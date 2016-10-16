20 фасадов в 3D, вдохновляющих на создание своего проекта

В 3D-разрешении вы можете полностью представить, как будет выглядеть ваш дом в реальной жизни, что является большим преимуществом перед чертежами, даже если на них присутствует несколько видов здания с разных сторон. Сегодня мы представляем вашему вниманию различные проекты, которые вы сразу сможете оценить полностью. Текстуры материалов, цветовая гамма и все детали фасадов детально проработаны, и вы видите сразу готовый образ будущего дома.