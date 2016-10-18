10 дизайнов одноэтажных домов

Одноэтажные дома ничем не хуже многоэтажных, у них также есть свои преимущества. Поэтому предлагаем оценить дизайны домов с одним этажом и увидеть их плюсы.
Если переднее пространство вашего дома мало, не волнуйтесь, вы можете все еще выбрать подходящую конструкцию пола и продлить крыльцо. Для того чтобы ваш дом выглядел шире, вы можете комбинировать использование крыльца и переднего небольшого сада.
В конструкции дома минималистская тенденция является самой элегантной. Мы можем выбрать дизайн, как этот, здесь дизайнер использует только два цвета и несколько материалов, чтобы создать современное и гостеприимное пространство. Внутри сделана открытая планировка, что не скрадывает площадь и способствует лучшему взаимодействию между людьми.
Современные конструкции не являются уникальными для больших зданий. Вы можете также добавить некоторые элементы и материалы для небольшого дома. Вы можете создавать скульптуры или стены, которые дополняют ваш дом, это также помогает определить пространство без добавления заборов.
Еще одно преимущество этого типа домов – мы в состоянии расширить сады, даже в качестве дизайна дома. Вы можете создать превосходный сад, как на этом фото. Это хорошо подходит в качестве террасы или просто, чтобы украсить дом. Если вы хотите добавить что -то симпатичнее, используйте полевые цветы, чтобы покрыть переднюю часть дома.
Дом может легко адаптироваться к окружающей среде, особенно если он одноэтажный. Этот тип домов отлично может комбинировать различные стили, как представлено здесь.
В отличие от домов двух и более этажей, одноэтажные дома могут иметь большую ширину, что дает больше возможностей для украшения передней части дома. Чтобы придать элегантности вы можете украсить внешнюю сторону садом, крыльцом, фонтаном, фонарями.
Фасад и двери являются чрезвычайно важной частью дома. Необходимо, чтобы наш фасад отражал сущность дома, и он может сделать это в сдержанной манере, простой или же оригинальной, как на представленном фото.
Одноэтажные дома имеют более домашнюю обстановку и уютную конструкцию. Даже если ваш дом находится в городе, вы можете добавить уюта просто путем добавления высоких деревьев в ваш двор.
Создание основы для двухэтажного дома может быть более сложным, потому что необходима структура, которая удержит большой вес. Для одноэтажного здания основание строится проще и быстрее, причем независимо от того, насколько поверхность неровная, наклонная или нестабильная.