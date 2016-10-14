40 идей для оптимизации планировки маленькой кухни

Безусловно, тема планировки небольших пространств, всегда вызывает много вопросов и затруднений. Современное жилье должно быть функциональным, практичным и эффективным, несмотря на ограниченные размеры. И одно из наиболее нагруженных задачами мест в доме – это кухня. При этом нам хочется, чтобы пространство кухни было светлым и уютным, давало возможность не только приготовить ужин, но и собраться вместе с друзьями и семьей.

При планировании нашей кухни мы должны принимать многие аспекты во внимание. В небольшом помещении, освещение – это вопрос первостепенной важности и напрямую связан с цветовой гаммой. Цвета темные сделают комнату более уютной, но нужно предусмотреть яркое освещение, чтобы кухня не казалась слишком маленькой.

Светлая и даже белая кухня, столь популярная в современной стилистике, также заслуживает внимания. Ведь в таких тонах любая комната будет казаться легче и просторнее. Существуют также некоторые хитрости, чтобы принести ощущение простора в небольшие помещения, например, зеркало, дающее ощущение глубины.

Системная организация пространства имеет также огромное значение для интерьера кухни. От этого зависит как удобство, так и восприятие кухни как места гостеприимного и уютного. Для любителей кулинарии это может быть большой проблемой, так как необходимо разместить много разнообразной кухонной техники. Поможет в этом умная система ящичков и полок, шкафов и ниш. Мобильные и трансформирующиеся элементы мебели привнесут в интерьер кухни нужную степень простора и удобства, позволяя адаптировать окружающую обстановку под разные задачи. Ниши являются ключевым звеном в современной архитектуре для небольших пространств, так как позволяют сэкономить довольно много места и сделать это очень элегантно.

Если не хватает места, расширьте зону хранения вверх – пусть стеллажи уходят под самый потолок, ведь эта зона находится практически вне угла нашего зрения в маленькой комнате.

Идеальным даже в маленькой кухне может быть комбинирование зоны для приготовления еды и столовой. Главное сделать это грамотно с технологической точки зрения, используя все возможности современной мебели.