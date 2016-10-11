Дом 120 m² для семьи с 5 детьми

Сегодня мы хотим вам представить проект дома, который несмотря на свои компактные размеры выполняет много самых разных задач и служит уютным семейным жилищем для молодой пары с тремя маленькими детьми. Всем здесь находится свое место – и детям с их шумными играми и суетой, и взрослым – для спокойного отдыха вечером. Фасад дома, свежий и яркий, гармонично сочетается с таким же простым и легким интерьером комнат.