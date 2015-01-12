Ретро-интерьер или назад в 60-е

Стиль ретро воплощает в себе все лучшие элементы дизайна интерьера 60-70-х годов. Необычайную популярность в эти годы снискали замысловатые узоры, круглые плафоны и диваны-книжки на основе деревянного каркаса. Стилизовать комнату под 60-е -- не такая уж и сложная задача. Элементы интерьера этого богатого на дизайнерские находки десятилетия можно найти как на блошиных рынках, так и в сетевых мебельных магазинах. Давайте рассмотрим несколько примеров оформления интерьера в стиле 60-х.
Дизайн комнаты, изображенной на фото, был выполнен лондонским архитектурным бюро с интересным названием Russian For Fish. В оформление комнаты специалисты включили элементы стилей модерн и ретро. Яркий символ эпохи холодильник Smeg, пол в клетку, деревянные стулья с ярко-розовой окантовкой и светильник с плафоном в форме груши мгновенно переносят нас в харизматичные 60-е.
Создатель этого плаката очевидно вдохновился работами столпов поп-арта Ричарда Гамильтона и Энди Уорхола, еще раз доказав, что поп-арт – это стиль, которому не грозит выйти из моды. Задача поп-арта – в ироничной манере демонстрировать зависимость человека от объектов вещественного мира.
Как известно, 60-е – это эпоха освоения космоса. Одержимость космической тематикой не могла не отразиться на оформлении интерьеров. Нам показалось, что дизайн этой комнаты был вдохновлен легендарным фильмом
Барбарелла, снятым в 1968 году. Главная героиня фильма красавица Барбарелла отправляется в межгалактическую экспедицию, чтобы найти земного ученого, но встречает на своем пути множество препятствий, которые она, впрочем, мужественно преодолевает.
Чтобы композиция интерьера в стиле ретро казалась завершенной, стоит серьезно задуматься о приобретении обоев с характерным для того времени узором. 60-е годы в Западной Европе отличались склонностью к провокациям, свободой взглядов, верой в силу научного знания и, как следствие, повальным увлечением техническим прогрессом. Отсюда популярность геометрических узоров и портретов с элементами эротики.
Торшеры с текстильными рисунками были невероятно популярны в 60-е. В качестве мотивов дизайнеры частенько использовали выцветшие рекламные плакаты и афиши. Популярны были также простые узоры в мелкие цветочки или геометрические фигуры.