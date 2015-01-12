Ретро-интерьер или назад в 60-е

Стиль ретро воплощает в себе все лучшие элементы дизайна интерьера 60-70-х годов. Необычайную популярность в эти годы снискали замысловатые узоры, круглые плафоны и диваны-книжки на основе деревянного каркаса. Стилизовать комнату под 60-е -- не такая уж и сложная задача. Элементы интерьера этого богатого на дизайнерские находки десятилетия можно найти как на блошиных рынках, так и в сетевых мебельных магазинах. Давайте рассмотрим несколько примеров оформления интерьера в стиле 60-х.