До и После: модернизация дома 50-х годов

Сегодня на кухне гораздо более дружелюбный, яркий и современный дизайн. Стена в гостиной была удалена, поэтому смогли создать новую, просторную структуру. Благодаря окну длиной до пола в большом количестве поступает естественный свет в интерьер. Черные без ручек кухонные фасады и высокотехнологичные объекты привносят и дизайн, и комфорт.