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Темпераментный интерьер для энергичных людей

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
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Чем больше оформление квартиры отражает вашу индивидуальность, тем комфортнее вам будет в ней жить. Если вы энергичный и подвижный человек, который не может существовать без новых впечатлений, значит яркие краски, экстравагантность и разнообразие – обязательные составляющие вашего интерьера. Не стоит слепо следовать моде, выбирая скучные, маловыразительные цвета и предметы мебели, если внутри вас бушует океан страстей. Отдайте предпочтение ярким краскам и эклектике, и почувствуйте единение с собственной квартирой.

Сочетая несочетаемое

прихожая homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
homify

прихожая

homify
homify
homify

Яркий зеленый цвет стен, хохломская роспись на потолке, царская люстра и мраморное напольное покрытие – эта прихожая соединила в себе ряд стилей, сочетание которых бросает смелый вызов принципам композиции и цветопостроения. Такое оформление подойдет импульсивным, холеричным натурам, которые не боятся сочетать несочетаемое. Что ждет нас за пределами прихожей, скромная гостиная в нейтральных тонах или продолжение буйства красок?

Гостиная для настоящих холериков

ГОСТИНАЯ homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

ГОСТИНАЯ

homify
homify
homify

Гостиная комната встречает нас комбинацией белого, зеленого и красного цветов. Энергичные люди, как правило, не любят комнаты с большим количеством вещей, предпочитая простор и свободу передвижения. Модульная мебель, которую, при необходимости, можно разделить на отдельные функциональные блоки, также органично впишется в пространство темпераментного интерьера.

Насыщенный красный цвет в интерьере

ЗОНА TV homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

ЗОНА TV

homify
homify
homify

Использовать красный цвет в интерьере следует осторожно, ведь это цвет страсти, а иногда и агрессии. Однако дизайнеры краснодарской студии Светланы Исаевой, оформившие интерьер этой квартиры, не боятся насыщенного красного, соединяя его с нейтральным белым и спокойным зеленым.  Однотонное оформление для темпераментной квартиры – это не вариант, поэтому выбор пал на смесь ярких цветов, несущих в себе мощный эмоциональный заряд.

Кухня с разноцветной мозаикой

кухня homify Кухни в эклектичном стиле
homify

кухня

homify
homify
homify

Кухня в пространстве представленной квартиры – это островок спокойствия, в котором доминирующим цветом является белый, что располагает к отдыху и релаксации. Напольное покрытие из мелкой разноцветной мозаики вносят в интерьер атмосферу свежести и безмятежности.

Столовая комната

столовая homify Столовая комната в эклектичном стиле
homify

столовая

homify
homify
homify

Желтый – это теплый, тонизирующий цвет, который ассоциируется со светом, гармонией и доброжелательностью. Желтый визуально расширяет пространство, поэтому его наличие в цветовой палитре кухни или обеденной комнаты всегда выглядит уместно. Глядя на это изображение, возникает желание поскорее сесть с друзьями за столик и начать задушевную беседу в ожидании вкусного обеда, который скорее всего будет состоять из острых блюд латиноамериканской кухни.

Спальная комната

спальня homify Спальня в эклектичном стиле
homify

спальня

homify
homify
homify

Спальная комната несколько выбивается из общей концепции проекта. Лепнина на стене в сочетании с длинными бежевыми шторами придают интерьеру комнаты некоторую строгость и академичность. Впрочем, страсть к эклектике – неотъемлемая часть темпераментного интерьера. Пожалуй, единственная деталь, которая выбивается из общей стилевой концепции – это плоский телевизор, прямоугольная форма которого не совсем органично смотрится на фоне классической лепнины из гипса. Впрочем, плоский экран тем и хорош, что его в любой момент можно легко перевесить в другое место.

Ретро-интерьер или назад в 60-е
Приходилось ли вам жить в квартире с контрастной цветовой гаммой? Поделитесь впечатлениями!

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