их смелых экспериментов. Современные раковины готовы подстроиться под самый взыскательный вкус. Они доступны в любых стилевых решениях и цветовых гаммах. Итак, пришло время взглянуть на самые необычные раковины нашего времени.

Мраморная чаша

homify Ванная комнатаРаковины
homify

homify
homify
homify

Вы мечтаете о раковине, которая не только поразит необыкновенным видом, но и будет изготовлена из драгоценного материала? В таком случае советуем обратить внимание на раковины из мрамора. Мрамор – дорогой материал, присутствие которого наиболее уместно выглядит в просторных интерьерах, не лишенных пафоса. Раковина, в которой встретились традиции царских дворцов и свободная интерпретация привычных форм, подчеркнет ваш аристократический вкус и стремление к инновациям.

Раковина-комод

Основной санузел Milana Gulam Design
Milana Gulam Design

Основной санузел

Milana Gulam Design
Milana Gulam Design
Milana Gulam Design

Такая раковина станет настоящим подарком судьбы как для любителей необычных предметов мебели, так и для обладателей небольшой ванной комнаты, в которой ценен каждый квадратный сантиметр. Комод под раковину поможет решить непростой вопрос, как в тесном пространстве ванной  расположить всю необходимую мебель.

Небольшая клумба в ванной комнате

Гостевой санузел Volkovs studio
Volkovs studio

Гостевой санузел

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Ванная комната – это, пожалуй, последнее место в квартире, в котором вы ожидаете обнаружить клумбу с молодой травой, растущей вдоль стен. Теперь, благодаря стараниям пятигорской студии Skvorechnik, привычная процедура чистки зубов может стать похожей на веселый пикник в любимом парке. Руки так и тянутся украсить клумбы разноцветными ракушками и камешками, превратив утренний туалет в забавное развлечение.

Раковина из дерева

LINEA NATURAL, TAFARUCI DESIGN TAFARUCI DESIGN Ванная комнатаРаковины
TAFARUCI DESIGN

TAFARUCI DESIGN
TAFARUCI DESIGN
TAFARUCI DESIGN

Приспособления для ванной, выполненные из дерева, уже давно не являются взаимоисключающими понятиями. Дерево привносит тепло и естественность в пространство ванной комнаты, в котором мы привыкли к господству металла и керамики, относящихся к холодным материалам. Изображенная на фото раковина выполнена из смеси лиственницы и тикового дерева, отличающейся исключительной водостойкостью и легко поддающейся ремонту.

Дополнительный осветительный прибор в ванной

homify Ванная комнатаРаковины
homify

homify
homify
homify

Раковина от дизайнера Кейра Таунсенда (Keir Townsend) сразу  же привлечет к себе всеобщее внимание. Изготовленная из переработанного стекла, она освещается изнутри светодиодными лампочками, распространяющими теплый янтарный свет по всей ванной комнате. Горячая и холодная вода подается из ручек из настоящего хрусталя, а кран очаровывает своей изящно изогнутой формой.

Синяя раковина

Массажный кабинет homify Спа в эклектичном стиле
homify

Массажный кабинет

homify
homify
homify

Раковина синего цвета – явление редкое, и найти такую нам удалось в массажном кабинете, дизайн которого выполнили специалисты из студии Exmod. Если вы устали от господства белого цвета в пространстве ванной комнаты, обратите внимание на цветное сантехническое оборудование, которое преобразит часть квартиры, об обновлении которой, зачастую, вспоминают в последнюю очередь.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Когда-то это была просто бочка…

Designserie - 3Leben® / 3Lives®, Waschfass, Alpenmöbel® - Design trifft Geschichte Alpenmöbel® - Design trifft Geschichte Ванная комнатаРаковины
Alpenmöbel® – Design trifft Geschichte

Alpenmöbel® - Design trifft Geschichte
Alpenmöbel® – Design trifft Geschichte
Alpenmöbel® - Design trifft Geschichte

… а теперь стала настоящей раковиной! Специалисты из страны, в которой ни одно празднидство не обходится без кружки вкусного пива, подарили новую жизнь пришедшей в негодность пивной бочке. Особенно забавно смотрятся приделанные к ней крючки для полотенец и небольшое пространство рядом со смесителем, в которое можно поместить банные аксессуары. Иметь такую раковину дома – мечта всех любителей пива, правда, будьте готовы каждый раз объяснять гостям, что из бочки течет самая обычная горячая и холодная вода, а вовсе не пиво.

На здоровье!

FLUT, bolan- progetto bagno bolan- progetto bagno Ванная комнатаРаковины
bolan- progetto bagno

bolan- progetto bagno
bolan- progetto bagno
bolan- progetto bagno

Еще одна незаурядная раковина в форме элегантной металлической рюмки украсит интерьер любой ванной комнаты. Ее обладатели смогут каждый день мыть руки над бокалом шампанского. Любители этого игристого напитка непременно оценят изобретательность итальянских дизайнеров.

Темпераментный интерьер для энергичных людей

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо