15 сенсационных каменных стен для дома

Камень является одним из классических строительных материалов, использование которых в качестве декоративных элементов способно внести в интерьер нотки деревенской романтики. Каменные стены, как мы видим, хорошо смотрятся практически в любых уголках дома, от кухни до гостиной.
Естественность и богатство оттенков, форм и цветов – дополнительное преимущество, ведь с помощью такого разнообразия можно создать атмосферу на свой собственный вкус, и благодаря необычайно притягательной грубой элегантности каменного декора она никогда не будет банальной. Homify собрал в этой статье пятнадцать примеров дизайна интерьера и с использованием камня, чтобы вы оценили их потенциал. Поехали!
На этом снимке представлена барная стойка, являющаяся по совместительству и кухонным столом – весьма практичное и стильное решение. Видимая ее часть декорирована каменными кирпичиками разных форм и размеров, которые прекрасно сочетаются с деревянными стульями и цветовой гаммой плитки на полу.
В этой гостиной целая стена сделана из каменных плит, что очень смотрится непретенциозно, и в то же время стильно. Разнообразие форм и оттенков плиточек придает интерьеру элегантности и уюта, характерных для старых домов.
Грубо обработанный камень прекрасно подходит также для наружной отделки, придавая жилищу деревенского шарма своим богатством оттенков, естественностью и свежестью.
Даже в современном практичном дизайне, например, в интерьере ванной, каменные стены, окрашенные в белый цвет, придадут ощущение чистоты и добавят оригинальности.
Каменная вставка на стене террасы, которая представлена на данном фото, также обогатит ее новыми красками благодаря неоднородной фактуре и естественному цвету плиток.
Покрытие, представляющее собой россыпь маленьких камешков светлого цвета – едва ли не главный секрет оригинальности этого внутреннего дворика. Такое решение делает его очень живым и интересным, а стеклянная стена между ним и гостиной создает плавный переход от внешней атмосферы к внутренней.
Здесь мы видим, как стена из грубых каменных плит и тяжелая деревянная мебель грамотно вписываются в довольно нежный, романтичный интерьер гостиной. Дикость камня чудесно сочетаются и с соседней гладкой белой стеной, и с мягкими ковровыми покрытиями.
Если вы хотите, чтобы ваш интерьер перекликался с интерьером деревенского домика, самым лучшим решением будет разместить грубую каменную стену на видном месте, дополнив атмосферу декором из цельных бревен.
Каменная стена, которую мы видим на этом фото, оборудована нишами, в которых лежат необработанные поленья. Выглядит это красиво и оригинально, к тому же, древесина для растопки камина всегда под рукой.
Грамотно подобранное освещение – например, мягкий свет, исходящий от ночников на этой стене, способно выгодно подчеркнуть фактуру камня. Согласитесь – смотрится это очень эффектно
Цветные каменные плитки способны создать очень необычную фактуру стены благодаря контрастам. Здесь мы видим цветовые вариации самых разных оттенков – от пепельно-голубого до красно-коричневого.
Любой дизайнер скажет вам, что сегодня в тренде естественные, неоднородные фактуры. Поэтому каменная кладка с плитками разной толщины – чудесное решение, которое может быть применено и в рустикальном стиле, и в радикальном модерне.
Выбранный вами камень должен хорошо вписываться в остальной интерьер и не отходить от общего стиля. Но сочетание разной толщины кирпичиков и их разных оттенков добавит жизненных красок в обстановку.
Ниша в стене, через которую проглядывает старинная каменная конструкция, выглядит, словно портал в прошлое. А добавив к композиции горшочков с зелеными растениями, вы получите подобие ожившей картины.
Зеркало, висящее на сверкающей белизной стене ванной комнаты, станет прекрасным декоративным элементом, если к нему добавить раму из натурального камня.