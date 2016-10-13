ТОП-8 идей для обустройства гаража

Гараж часто является местом, где помимо автомобиля есть практически все. Мы храним там инструменты и старую мебель, велосипеды и лыжи, используем как мастерскую. Но, приходит время, и вы задумываетесь о том, чтобы сделать это пространство удобным, обновить интерьер и устроить удобные места для хранения. Если вы затеяли такую небольшую реорганизацию своего гаража, вам могут быть полезны несколько советов специалистов по обустройству гаража, удобных и весьма интересных.
Большой шкаф с раздвижной дверью или открытые крепкие стеллажи вдоль стен позволят вам разместить в порядке разнообразные предметы – от мелких инструментах в ящичках до крупногабаритных вещей.
Начиная ремонт в гараже, обратите внимание и на его внешний вид. Возможно не помешает обновить отделку стен, а также добавить несколько больших окон, чтобы пространство внутри стало более светлым и просторным.
Не стоит рассчитывать, что пространство гаража вместит в себя все старые вещи, брошенные в беспорядке у порога. Если уж вы решили что-то хранить, выделите отдельное место для хранения вещей, для размещения автомобиля, для открывания дверей.
Инструменты являются неотъемлемой частью любого гаража, ведь именно там мы ремонтируем любые неисправности и улучшаем автомобиль. Однако вместо того, чтобы бросать их в ящики без всякого порядка, стоит систематизировать пространство, например, сконструировать несколько настенных полок, стол, крепления для инструмента.
Если вместе с машиной вы храните в гараже и велосипеды, то наверняка сталкивались с проблемой найти подходящее место для своего двухколесного друга. Современные настенные и потолочные крепления позволят вам хранить велосипед очень компактно, освободив много места вокруг.
Если вы всегда мечтали о домашнем тренажерном зале, но не могли найти для него места, присмотритесь к такой идее. Можно установить пару тренажеров для спорта в гараже. Сложите все вещи аккуратно на настенные стеллажи и оцените освободившуюся площадку.
Для небольших гаражей у нас тоже есть решение, которое позволит увеличить пространства – прежде всего, идеальная организация! Подвесьте все инструменты, садовые приспособления, лестницы вдоль стены. Так они будут занимать гораздо меньше места, а уборка в гараже станет делом нескольких минут.
Конечно, первое место в гараже должно принадлежать автомобилю. Делая ремонт, предусмотрите все необходимое вам для расположения и ремонта автомобиля, спланируйте размещение полок с инструментами вблизи от места для автомобиля, не забудьте о хорошем освещении в гараже.