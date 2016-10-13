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ТОП-8 идей для обустройства гаража

Перла Вереника Перла Вереника
Reforma de Vivienda Unifamiliar en Castelldefels , EXA4 AEC Soft & Services EXA4 AEC Soft & Services Рабочий кабинет в стиле модерн
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Гараж часто является местом, где помимо автомобиля есть практически все. Мы храним там инструменты и старую мебель, велосипеды и лыжи, используем как мастерскую. Но, приходит время, и вы задумываетесь о том, чтобы сделать это пространство удобным, обновить интерьер и устроить удобные места для хранения. Если вы затеяли такую небольшую реорганизацию своего гаража, вам могут быть полезны несколько советов специалистов по обустройству гаража, удобных и весьма интересных. 

Стеллажи и полки

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube Гаражи
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

Большой шкаф с раздвижной дверью или открытые крепкие стеллажи вдоль стен позволят вам разместить в порядке разнообразные предметы – от мелких инструментах в ящичках до крупногабаритных вещей. 

Внешний вид гаража

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Гараж в стиле минимализм
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

Начиная ремонт в гараже, обратите внимание и на его внешний вид. Возможно не помешает обновить отделку стен, а также добавить несколько больших окон, чтобы пространство внутри стало более светлым и просторным. 

Все на своих местах

シダーガレージ, J-STYLE GARAGE Co.,Ltd. J-STYLE GARAGE Co.,Ltd. Гараж в стиле кантри
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.

J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.

Не стоит рассчитывать, что пространство гаража вместит в себя все старые вещи, брошенные в беспорядке у порога. Если уж вы решили что-то хранить, выделите отдельное место для хранения вещей, для размещения автомобиля, для открывания дверей.

Системы хранения для инструментов

Heimwerkstatt, Regalraum GmbH Regalraum GmbH Гараж в стиле лофт Металл Белый
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

Инструменты являются неотъемлемой частью любого гаража, ведь именно там мы ремонтируем любые неисправности и улучшаем автомобиль. Однако вместо того, чтобы бросать их в ящики без всякого порядка, стоит систематизировать пространство, например, сконструировать несколько настенных полок, стол, крепления для инструмента. 

Велосипеды

+Garage, 株式会社コウド一級建築士事務所 株式会社コウド一級建築士事務所 Гараж в стиле модерн
株式会社コウド一級建築士事務所

株式会社コウド一級建築士事務所
株式会社コウド一級建築士事務所
株式会社コウド一級建築士事務所

Если вместе с машиной вы храните в гараже и велосипеды, то наверняка сталкивались с проблемой найти подходящее место для своего двухколесного друга. Современные настенные и потолочные крепления позволят вам хранить велосипед очень компактно, освободив много места вокруг.

Место для занятий спортом

Reforma de Vivienda Unifamiliar en Castelldefels , EXA4 AEC Soft & Services EXA4 AEC Soft & Services Рабочий кабинет в стиле модерн
EXA4 AEC Soft &amp; Services

EXA4 AEC Soft & Services
EXA4 AEC Soft &amp; Services
EXA4 AEC Soft & Services

Если вы всегда мечтали о домашнем тренажерном зале, но не могли найти для него места, присмотритесь к такой идее. Можно установить пару тренажеров для спорта в гараже. Сложите все вещи аккуратно на настенные стеллажи и оцените освободившуюся площадку. 

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Идеальный порядок

Need to store all your tools in the garage? Try a feature wall! Garageflex Гараж в стиле модерн
Garageflex

Need to store all your tools in the garage? Try a feature wall!

Garageflex
Garageflex
Garageflex

Для небольших гаражей у нас тоже  есть решение, которое позволит увеличить пространства – прежде всего, идеальная организация! Подвесьте все инструменты, садовые приспособления, лестницы вдоль стены. Так они будут занимать гораздо меньше места, а уборка в гараже станет делом нескольких минут.

Домашняя автомастерская

生成りのビルトインガレージハウス, H2O設計室 ( H2O Architectural design office ) H2O設計室 ( H2O Architectural design office ) Гаражи
H2O設計室　( H2O Architectural design office )

H2O設計室　( H2O Architectural design office )
H2O設計室　( H2O Architectural design office )
H2O設計室　( H2O Architectural design office )

Конечно, первое место в гараже должно принадлежать автомобилю. Делая ремонт, предусмотрите все необходимое вам для расположения и ремонта автомобиля, спланируйте размещение полок с инструментами вблизи от места для автомобиля, не забудьте о хорошем освещении в гараже. 

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С какими проблемами приходится вам бороться при обустройстве гаража?

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