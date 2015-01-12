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Ретро-интерьер или назад в 60-е

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Onetwentywatts Lampshades, onetwentywatts onetwentywatts ГостинаяОсвещение
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Стиль ретро воплощает в себе все лучшие элементы дизайна интерьера 60-70-х годов. Необычайную популярность в эти годы снискали замысловатые узоры, круглые плафоны и диваны-книжки на основе деревянного каркаса. Стилизовать комнату под 60-е -- не такая уж и сложная задача. Элементы интерьера этого богатого на дизайнерские находки десятилетия можно найти как на блошиных рынках, так и в сетевых мебельных магазинах. Давайте рассмотрим несколько примеров оформления интерьера в стиле 60-х.

Простота и геометричность

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Дизайн комнаты, изображенной на фото, был выполнен лондонским архитектурным бюро с интересным названием Russian For Fish. В оформление комнаты специалисты включили элементы стилей модерн и ретро. Яркий символ эпохи холодильник Smeg, пол в клетку, деревянные стулья с ярко-розовой окантовкой и светильник с плафоном в форме груши мгновенно переносят нас в харизматичные 60-е.

Поп арт

Lucky homify Произведения искусстваКартины и принты
homify

Lucky

homify
homify
homify

Создатель этого плаката очевидно вдохновился работами столпов поп-арта Ричарда Гамильтона и Энди Уорхола, еще раз доказав, что поп-арт – это стиль, которому не грозит выйти из моды. Задача поп-арта – в ироничной манере демонстрировать зависимость человека от объектов вещественного мира.

Назад в будущее

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как известно, 60-е – это эпоха освоения космоса.  Одержимость космической тематикой не могла не отразиться на оформлении интерьеров. Нам показалось, что дизайн этой комнаты был вдохновлен легендарным фильмом Барбарелла, снятым в 1968 году. Главная героиня фильма красавица Барбарелла отправляется в межгалактическую экспедицию, чтобы найти земного ученого, но встречает на своем пути множество препятствий, которые она, впрочем, мужественно преодолевает.

Ретро-обои

Löweneck Restaurant , Studio Frey Studio Frey Конференц-центры в стиле модерн Ресторации
Studio Frey

Löweneck Restaurant

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

Чтобы композиция интерьера в стиле ретро казалась завершенной, стоит серьезно задуматься о приобретении обоев с характерным для того времени узором. 60-е годы в Западной Европе отличались склонностью к провокациям, свободой взглядов, верой в силу научного знания и, как следствие, повальным увлечением техническим прогрессом. Отсюда популярность геометрических узоров и портретов с элементами эротики.

Торшеры с текстильными рисунками

TNTsJUMBOCIRCUS onetwentywatts ГостинаяОсвещение
onetwentywatts

TNTsJUMBOCIRCUS

onetwentywatts
onetwentywatts
onetwentywatts

Торшеры с текстильными рисунками были невероятно популярны в 60-е. В качестве мотивов дизайнеры частенько использовали выцветшие рекламные плакаты и афиши. Популярны были также  простые узоры в мелкие цветочки или геометрические фигуры.

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