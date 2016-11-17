Воплощение самых смелых фантазий: 8 идей для ванных комнат!

Процедуры по содержанию своего тела в чистоте для всех нас являются важнейшим ритуалом. Принятие душа или ванны это не только гигиеническое мероприятие, вода обладает чудодейственной силой, она расслабляет, освежает и позволяет сделать чистым не только тело, но и ум.
Для того чтобы душ максимально благоприятно воздействовал на человека и был действительно полезным во всех отношениях, нужно чтобы ванная комната удовлетворяла все ваши ожидания в отношении дизайна, функциональности. Цветовая гамма, выбранная для отделки интерьера этой комнаты, должна благоприятно воздействовать на всех, кто пользуется этим помещением.
Мы предлагаем ознакомиться с оригинальными идеями по выбору душевых кабин, выделяющихся по стилю и компоновке. Воспользуйтесь предложенными здесь вариантами, вдохновившись нашими идеями ,и оборудуйте свою ванную комнату исключительно красиво и оригинально.
Интерьер этой ванной комнаты поражает своим роскошным исполнением. Двойной душ имеет элегантный вид, а его стеклянные перегородки делают пространство еще более стильным и современным. Особенно впечатляет великолепная планировка этой комнаты. Применение пастельных тонов в сочетании со стеклянными поверхностями позволяет создать ощущение спокойной роскоши и высокого стиля. Благодаря добавлению комнатных растений, удалось украсить и значительно оживить этот изысканный интерьер, наполнив его природной энергетикой. Оригинальный акцент сделан также при помощи натурального дерева, которым отделана стена, а также бежевого мрамора, использованного для напольного покрытия. Это позволило сделать интерьер ванной комнаты еще более роскошным и богатым.
Пиксели уже давно являются частью нашей жизни, правда, чаще всего их можно наблюдать не в ванной комнате.
Что же такое пиксели? Это крошечные точки, которые составляют виртуальный образ. Представленный на этом фото душ кажется результатом большой, виртуозной работы в ванной, где душевая кабина выложена плиткой, состоящей из огромного количества крошечных пикселей, что делает кабинку для душа очень интересной и творческой, а главное – неординарной и очень современной. Чтобы уравновесить цветовую гамму комнаты, вся остальная ее часть отделана в белый цвет, включая мебель и пол. Все здесь сверкает глянцем и идеальной чистотой. Великолепный способ создания приятного уголка для очищения и расслабления!
Белый цвет особенно гармонично смотрится в ванной комнате. У всех он ассоциируется с непорочной чистой и стерильностью. Преимуществом этого цвета является его способность сделать комнату яркой и светлой. Душевая кабина и в этом примере также стеклянная, она прекрасно вписывается в общую обстановку и позволяет естественному свету беспрепятственно проникать в комнату в дополнение к искусственному освещению.
Посмотрите на эту удивительную картину, которая является ванной комнатой! Необработанные бетонные стены создают промышленное воздушное пространство. Серый цвет блестяще выполняет свою роль, он составляет основу стиля и благодаря умелому дизайнерскому подходу обстановка в этой ванной комнате максимально всеми своим компонентами соответствует выбранному направлению. Здесь обстановка более суровая, строгая и практичная. Такой дизайн подходит аскетам и всем, кто привык к минимальному расслаблению.
Этот супер элегантный душ имеет стены, покрытые бежевым мрамором. Безусловно, такая уникальная текстура имеет большое внешнее сходство с деревом. Но с позиции практичности в ванной комнате мрамор значительно выгоднее. В данном варианте скомбинированы разные материалы: стекло, дерево, мрамор. Ванна обшита темным деревом, в котором четко просматривается его структура. Стена красного цвета создает стильный контраст по отношению к остальной части пространства. Стекло служит невесомой и практически невидимой перегородкой, отделяющей двойной душ от остальной части комнаты. Обстановка в этой ванной комнате выглядит благородно, консервативно и спокойно.
Для тех, кто живет на верхних этажах здания или в отдельно стоящих домах, можно поступить довольно нагло и установить окно в вашем душе или оборудовать душ рядом с окном. Такой креативный подход к планировке ванной комнаты дарит ощущение полной свободы. Большое окно, стеклянные, не матированные стены душевой кабины позволяют солнечному свету проникать вглубь комнаты. При этом есть прекрасная возможность наслаждаться принятием душа, любуясь великолепным видом, открывающимся из окна душевой кабины. Лаконичный, спокойный интерьер ванной комнаты, использование сдержанной цветовой гаммы и строгих, спокойных форм позволяет сделать ванную комнату максимально приспособленной для выполнения ею своих функций – очистить тело, успокоить мысли, отвлечься от ежедневных забот и погрузиться в наслаждение.
Как насчет того, чтобы пригласить природу в свой душ? Идея оригинальна, и приведенный здесь пример планировки и декорирования ванной комнаты показывает, что такой прием дает результат просто потрясающий! Такой способ отделки поражает своей простотой и оригинальностью. Практически вся стена занята вьющимися растениями, роскошными и свободными. Они наполняют пространство свежестью и уютом.
Интересно сделан держатель для полотенец – бамбуковая лестница, а также пол в душе – из огромных натуральных камней – это именно то, что идеально подходит в такую обстановку, дела ее максимально приближенной к естественной среде.
Возможности в создании интерьера ванной комнаты безграничны – можно воплотить любую фантазию и выбрать для этого даже самый уникальный дизайн.
Этот душ имеет футуристические черты и выполнен в ярко-красных линиях. Восхитительно выглядит такой дизайн, дополненный необычной изогнутой формой – линии плавно перетекают из потолка в пол, делая душевую кабину абсолютно необычной и захватывающей. Повторяется рисунок, выбранный для душа также и в витражных окнах, которые отделяют часть комнаты с раковиной. Мило и нежно выглядит эта ванная комната также благодаря искусно спланированному комбинированному освещению, как в душевой кабине, так и по всему пространству ванной.
Надеемся, что вам понравились предложенные нами варианты дизайна ванной комнаты.