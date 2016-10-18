10 дизайнов одноэтажных домов

Еще одно преимущество этого типа домов – мы в состоянии расширить сады, даже в качестве дизайна дома. Вы можете создать превосходный сад, как на этом фото. Это хорошо подходит в качестве террасы или просто, чтобы украсить дом. Если вы хотите добавить что -то симпатичнее, используйте полевые цветы, чтобы покрыть переднюю часть дома.