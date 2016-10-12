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Примеры практичных проектов с подробной планировкой

Перла Вереника Перла Вереника
homify Дома в стиле модерн
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Архитектурный проект начинается с изучения географии участка, особенностей местности и будущего расположения дома. Когда мы смотрим на готовый дом, нам всегда интересно узнать – как все это устроено внутри, какие особенности планировки, оценить практичность решений. Поэтому мы подобрали для вас несколько примеров домов, не только красивых и гармоничных внешне, но и с детальными планами расположения всех помещений. 

1. План дома в цвете

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот современный и очень презентабельный дом, с оптимальной площадью 110 квадратных метров была спроектирована на плане в виде перевернутой буквы „L”.  Дизайн имеет четкое разделение на две зоны: для дневных занятий и для отдыха. Просторная гостиная объединена  с обеденной зоной и большой кухней. В более удаленной зоне дома расположены три спальни, ванная комната и гардеробная. 

Одноэтажный коттедж

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Любителям спокойного уюта понравится такой домик в классическом стиле.  Декоративная фасад с элементами натурального камня, что имеет в себе вневременной привлекательности.

Просторный интерьер

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Интерьер дома впечатляет целостной и продуманной планировкой, гармоничной благодаря использованию повторяющихся элементов, декоративных деталей и цветов. Преобладающие белый и бежевые тона соединены деревянными панелями, используемыми как на стенах кухни, так и в гостиной. Особую нотку в интерьере задают черные элементы и, конечно же, живой огонь в камине.

2. Что мы увидим на качественном плане первого этажа

Nowoczesny projekt domu uA16, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

В данном примере на первом этаже этого коттеджа находится обширная зона гостиной и столовой с открытой кухней, что сразу характеризует дом как гостеприимный и комфортный для большой семьи. Далее находится коридор и лестница, ведущая на второй этаж, кладовка и небольшой санузел. Также здесь присутствует отдельная часть, выделенная под гараж. 

Современная вилла

Nowoczesny projekt domu uA16, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Проект этого дома воплощает в себе современные представления о комфортной жизни в пригороде. Простые формы архитектуры привлекательно обогащены природными материалами, которые вы можете свободно компилировать по своему усмотрению. Детали и цветовая гамма создают впечатление элегантности и удобства в компактных размерах. Сочетание дерева с белой штукатуркой создает современный внешний вид дома. Вместе с тем, такая архитектура и отделка способствует энергоэффективности здания и экономичности строительства. 

3. Первый этаж дома на чертеже

Projekt domu jednorodzinnego, MFA Studio Sp z o.o. MFA Studio Sp z o.o. Стены и пол в стиле модерн
MFA Studio Sp z o.o.

MFA Studio Sp z o.o.
MFA Studio Sp z o.o.
MFA Studio Sp z o.o.

Проект предусматривает на первом этаже зону гостиной с открытой кухней и обеденной зоной,  подсобные помещения с  котельной и гаражом. На втором этаже находятся спальни, просторная гардеробная и ванная комната. Общая площадь 215 квадратных метров.

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Как реализован проект

Projekt domu jednorodzinnego, MFA Studio Sp z o.o. MFA Studio Sp z o.o. Дома в стиле модерн
MFA Studio Sp z o.o.

MFA Studio Sp z o.o.
MFA Studio Sp z o.o.
MFA Studio Sp z o.o.

Простая конструкция дома состоит из двух прямоугольных параллелепипедов с двухскатными крышами. Черно-белая цветовая гамма фасада это классика – не выходит из моды на протяжении многих лет.

4. Распределение помещений на первом этаже проекта

Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Проект этого дома отличается функциональностью,  планировка выполняет все задачи по созданию пространства комфортного и достаточного для большой семьи.

Реализация в виде современного дома с деревянным фасадом

Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Конструкция дома состоит из двух частей. На первом плане – гараж, за ним вход в дом. Особый шарм и уют дому придает сочетание деревянного фасада и стеклянной панорамы второго этажа под скатом крыши.

5. План дома с подсобными помещениями

Dom w Kowanówku, Prodom Architektura i Konstrukcja Prodom Architektura i Konstrukcja Дома в стиле модерн
Prodom Architektura i Konstrukcja

Prodom Architektura i Konstrukcja
Prodom Architektura i Konstrukcja
Prodom Architektura i Konstrukcja

Строение состоит из двух зданий, которые расположены перпендикулярно по отношению друг к другу. Такое расположение защищает жилую зона от шума улицы, создавая уединенную обстановку во дворе.

Вид на дом с улицы

Dom w Kowanówku, Prodom Architektura i Konstrukcja Prodom Architektura i Konstrukcja Дома в стиле модерн
Prodom Architektura i Konstrukcja

Prodom Architektura i Konstrukcja
Prodom Architektura i Konstrukcja
Prodom Architektura i Konstrukcja

Этот дом был представляет собой хороший пример архитектуры лаконичной и современной. С внешней стороны дом закрыт от посторонних взоров зданием гаража с деревянной отделкой, а на заднем дворе можно спокойно отдыхать в саду. 

6. Чертеж участка

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Этот план показывает всю обстановку на участке достаточно четко и обстоятельно. Отдельные номера соответствуют именам областей в верхней части чертежа. Сразу видны контуры здания. Из этого рисунка можно сделать вывод, что дом очень футуристический.

Нестандартная геометрия

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Дом авторства архитекторов из мастерской Beczak выделяется на фоне других строений более традиционной формы. Здание уже при беглом обзоре интригует линиями геометрии крыши, современной отделкой и цветовыми сочетаниями. 

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