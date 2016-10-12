Примеры практичных проектов с подробной планировкой

Архитектурный проект начинается с изучения географии участка, особенностей местности и будущего расположения дома. Когда мы смотрим на готовый дом, нам всегда интересно узнать – как все это устроено внутри, какие особенности планировки, оценить практичность решений. Поэтому мы подобрали для вас несколько примеров домов, не только красивых и гармоничных внешне, но и с детальными планами расположения всех помещений.
Этот современный и очень презентабельный дом, с оптимальной площадью 110 квадратных метров была спроектирована на плане в виде перевернутой буквы „L”. Дизайн имеет четкое разделение на две зоны: для дневных занятий и для отдыха. Просторная гостиная объединена с обеденной зоной и большой кухней. В более удаленной зоне дома расположены три спальни, ванная комната и гардеробная.
Любителям спокойного уюта понравится такой домик в классическом стиле. Декоративная фасад с элементами натурального камня, что имеет в себе вневременной привлекательности.
Интерьер дома впечатляет целостной и продуманной планировкой, гармоничной благодаря использованию повторяющихся элементов, декоративных деталей и цветов. Преобладающие белый и бежевые тона соединены деревянными панелями, используемыми как на стенах кухни, так и в гостиной. Особую нотку в интерьере задают черные элементы и, конечно же, живой огонь в камине.
В данном примере на первом этаже этого коттеджа находится обширная зона гостиной и столовой с открытой кухней, что сразу характеризует дом как гостеприимный и комфортный для большой семьи. Далее находится коридор и лестница, ведущая на второй этаж, кладовка и небольшой санузел. Также здесь присутствует отдельная часть, выделенная под гараж.
Проект этого дома воплощает в себе современные представления о комфортной жизни в пригороде. Простые формы архитектуры привлекательно обогащены природными материалами, которые вы можете свободно компилировать по своему усмотрению. Детали и цветовая гамма создают впечатление элегантности и удобства в компактных размерах. Сочетание дерева с белой штукатуркой создает современный внешний вид дома. Вместе с тем, такая архитектура и отделка способствует энергоэффективности здания и экономичности строительства.
Проект предусматривает на первом этаже зону гостиной с открытой кухней и обеденной зоной, подсобные помещения с котельной и гаражом. На втором этаже находятся спальни, просторная гардеробная и ванная комната. Общая площадь 215 квадратных метров.
Простая конструкция дома состоит из двух прямоугольных параллелепипедов с двухскатными крышами. Черно-белая цветовая гамма фасада это классика – не выходит из моды на протяжении многих лет.
Проект этого дома отличается функциональностью, планировка выполняет все задачи по созданию пространства комфортного и достаточного для большой семьи.
Конструкция дома состоит из двух частей. На первом плане – гараж, за ним вход в дом. Особый шарм и уют дому придает сочетание деревянного фасада и стеклянной панорамы второго этажа под скатом крыши.
Строение состоит из двух зданий, которые расположены перпендикулярно по отношению друг к другу. Такое расположение защищает жилую зона от шума улицы, создавая уединенную обстановку во дворе.
Этот дом был представляет собой хороший пример архитектуры лаконичной и современной. С внешней стороны дом закрыт от посторонних взоров зданием гаража с деревянной отделкой, а на заднем дворе можно спокойно отдыхать в саду.
Этот план показывает всю обстановку на участке достаточно четко и обстоятельно. Отдельные номера соответствуют именам областей в верхней части чертежа. Сразу видны контуры здания. Из этого рисунка можно сделать вывод, что дом очень футуристический.
Дом авторства архитекторов из мастерской Beczak выделяется на фоне других строений более традиционной формы. Здание уже при беглом обзоре интригует линиями геометрии крыши, современной отделкой и цветовыми сочетаниями.