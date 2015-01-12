Темпераментный интерьер для энергичных людей

Спальная комната несколько выбивается из общей концепции проекта. Лепнина на стене в сочетании с длинными бежевыми шторами придают интерьеру комнаты некоторую строгость и академичность. Впрочем, страсть к эклектике – неотъемлемая часть темпераментного интерьера. Пожалуй, единственная деталь, которая выбивается из общей стилевой концепции – это плоский телевизор, прямоугольная форма которого не совсем органично смотрится на фоне классической лепнины из гипса. Впрочем, плоский экран тем и хорош, что его в любой момент можно легко перевесить в другое место.