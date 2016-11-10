До и После: модернизация дома 50-х годов

В Швейцарии нашим специалистам довелось преобразовать частный дом начала 50 -х годов. Он должен стать современным, просторным и комфортным для проживания. Для этого были заменены различные коммуникации, осуществлены новые решения.
Начнем со старого фасада дома. Здание выглядит несбалансированно и непоследовательно. С момента его появления не слишком много изменений произошло.
Сегодня фасад выглядит гораздо более гармонично. Крыша была отремонтирована, а фасад покрашен новой краской. Окна теперь имеют общий дизайн.
Внутри ни расположение, ни оборудование не удовлетворяют сегодняшних потребностей для современной и комфортной жизни. На кухне окна были заменены, также обновили плитку и полы, мебель.
Сегодня на кухне гораздо более дружелюбный, яркий и современный дизайн. Стена в гостиной была удалена, поэтому смогли создать новую, просторную структуру. Благодаря окну длиной до пола в большом количестве поступает естественный свет в интерьер. Черные без ручек кухонные фасады и высокотехнологичные объекты привносят и дизайн, и комфорт.
Кроме того, гостиная со встроенным камином видела и лучшие дни, она нуждается в срочной модернизации…
Здесь теперь создана просторная гостиная, кухня и столовая. Раздвижное большое окно позволяет выходить на террасу, любоваться садом, также создается плавный переход к открытой площадке. Одним из основных моментов дома является шведская печь, которая обеспечивает уютную атмосферу.
Здесь вид прихожей наверху, которая имеет узкий и мрачный вид, деревянные панели на потолке.
Крыша дома была изолирована, заменены все окна. Деревянные панели с потолка были удалены. Таким образом, эта область выглядит гораздо более просторно, современно и чисто.
Ванная комната дома срочно нуждается в ремонте. Старомодная плитка, темный вид, оборудование вчерашнего дня – здесь никто не чувствует себя комфортно в наше время.
Сегодня ванная яркая и современная. Чистые линии, естественные цвета и высококачественные материалы. Большие зеркала обеспечивают ощущение пространства, белая плитка придает ванной комнате особый колорит.
Спальня дома не только приобрела новое лицо, но и часть новой функции. В этом помещении на верхнем этаже мы видим несвежий, затхлый вид…
Комната едва узнаваема сегодня. Стены выкрашены в белый цвет, а на потолке видны деревянные балки. Комната приобрела свежий вид.