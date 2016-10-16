20 фасадов в 3D, вдохновляющих на создание своего проекта

В 3D-разрешении вы можете полностью представить, как будет выглядеть ваш дом в реальной жизни, что является большим преимуществом перед чертежами, даже если на них присутствует несколько видов здания с разных сторон. Сегодня мы представляем вашему вниманию различные проекты, которые вы сразу сможете оценить полностью. Текстуры материалов, цветовая гамма и все детали фасадов детально проработаны, и вы видите сразу готовый образ будущего дома.
Фасад этого дома отличает выверенная простота линий и сочетание фактур материалов.
Игра света на фасаде – это одна из тем, которые особенно хорошо видны на 3D-проекте, интересная особенность фасада.
Этот проект сразу обращает внимание на особый подход к включению в интерьер прилежащих областей: террасы, бассейн, зеленый дворик для отдыха.
Особенностью этого проекта является детальная проработка материалов отделки: бетон и стекло, дерево и металл. Очень красиво сморятся линии фасада, подчеркнутые текстурой отделки.
Обратите внимание – простую архитектуру здания делают воздушной и нереально воздушной сплошные панорамы окон на всех трех ярусах дома.
Фасад этого дома очень сложносочиненный, здесь присутствует наложение нескольких частей разных размеров, что, безусловно, обогащает архитектурную форму здания.
Этот проект понравится тем, кто любит сохранять конфиденциальность личной жизни. Помимо закрытой фронтальной части дома присутствует еще и нижний уровень, куда ведет лестница с передней части фасада.
С помощью 3D-проектирования вы можете выбрать и цвет фасада будущего дома, и подобрать к нему ландшафт участка.
В этом проекте два яруса дома хорошо уравновешены с помощью квадратов окон, темной чести фасада и лестницы.
Хотите
поиграть с текстурами? 3D-моделирование в полной мере реализует такую возможность и эксперименты могут стать вполне удачными.
Каменные стены защищают от ветра, а панорамные окна дают возможность в полной мере насладиться окружающей природой. Проект представляет собой хороший баланс уюта и открытости природе.
Возможно такой 3D-проект поможет вам оценить всю красоту минимализма и решиться на эксперимент.
В 3В-моделировании очень важным является возможность полностью оценить – как вписывается ваш проект в окружающую обстановку: с какой стороны будет освещать солнце фасада дома и как игра теней подчеркнет текстуру отделки, где лучше разместить жилые комнаты, а где - пространство для подсобных помещений.
Хотите увидеть, как будет отображаться ваш дом с фронтальной стороны? С помощью 3D-модели вы можете подобрать оформление фасада, озеленение вокруг дома и отделку окон.
Яркие детали придают фасаду дома необходимую динамику. Используйте живые растений на балконах, озеленение вокруг линии фасада для моделирования полной картины будущего жилья.
Здание должно выглядеть красиво не только на чертеже, но и в ряду других домов улицы, поэтому моделируя фасад сделайте общий вид, оценив как вписывается выбранный вами проект.
Лаконичные формы и большая поперечная панель фасада этого строения скроют вашу личную жизнь от посторонних взглядов, обеспечив тихий домашний отдых даже на оживленной улице.
Размеры этого дома достаточно сложно оценить, так как значительную часть фасада занимают стеклянные поверхности. Белые прямоугольники рассечены светящимися полосами прозрачных окон, что делает вид урбанистического строения особенно легким.
Красоту фасада составляет не только архитектура здания и материал отделки, но и грамотная подсветка, которая выделяет яркие акценты и убирает в тень лишнее.
Мы уже привыкли к панорамному остеклению фасадов, но в этом проекте есть и новинка – полностью остекленные части здания, перекрытые тонкими стальными линиями.