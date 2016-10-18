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10 дизайнов одноэтажных домов

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Hinanai Village House, dygsa dygsa Дома в стиле модерн
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Одноэтажные дома ничем не хуже многоэтажных, у них также есть свои преимущества. Поэтому предлагаем оценить дизайны домов с одним этажом и увидеть их плюсы.

1. Идеально для небольших домов!

Por ahí..., r79 r79 Дома в стиле модерн
r79

r79
r79
r79

Если переднее пространство вашего дома мало, не волнуйтесь, вы можете все еще выбрать подходящую конструкцию пола и продлить крыльцо. Для того чтобы ваш дом выглядел шире, вы можете комбинировать использование крыльца и переднего небольшого сада.

2. Компактный и минималистический

Hinanai Village House dygsa Дома в стиле модерн
dygsa

Hinanai Village House

dygsa
dygsa
dygsa

В конструкции дома минималистская тенденция является самой элегантной. Мы можем выбрать дизайн, как этот, здесь дизайнер использует только два цвета и несколько материалов, чтобы создать современное и гостеприимное пространство. Внутри сделана открытая планировка, что не скрадывает площадь и способствует лучшему взаимодействию между людьми.

3. Современные конструкции

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Гараж в стиле модерн
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Современные конструкции не являются уникальными для больших зданий. Вы можете также добавить некоторые элементы и материалы для небольшого дома. Вы можете создавать скульптуры или стены, которые дополняют ваш дом, это также помогает определить пространство без добавления заборов.

4. Сад

Casa VSP + JUR, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] Дома в стиле модерн
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

Еще одно преимущество этого типа домов – мы в состоянии расширить сады, даже в качестве дизайна дома. Вы можете создать превосходный сад, как на этом фото. Это хорошо подходит в качестве террасы или просто, чтобы украсить дом. Если вы хотите добавить что -то симпатичнее, используйте полевые цветы, чтобы покрыть переднюю часть дома.

5. Адаптация к окружающей среде

Snack Club Casablanca, VG+VM Arquitectos VG+VM Arquitectos Сад в стиле модерн
VG+VM Arquitectos

VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos

Дом может легко адаптироваться к окружающей среде, особенно если он одноэтажный. Этот тип домов отлично может комбинировать различные стили, как представлено здесь.

6. Эффектный вход

Ejemplos de Trabajos terminados, Arquitectura Proyectos y Avalúos Arquitectura Proyectos y Avalúos Дома в эклектичном стиле
Arquitectura Proyectos y Avalúos

Arquitectura Proyectos y Avalúos
Arquitectura Proyectos y Avalúos
Arquitectura Proyectos y Avalúos

В отличие от домов двух и более этажей, одноэтажные дома могут иметь большую ширину, что дает больше возможностей для украшения передней части дома. Чтобы придать элегантности вы можете украсить внешнюю сторону садом, крыльцом, фонтаном, фонарями.

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7. Колониальный стиль

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos Окна и двери в колониальном стиле
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

Фасад и двери являются чрезвычайно важной частью дома. Необходимо, чтобы наш фасад отражал сущность дома, и он может сделать это в сдержанной манере, простой или же оригинальной, как на представленном фото.

8. Деревья

homify Дома в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Одноэтажные дома имеют более домашнюю обстановку и уютную конструкцию. Даже если ваш дом находится в городе, вы можете добавить уюта просто путем добавления высоких деревьев в ваш двор.

9. Простые линии

#cumbres369, aaestudio aaestudio Гараж в стиле модерн
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

Создание основы для двухэтажного дома может быть более сложным, потому что необходима структура, которая удержит большой вес. Для одноэтажного здания основание строится проще и быстрее, причем независимо от того, насколько поверхность неровная, наклонная или нестабильная.

10. Широкий дом

Por ahí..., r79 r79 Дома в стиле модерн
r79

r79
r79
r79

Расширяя дизайн по ширине, вы можете создать интересную планировку и разные комнаты. Если конструкция является линейной, то лучше всего сохранить дизайн с базовым блоком. Но если вы хотите создать различные помещения, вы можете выбрать ступенчатую конструкцию.

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