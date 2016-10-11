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Дом 120 m² для семьи с 5 детьми

Перла Вереника Перла Вереника
세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Кухня в стиле модерн
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Сегодня мы хотим вам представить проект дома, который несмотря на свои компактные размеры выполняет много самых разных задач и служит уютным семейным жилищем для молодой пары с тремя маленькими детьми. Всем здесь находится свое место – и детям с их шумными играми и суетой, и взрослым – для спокойного отдыха вечером. Фасад дома, свежий и яркий, гармонично сочетается с таким же простым и легким интерьером комнат. 

Практичный деревянный настил и забор рядом с домом

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Балкон и терраса в стиле модерн Дерево
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Просторная площадка перед домом – лучшее место для детских игр на свежем воздухе. Рядом – окно в кухню и гостиную, так что дети все время находятся под присмотром родителей. А в хорошую погоду можно раздвинуть широкие панели дверей и устроить всем вместе пикник на терраса, оформленной деревянными щитами и заборчиком. 

Компактный и очень позитивный внешний вид

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Дома в стиле модерн Оранжевый
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Конструкция этого дома выполнена из монолитного железобетона, простые формы стали ярче благодаря удачному цветовому сочетанию: боковые части дома выкрашены в белый цвет, а центральная – выполнена в насыщенном оранжевом цвете. Перед домом – деревянная терраса для отдыха и детских игр, а также – просторная площадка с газоном. Все материалы, используемые для отделки фасада достаточно просты и экономичны, но главная задача решена отлично – вид у домика и современный, и гостеприимный.

Открытый мини-бассейн

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Балкон и терраса в стиле модерн Дерево
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Рядом с деревянной террасой расположился еще один уютный уголок для отдыха – небольшой уличный бассейн. В солнечные дни детвора здесь может устраивать шумные игры с брызгами и беготней, а вечером прохлада бассейна станет хорошим освежающим дополнением семейного отдыха на террасе. 

Площадка для игр во дворе

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Сад в стиле модерн
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Каким просторным не было бы ваш дом, для детской компании из трех сорванцов лучшим местом игр будет зеленая поляна перед домом. Здесь они смогут поиграть в мяч и догонялки, свободно побегать и пошуметь без урона для ваших нервов и обстановки в доме. 

Скамейка и шкафчики в прихожей

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Просторная прихожая вмещает не только много людей одновременно, но и удобное место для хранения одежды. А на лавочке под шкафчиками дети могут основательно расположиться, чтобы самостоятельно справится с пуговками и кнопками на куртках и шнурками на ботинках.

Центральное место – кухня

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Кухня в стиле модерн
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

В центре дома расположено пространство, объединяющее всю семью для отдыха и общения: кухня, столовая и гостиная. Раздвижные двери соединяют это пространство еще и с террасой возле дома, что расширяет комнату и позволяет организовывать летний отдых на свежем воздухе.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Современное оборудование гостиной

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Медиа комната в стиле модерн
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Интерьер гостиной прост и свеж благодаря нейтральной, светлой гамме цветов и легкой мебели из натуральной древесины лаконичных форм. Современный уровень комфорта обеспечивает расположенный здесь домашний кинотеатр с экраном на стене.

Домашняя мастерская для мамы

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Гардеробная в стиле модерн
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

В этом маленьком помещении разместилось очень значимое для хозяйки дома оборудование – ее домашняя мастерская для пошива одежды. Как видите, ограниченные размеры комнаты при функциональном обустройстве совсем не мешают. 

Лестница – как игровая площадка

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Просторная, деревянная лестница выполняет в этом доме еще и роль детской игровой. На лестничной площадке установлены небольшие сидения, где дети могут почитать книжку возле окошка, ну а сама лестница – отличное место для догонялок и пряток.

Дом удобный для всей семьи

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Кухня в стиле модерн
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Главной задачей архитекторов этого проекта было создать дом простым и удобным для растущих детей, их шумных игр и быстрого развития. Жизнь семьи с детьми стремительно меняется каждый год, появляются новые потребности и в таком доме всегда можно найти для них подходящее место.

​Дом американской мечты
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