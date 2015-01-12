Темпераментный интерьер для энергичных людей

Чем больше оформление квартиры отражает вашу индивидуальность, тем комфортнее вам будет в ней жить. Если вы энергичный и подвижный человек, который не может существовать без новых впечатлений, значит яркие краски, экстравагантность и разнообразие – обязательные составляющие
вашего интерьера. Не стоит слепо следовать моде, выбирая скучные, маловыразительные цвета и предметы мебели, если внутри вас бушует океан страстей. Отдайте предпочтение ярким краскам и эклектике, и почувствуйте единение с собственной квартирой.
Яркий зеленый цвет стен, хохломская роспись на потолке, царская люстра и мраморное напольное покрытие – эта прихожая соединила в себе ряд стилей, сочетание которых бросает смелый вызов принципам композиции и цветопостроения. Такое оформление подойдет импульсивным, холеричным натурам, которые не боятся сочетать несочетаемое. Что ждет нас за пределами прихожей, скромная гостиная в нейтральных тонах или продолжение буйства красок?
Гостиная комната встречает нас комбинацией белого, зеленого и красного цветов. Энергичные люди, как правило, не любят комнаты с большим количеством вещей, предпочитая простор и свободу передвижения. Модульная мебель, которую, при необходимости, можно разделить на отдельные функциональные блоки, также органично впишется в пространство
темпераментного интерьера.
Использовать красный цвет в интерьере следует осторожно, ведь это цвет страсти, а иногда и агрессии. Однако дизайнеры краснодарской студии Светланы Исаевой, оформившие интерьер этой квартиры, не боятся насыщенного красного, соединяя его с нейтральным белым и спокойным зеленым. Однотонное оформление для
темпераментной квартиры – это не вариант, поэтому выбор пал на смесь ярких цветов, несущих в себе мощный эмоциональный заряд.
Кухня в пространстве представленной квартиры – это островок спокойствия, в котором доминирующим цветом является белый, что располагает к отдыху и релаксации. Напольное покрытие из мелкой разноцветной мозаики вносят в интерьер атмосферу свежести и безмятежности.
Желтый – это теплый, тонизирующий цвет, который ассоциируется со светом, гармонией и доброжелательностью. Желтый визуально расширяет пространство, поэтому его наличие в цветовой палитре кухни или обеденной комнаты всегда выглядит уместно. Глядя на это изображение, возникает желание поскорее сесть с друзьями за столик и начать задушевную беседу в ожидании вкусного обеда, который скорее всего будет состоять из острых блюд латиноамериканской кухни.
Спальная комната несколько выбивается из общей концепции проекта. Лепнина на стене в сочетании с длинными бежевыми шторами придают интерьеру комнаты некоторую строгость и академичность. Впрочем, страсть к эклектике – неотъемлемая часть
темпераментного интерьера. Пожалуй, единственная деталь, которая выбивается из общей стилевой концепции – это плоский телевизор, прямоугольная форма которого не совсем органично смотрится на фоне классической лепнины из гипса. Впрочем, плоский экран тем и хорош, что его в любой момент можно легко перевесить в другое место.