ТОП-8 идей для обустройства гаража

Гараж часто является местом, где помимо автомобиля есть практически все. Мы храним там инструменты и старую мебель, велосипеды и лыжи, используем как мастерскую. Но, приходит время, и вы задумываетесь о том, чтобы сделать это пространство удобным, обновить интерьер и устроить удобные места для хранения. Если вы затеяли такую небольшую реорганизацию своего гаража, вам могут быть полезны несколько советов специалистов по обустройству гаража, удобных и весьма интересных.