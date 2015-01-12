Стильные и необычные раковины для ванной комнаты

… а теперь стала настоящей раковиной! Специалисты из страны, в которой ни одно празднидство не обходится без кружки вкусного пива, подарили новую жизнь пришедшей в негодность пивной бочке. Особенно забавно смотрятся приделанные к ней крючки для полотенец и небольшое пространство рядом со смесителем, в которое можно поместить банные аксессуары. Иметь такую раковину дома – мечта всех любителей пива, правда, будьте готовы каждый раз объяснять гостям, что из бочки течет самая обычная горячая и холодная вода, а вовсе не пиво.