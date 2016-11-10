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До и После: модернизация дома 50-х годов

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Umbau EFH Triemlistrasse 104 in Zürich, Switzerland, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
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В Швейцарии нашим специалистам довелось преобразовать частный дом начала 50 -х годов. Он должен стать современным, просторным и комфортным для проживания. Для этого были заменены различные коммуникации, осуществлены новые решения.

До: фасад

Umbau EFH Triemlistrasse 104 in Zürich, Switzerland, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Начнем со старого фасада дома. Здание выглядит несбалансированно и непоследовательно. С момента его появления не слишком много изменений произошло.

После: фасад

Umbau EFH Triemlistrasse 104 in Zürich, Switzerland, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Сегодня фасад выглядит гораздо более гармонично. Крыша была отремонтирована, а фасад покрашен новой краской. Окна теперь имеют общий дизайн.

До: кухня

Umbau EFH Triemlistrasse 104 in Zürich, Switzerland, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Внутри ни расположение, ни оборудование не удовлетворяют сегодняшних потребностей для современной и комфортной жизни. На кухне окна были заменены, также обновили плитку и полы, мебель.

После: кухня

Umbau EFH Triemlistrasse 104 in Zürich, Switzerland, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Сегодня на кухне гораздо более дружелюбный, яркий и современный дизайн. Стена в гостиной была удалена, поэтому смогли создать новую, просторную структуру. Благодаря окну длиной до пола в большом количестве поступает естественный свет в интерьер. Черные без ручек кухонные фасады и высокотехнологичные объекты привносят и дизайн, и комфорт. 

До: гостиная с камином

Umbau EFH Triemlistrasse 104 in Zürich, Switzerland, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Кроме того, гостиная со встроенным камином видела и лучшие дни, она нуждается в срочной модернизации…

После: гостиная с камином

Umbau EFH Triemlistrasse 104 in Zürich, Switzerland, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Здесь теперь создана просторная гостиная, кухня и столовая. Раздвижное большое окно позволяет выходить на террасу, любоваться садом, также создается плавный переход к открытой площадке. Одним из основных моментов дома является шведская печь, которая обеспечивает уютную атмосферу.

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До: коридор наверху

Umbau EFH Triemlistrasse 104 in Zürich, Switzerland, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Здесь вид прихожей наверху, которая имеет узкий и мрачный вид, деревянные панели на потолке.

После: коридор наверху

Umbau EFH Triemlistrasse 104 in Zürich, Switzerland, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Крыша дома была изолирована, заменены все окна. Деревянные панели с потолка были удалены. Таким образом, эта область выглядит гораздо более просторно, современно и чисто.

До: ванная комната

Umbau EFH Triemlistrasse 104 in Zürich, Switzerland, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Ванная комната дома срочно нуждается в ремонте. Старомодная плитка, темный вид, оборудование вчерашнего дня – здесь никто не чувствует себя комфортно в наше время.

После: ванная

Umbau EFH Triemlistrasse 104 in Zürich, Switzerland, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Сегодня ванная яркая и современная. Чистые линии, естественные цвета и высококачественные материалы. Большие зеркала обеспечивают ощущение пространства, белая плитка придает ванной комнате особый колорит.

До: спальня

Umbau EFH Triemlistrasse 104 in Zürich, Switzerland, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Спальня дома не только приобрела новое лицо, но и часть новой функции. В этом помещении на верхнем этаже мы видим несвежий, затхлый вид…

После: спальня

Umbau EFH Triemlistrasse 104 in Zürich, Switzerland, Raumtakt GmbH Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH
Raumtakt GmbH

Комната едва узнаваема сегодня. Стены выкрашены в белый цвет, а на потолке видны деревянные балки. Комната приобрела свежий вид.

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