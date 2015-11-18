Модульные гардеробные – наши друзья и помощники

Бывали времена, когда для хранения личных вещей людям достаточно было иметь сундук. Но прогресс не стоит на месте, все становится более динамичным, в том числе и мода. И вот желание выглядеть всегда «в тренде» заставляет модников и модниц покупать кофточки, юбочки, рубашки, галстуки, курточки, шубки, сапожки в огромном количестве и довольно часто. Полки шкафов и ниш в доме забиваются до отказа приобретенным добром. Что же делать? Как справиться со всем этим нескончаемым потоком вещей?
Ответ напрашивается сам собой: гардеробная. Именно здесь отлично заселяются в свои «квартиры» платья, туфли, пиджаки и т.д.
В идеальном варианте гардеробная – это отдельная комната, внутри которой к стенам прикреплены штанги, навесные полки, ящики. Но жители небольших квартир вряд ли могут позволить себе отдать целую комнату вещам. Поэтому здесь нужно выбирать что-то альтернативное.
Прекрасным предложением для хранения вещей являются модульные гардеробные. На сегодняшний день они бывают разных видов, на любой вкус и кошелек.
Модульные гардеробные – это, по сути, своеобразный конструктор, который состоит из крепежей, полок, ящиков, стоек, перекладин. Все детали конструктора (модули) собираются между собой либо в установленном порядке, либо в свободном порядке по желанию владельца. Материалы, из которых изготавливаются модульные гардеробные – самые разнообразные. Они могут быть из металла, пластика, ДСП, фанеры.
Существует четыре основных вида модульных гардеробных, о которых мы сегодня и поговорим. Также вы можете ознакомиться с другими идеями от наших специалистов о дизайнерских гардеробных.
По внешнему виду классические модульные гардеробные напоминают обычный шкаф без дверей. Они оснащены большим количеством полок, выдвижных ящиков, штанг и т.д. Эти гардеробные могут быть прямыми, располагаться вдоль одной стены, или иметь Г-образную и П-образную формы. В таком случае они оснащены еще и угловыми секциями-переходами и модулями. Такие гардеробные имеют много преимуществ.
Во-первых, изготавливаются из панелей МДФ и ДСП. У дизайнера появляется возможность дать волю своей фантазии и оформить гардеробную в самых разных стилях, от авангарда до барокко.
Во-вторых, они достаточно прочные, ведь полки в этой системе играют роль ребер жесткости.
В-третьих, корпусные гардеробные – относительно недорогие.
По этим причинам классические модульные гардеробные – самые распространенные на данный момент. К их недостаткам можно отнести то, что модули у них фактически не переставляются, да и саму гардеробную не потаскаешь из угла в угол. Так что, если в квартире решили немного поменять обстановку, гардеробная все равно останется на своем месте.
Если квартира – малогабаритная или помещение, где решили поместить хранилище вещей, нестандартной формы, то свой выбор следует остановить на так на зываемых сотовых гардеробных. Их характерной особенностью является то, что все полки и модули – сетчатые. Отсюда и название.
Модульные гардеробные этого вида легки, компактны и универсальны. Их можно располагать и конструировать как угодно. К стенам крепятся направляющие и кронштейны (кстати, тоже сетчатые). Полки, брючницы, штанги и т.д. располагают так, как удобно владельцу. При необходимости местоположение любого модуля можно с легкостью поменять. Кроме того, такой сетчатый вид всех модулей не позволяет вещам «задохнуться», они постоянно находятся в режиме проветривания. При этом все всегда на виду, даже если что-то сложено в корзине (она ведь тоже сетчатая).
Эти гардеробные имеют очень большое количество аксессуаров, что делает их весьма востребованными. Еще нужно иметь в виду и низкую стоимость, легкость монтажа. Дело остается за вкусом.
Для квартир в стиле модерн или хай-тек замечательно подойдут модульные гардеробные каркасного, или колонного, вида. Их отличительной особенностью является то, что они имеют металлические стойки (колоны), которые упираются и в пол, и в потолок. Иногда колоны могут крепиться по системе «пол-стена». Все ящики, штанги, полочки крепятся прямо к этим штангам. Конструкция данной гардеробной позволяет переставлять модули по потребности владельца.
Полки, как правило, изготавливаются из дерева, ДСП или МДФ. Визуально получается очень красиво: сочетание дерева и металла – как сочетание домашнего уюта и надежной прочности.
Такие модульные гардеробные весьма легки в сборке и монтаже. Их можно вписать в любую цветовую гамму помещения, подобрав соответствующий оттенок полок, и выбрав зеркальную или окрашенную колону. Иногда такие модульные гардеробные носят название лофт.
Еще такие модульные гардеробные носят название панельные. Характерной особенностью этого вида является то, что все линии в нем параллельны полу и друг другу. Между полками нет никаких перегородок. Выглядит это весьма стильно и очень удачно вписывается в современный интерьер.
Конструкция состоит из декоративной панели, которая крепится к стене. Эта панель может иметь самый разнообразный вид и цвет и, помимо выполнения своей основной функции, она несет еще дизайнерскую нагрузку. С помощью кронштейнов к панели крепятся полки, штанги, выдвижные ящики и другие модули, которые при желании можно менять, добавлять и убирать.
Панельные модульные гардеробные по желанию можно располагать вдоль одной стены или только ее части, а также вдоль нескольких стен. Все зависит от выбранного стиля, от предпочтения владельца и, конечно, от его дохода. Следует отметить, что эти гардеробные не относятся к разряду бюджетных.
Проанализировав все вышеописанное, сам собой приходит вывод, что громоздкие и неудобные шкафы и шифоньеры следует заменять компактными, вместительными и удобными в использовании гардеробными. Итак, разложим все по полочкам (как в гардеробной).
Выделив место под гардеробную, занимать нужно все полезное пространство, как говорится, от стены – до стены, от пола – до потолка. Это позволит «загрузить» сюда абсолютно всю одежду и обувь.
Конфигурацию, стиль гардеробной, а также количество полочек, ящиков, выдвижных модулей, штанг и местоположение их крепления можно выбрать абсолютно самостоятельно и по своим потребностям. Не нужно приспосабливаться к уже готовым шкафам и придумывать, что положить на ту или иную полку.
Все вещи на виду, не надо долго рыться в полках мебели, чтобы отыскать нужный джемпер.
Модульные гардеробные (например, корпусные) иногда становятся прекрасным хранилищем не только для вещей и обуви, но и для других предметов, которые в быту необходимы, но места для их хранения почему-то невозможно найти. Поэтому пылесос, гладильная доска и т.д. с радостью заселяться в гардеробную.
И, самое главное, пространство квартиры наконец-то будет освобождено от громоздких комодов, шкафов и другой мебели. Заполнить просторные комнаты лучше мягкой мебелью, красивой пальмой или напольной статуей.
Итак, на сегодняшний день модульные гардеробные – самый оптимальный вариант организации хранения вещей. Думайте, решайте и выбирайте для себя гардеробную, которая близка Вам по духу, настроению, стилю и практичности. И тогда драгоценные моменты жизни не будут тратиться на бесконечные поиски одежды или ее перекладывание из одного шкафа в другой. А профессионалы своего дела помогут вам воплотить мечту в жизнь!