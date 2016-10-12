Примеры практичных проектов с подробной планировкой

Архитектурный проект начинается с изучения географии участка, особенностей местности и будущего расположения дома. Когда мы смотрим на готовый дом, нам всегда интересно узнать – как все это устроено внутри, какие особенности планировки, оценить практичность решений. Поэтому мы подобрали для вас несколько примеров домов, не только красивых и гармоничных внешне, но и с детальными планами расположения всех помещений.