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20 фасадов в 3D, вдохновляющих на создание своего проекта

Перла Вереника Перла Вереника
CASA CELAYA, Tectónico Tectónico Дома в стиле модерн
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В 3D-разрешении вы можете полностью представить, как будет выглядеть ваш дом в реальной жизни, что является большим преимуществом перед чертежами, даже если на них присутствует несколько видов здания с разных сторон.  Сегодня мы представляем вашему вниманию различные проекты, которые вы сразу сможете оценить полностью. Текстуры материалов, цветовая гамма и все детали фасадов детально проработаны, и вы видите сразу готовый образ будущего дома. 

1. Современный одноэтажный дом с гаражом на первом плане

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Фасад этого дома отличает выверенная простота линий и сочетание фактур материалов. 

2. Открытое пространство верхнего этажа

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Игра света на фасаде – это одна из тем, которые особенно хорошо видны на 3D-проекте, интересная особенность фасада.

3. Открытые террасы в современном оформлении

CASA CELAYA, Tectónico Tectónico Дома в стиле модерн
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

Этот проект сразу обращает внимание на особый подход к включению в интерьер прилежащих областей: террасы, бассейн, зеленый дворик для отдыха.

4. Сочетание различных материалов в отделке фасада

Casa Paraiso, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura Дома в стиле модерн
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

Особенностью этого проекта является детальная проработка материалов отделки: бетон и стекло, дерево и металл. Очень красиво сморятся линии фасада, подчеркнутые текстурой отделки. 

5. Проект с панорамными окнами

CASA BALCONES, Tectónico Tectónico Дома в стиле модерн
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

Обратите внимание – простую архитектуру здания делают воздушной и нереально воздушной сплошные панорамы окон на всех трех ярусах дома. 

6. Сочетание разных пропорций здания

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos Дома в стиле модерн Бетон Многоцветный
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

Фасад этого дома очень сложносочиненный, здесь присутствует наложение нескольких частей разных размеров, что, безусловно, обогащает архитектурную форму здания.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Скрытые уровни фасада

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

Этот проект понравится тем, кто любит сохранять конфиденциальность личной жизни.  Помимо закрытой фронтальной части дома присутствует еще и нижний уровень, куда ведет лестница с передней части фасада. 

8. Терраса и сад возле окон

Casa R08, Rotoarquitectura Rotoarquitectura Дома в стиле модерн
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

С помощью 3D-проектирования вы можете выбрать и цвет фасада будущего дома, и подобрать к нему ландшафт участка.

9. Дизайн двухэтажного фасада

CaSA LINDA VISTA Design Process, CoRREA Arquitectos CoRREA Arquitectos Дома в стиле модерн
CoRREA Arquitectos

CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos

В этом проекте два яруса дома хорошо уравновешены с помощью квадратов окон, темной чести фасада и лестницы. 

10. Современная композиция: дерево, камень и бетон

Privada Residencial, Estudio 289 Estudio 289 Дома в стиле минимализм
Estudio 289

Estudio 289
Estudio 289
Estudio 289

Хотите поиграть  с текстурами? 3D-моделирование в полной мере реализует такую возможность и эксперименты могут стать вполне удачными.

11. Открытый фасад и уютный дворик перед домом

Casa Meseta , Grow Arquitectos Grow Arquitectos Дома в стиле модерн
Grow Arquitectos

Grow Arquitectos
Grow Arquitectos
Grow Arquitectos

Каменные стены защищают от ветра, а панорамные окна дают возможность в полной мере насладиться окружающей природой. Проект представляет собой хороший баланс уюта и открытости природе.

12. Минимализм и четкие линии

Casa 0316., Lozano Arquitectos Lozano Arquitectos Дома в стиле модерн Бетон
Lozano Arquitectos

Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos

Возможно такой 3D-проект поможет вам оценить всю красоту минимализма и решиться на эксперимент.

13. Реалистичность отображения объекта

Casa de Campo MM, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura Дома в стиле модерн Бетон Серый
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

В 3В-моделировании очень важным является возможность полностью оценить – как вписывается ваш проект в окружающую обстановку: с какой стороны будет освещать солнце фасада дома и как игра теней подчеркнет текстуру отделки, где лучше разместить жилые комнаты, а где  - пространство для подсобных помещений.

14. Линия фасада

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Хотите увидеть, как будет отображаться ваш дом с фронтальной стороны? С помощью 3D-модели вы можете подобрать оформление фасада, озеленение вокруг дома и отделку окон.

15. Озеленение фасада

Fachada MG-Ceibas-87, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura Дома в стиле модерн Шифер Бежевый
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

Яркие детали придают фасаду дома необходимую динамику. Используйте живые растений на балконах, озеленение вокруг линии фасада для моделирования полной картины будущего жилья.

16. Масштаб фасада

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Дома в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Здание должно выглядеть красиво не только на чертеже, но и в ряду других домов улицы, поэтому моделируя фасад сделайте общий вид, оценив как вписывается выбранный вами проект.

17. Элегантная сдержанность фасада

CASA-ME, CARCO Arquitectura y Construccion CARCO Arquitectura y Construccion Дома в стиле модерн Бетон Белый
CARCO Arquitectura y Construccion

CARCO Arquitectura y Construccion
CARCO Arquitectura y Construccion
CARCO Arquitectura y Construccion

Лаконичные формы и большая поперечная панель фасада этого строения скроют вашу личную жизнь от посторонних взглядов, обеспечив тихий домашний отдых даже на оживленной улице.

18. Большой объем и прозрачный фасад

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos Дома в стиле минимализм
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

Размеры этого дома достаточно сложно оценить, так как значительную часть фасада занимают стеклянные поверхности. Белые прямоугольники рассечены светящимися полосами прозрачных окон, что делает вид урбанистического строения особенно легким. 

19. Игра света

Casa Manzano, Milla Arquitectos S.A. de C.V. Milla Arquitectos S.A. de C.V. Дома в стиле минимализм Белый
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Красоту фасада составляет не только архитектура здания и материал отделки, но и грамотная подсветка, которая выделяет яркие акценты и убирает в тень лишнее.

20. Стеклянные кубы в бетоне

Casa en Sierra Andina, Milla Arquitectos S.A. de C.V. Milla Arquitectos S.A. de C.V. Дома в стиле минимализм Белый
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Мы уже привыкли к панорамному остеклению фасадов, но в этом проекте есть и новинка – полностью остекленные части здания, перекрытые тонкими стальными линиями.

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