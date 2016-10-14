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40 идей для оптимизации планировки маленькой кухни

Перла Вереника Перла Вереника
Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME Кухня в средиземноморском стиле Твердая древесина Зеленый
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Безусловно, тема планировки небольших пространств,  всегда вызывает много вопросов и затруднений. Современное жилье должно быть функциональным, практичным и эффективным, несмотря на ограниченные размеры. И одно из наиболее нагруженных задачами мест в доме – это кухня. При этом нам хочется, чтобы пространство кухни было светлым и уютным, давало возможность не только приготовить ужин, но и собраться вместе с друзьями и семьей. 

При планировании нашей кухни мы должны принимать многие аспекты во внимание. В небольшом помещении, освещение – это вопрос первостепенной важности и напрямую связан с цветовой гаммой. Цвета темные сделают комнату более уютной, но нужно предусмотреть яркое освещение, чтобы кухня не казалась слишком маленькой. 

Светлая и даже белая кухня, столь популярная в современной стилистике, также заслуживает внимания. Ведь в таких тонах любая комната будет казаться легче и просторнее.  Существуют также некоторые хитрости, чтобы принести ощущение простора в небольшие помещения, например, зеркало, дающее ощущение глубины.

Системная организация пространства имеет также огромное значение для интерьера кухни. От этого зависит как удобство, так и восприятие кухни как места гостеприимного и уютного.  Для любителей кулинарии это может быть большой проблемой, так как необходимо разместить много разнообразной кухонной техники. Поможет в этом умная система ящичков и полок, шкафов и ниш. Мобильные и трансформирующиеся элементы мебели привнесут в интерьер кухни нужную степень простора и удобства, позволяя адаптировать окружающую обстановку под разные задачи.  Ниши являются ключевым звеном в современной архитектуре для небольших пространств, так как позволяют сэкономить довольно много места и сделать это очень элегантно.

Если не хватает места, расширьте зону хранения вверх – пусть стеллажи уходят под самый потолок, ведь эта зона находится практически вне угла нашего зрения в маленькой комнате. 

Идеальным даже в маленькой кухне может быть комбинирование зоны для приготовления еды и столовой. Главное сделать это грамотно с технологической точки зрения, используя все возможности современной мебели. 

1. Угловой шкафчик поможет вам максимально использовать все пространство кухни

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Кухня в стиле кантри
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

2. Белая отделка придаст помещению дополнительный объем и наполненность светом

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop Кухня в скандинавском стиле Серый
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

3. Полки из современных материалов и подсветка сделают интерьер кухни более стильным и просторным

Peponi House STUDIO [D] TALE Кухня в тропическом стиле
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

4. Отличная идея для маленькой кухни – шкаф всему по периметру до потолка с раздвижными дверками

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

5. Удлиненная столешница позволит выделить на кухне место для домашнего кабинета

新松戸の家, 加藤將己／将建築設計事務所 加藤將己／将建築設計事務所 КухняСтолешницы
加藤將己／将建築設計事務所

加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所

6. Освободите место на столе, установив микроволновую печь вместе со шкафами на стене

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living КухняШкафы и полки
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

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7. Экспериментируйте с интеграций нескольких пространств, это очень практично для маленьких помещений

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat Кухня в стиле минимализм
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

8. Хорошее освещение и функциональное хранение сделает маленькую кухню намного просторнее

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Кухня в стиле минимализм
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

9. Яркие цветовые акценты в отделке оживят помещение

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração Кухня в стиле минимализм Керамика Красный
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

10. Встроенное освещение в шкафах сделает рабочую зону намного удобнее

homify Кухня в стиле минимализм МДФ Белый
homify

homify
homify
homify

11. Классическое сочетание белого и черного – украсит любую кухню

Apartamento DE, Arquitetura 1 Arquitetura 1 Кухня в стиле минимализм Белый
Arquitetura 1

Arquitetura 1
Arquitetura 1
Arquitetura 1

12. Встраиваемая панель плиты и духовой шкаф освобождают много полезного места

homify Кухня в стиле минимализм Гранит Черный
homify

homify
homify
homify

13. Использование контрастных сочетаний цветов придаст кухне более яркий вид

Apartamento jovem casal, B+R Arquitetura B+R Arquitetura КухняСтолешницы
B+R Arquitetura

B+R Arquitetura
B+R Arquitetura
B+R Arquitetura

14. Стильная и современная – такая кухня лаконична и функционально

Casa R, Architrek Architrek Кухня в стиле модерн
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

15. Практичное сочетание рабочей поверхности и обеденного стола позволят сделать кухню удобным местом для семейного общения

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores Кухня в стиле модерн
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

16. Компактный и привлекательный: вместительные шкафы смотря очень элегантно в светло-зеленом цвете, украшая кухню

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L Кухни в эклектичном стиле
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

17. Простой и яркий дизайн подойдет и для маленькой кухни

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Кухня в стиле модерн
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

18. Вместительные шкафы до потолка разного размера и цвета сделают пространство кухни более динамичным

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza Кухня в стиле модерн
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

19. Супер-компактная идея: шкаф со встроенной кухней

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME Кухня в средиземноморском стиле Твердая древесина Зеленый
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

20. Дополнительные столешницы для увеличения рабочей зоны

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green Кухня в скандинавском стиле
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

21. Очень стильно на кухне смотрится контраст яркий цветов и черных поверхностей, например грифельной доски на стене

Gelbe Küche, Berlin Interior Design Berlin Interior Design Кухни в эклектичном стиле
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

22. Теплые оттенки натуральной древесины отлично сочетаются на кухне с белой отделкой

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Кухня в стиле модерн Дерево Эффект древесины
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

23. Гладкие поверхности и минимум деталей придают кухне ощущение чистоты и простора

Devies Cook Company , Txell Alarcon Txell Alarcon КухняОсвещение
Txell Alarcon

Devies Cook Company

Txell Alarcon
Txell Alarcon
Txell Alarcon

24. Добавляйте стильные, яркие детали по вашему вкусу, чтобы придать кухне индивидуальность и уют

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura Столовая комната в стиле минимализм
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

25. Небольшой откидной столик можно использовать как обеденный и как дополнительную рабочую поверхность

Cozinha charmosa, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Кухня в стиле модерн
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

26. Много отделений разных размеров сделает хранение более удобным, а яркий цвет придаст уюта интерьеру

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura Кухня в стиле модерн
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

27. Удобное приспособление для хранения бутылок – ниши в полке над столешницей

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

28. Холодильник, встроенный в нишу сделает кухню более стильной

Cozinha, DecaZa Design DecaZa Design Кухня в стиле модерн МДФ Многоцветный
DecaZa Design

DecaZa Design
DecaZa Design
DecaZa Design

29. Угловая планировка кухни сделает ее более удобной

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

30. Оптимальная система освещения в кухне сочетает общую и точечную подсветку

Campo Belo, Léo Shehtman Arquitetura e Design Léo Shehtman Arquitetura e Design Кухня в стиле минимализм
Léo Shehtman Arquitetura e Design

Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design

31. Очень интересно смотрится сочетание классических и ультрамодных деталей в интерьере

Projeto R9, Estúdio 12b Estúdio 12b Кухня в стиле модерн
Estúdio 12b

Estúdio 12b
Estúdio 12b
Estúdio 12b

32. Уюта кухне придаст деревенский стиль: отделка деревом и печь на дровах

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Кухня в стиле кантри
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

33. Направленное освещение и яркая мозаика придают кухне гламурный вид

COZINHA PEQUENA E CHARMOSA, Rachel Avellar Interiores Rachel Avellar Interiores Кухня в стиле модерн Синий
Rachel Avellar Interiores

Rachel Avellar Interiores
Rachel Avellar Interiores
Rachel Avellar Interiores

34. Если кухня длинная и вытянутая, подчеркните глубину пространства, расположив полки в торце комнаты

Cozinha Apartamento C|L, Humanize Arquitetura Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura

Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura

35. Компактная и интегрированная кухня – переход к гостиной обозначен отделкой пола

COZINHA, ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA Кухня в стиле модерн
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA

ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA

36. Оригинальный столик на краю кирпичной стены

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Кухня в стиле модерн
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

37. Для открытых полок можно вместо дверей использовать обычную шторку

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Кухня в рустикальном стиле
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

38. Легкий, открытый столик выглядит более лаконичным и легким в маленькой кухне

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza Кухня в стиле модерн
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

39. Кухонная мебель ручной работы придаст неповторимый шарм интерьеру

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 Кухня в стиле модерн
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

40. Мобильная система направленных светильников позволит регулировать нужный уровень освещенности во всей кухне

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Кухня в стиле модерн
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
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