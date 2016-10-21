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15 сенсационных каменных стен для дома

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores Дома в рустикальном стиле
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Камень является одним из классических строительных материалов, использование которых в качестве декоративных элементов способно внести в интерьер нотки деревенской романтики. Каменные стены, как мы видим, хорошо смотрятся практически в любых уголках дома, от кухни до гостиной.

Естественность и богатство оттенков, форм и цветов – дополнительное преимущество, ведь с помощью такого разнообразия можно создать атмосферу на свой собственный вкус, и благодаря необычайно притягательной грубой элегантности каменного декора она никогда не будет банальной. Homify собрал в этой статье пятнадцать примеров дизайна интерьера и с использованием камня, чтобы вы оценили их потенциал. Поехали!

1. Украсим кухню

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Винный погреб в стиле кантри
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

На этом снимке представлена барная стойка, являющаяся по совместительству и кухонным столом – весьма практичное и стильное решение. Видимая ее часть декорирована каменными кирпичиками разных форм и размеров, которые прекрасно сочетаются с деревянными стульями и цветовой гаммой плитки на полу.

2. Целая стена

CASA NO CAMPO, Kika Prata Arquitetura e Interiores. Kika Prata Arquitetura e Interiores. Балконы и веранды в эклектичном стиле
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

В этой гостиной целая стена сделана из каменных плит, что очень смотрится непретенциозно, и в то же время стильно. Разнообразие форм и оттенков плиточек придает интерьеру элегантности и уюта, характерных для старых домов.

3. Решения для настоящего загородного домика

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores Дома в рустикальном стиле
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

Грубо обработанный камень прекрасно подходит также для наружной отделки, придавая жилищу деревенского шарма своим богатством оттенков, естественностью и свежестью.

4. Побеленный камень

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Даже в современном практичном дизайне, например, в интерьере ванной, каменные стены, окрашенные в белый цвет, придадут ощущение чистоты и добавят оригинальности.

5. Стена террасы

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Веранда и терраса в тропическом стиле
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Каменная вставка  на стене террасы, которая представлена на данном фото, также обогатит ее новыми красками благодаря неоднородной фактуре и естественному цвету плиток.

6. Красивая текстура

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura Зимний сад в стиле минимализм
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

Покрытие, представляющее собой россыпь маленьких камешков светлого цвета – едва ли не главный секрет оригинальности этого внутреннего дворика. Такое решение делает его очень живым и интересным, а стеклянная стена между ним и гостиной создает плавный переход от внешней атмосферы к внутренней.

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7. Интересный контраст

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Гостиная в стиле модерн
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

Здесь мы видим, как стена из грубых каменных плит и тяжелая деревянная мебель  грамотно вписываются в довольно нежный, романтичный интерьер гостиной. Дикость камня чудесно сочетаются и с соседней гладкой белой стеной, и с мягкими ковровыми покрытиями.

8. Очарование рустики

homify Стены и пол в стиле кантри ДСП Бежевый
homify

homify
homify
homify

Если вы хотите, чтобы ваш интерьер перекликался с интерьером деревенского домика, самым лучшим решением будет разместить грубую каменную  стену на видном месте, дополнив атмосферу декором из цельных бревен.

9. Камень и дерево

homify Стены и пол в рустикальном стиле ДСП Коричневый
homify

homify
homify
homify

Каменная стена, которую мы видим на этом фото, оборудована нишами, в которых лежат необработанные поленья. Выглядит это красиво и оригинально, к тому же, древесина для растопки камина всегда под рукой.

10. Освещение

Casas Trapecio, INDICO INDICO Стены и пол в стиле модерн Камень
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

Грамотно подобранное освещение – например, мягкий свет, исходящий от ночников на этой стене, способно выгодно подчеркнуть фактуру камня. Согласитесь – смотрится это очень эффектно

11. Разноцветные плитки

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS Стены и пол в стиле модерн
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

Цветные каменные плитки способны создать очень необычную фактуру стены благодаря контрастам. Здесь мы видим цветовые вариации самых разных оттенков – от пепельно-голубого до красно-коричневого.

12. Разная толщина

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Любой дизайнер скажет вам, что сегодня в тренде естественные, неоднородные фактуры. Поэтому каменная кладка с плитками разной толщины – чудесное решение, которое может быть применено и в рустикальном стиле, и в радикальном модерне.

13. Комбинация толщины и оттенков

Mi Hogar, Liferoom Liferoom Стены и пол в стиле модерн
Liferoom

Liferoom
Liferoom
Liferoom

Выбранный вами камень должен хорошо вписываться в остальной интерьер и не отходить от общего стиля. Но сочетание разной толщины кирпичиков и их разных оттенков добавит жизненных красок в обстановку.

14. В качестве основы

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design Ванная комната в стиле модерн
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

Ниша в стене, через которую проглядывает старинная каменная конструкция, выглядит, словно портал в прошлое. А добавив к композиции горшочков с зелеными растениями, вы получите подобие ожившей картины.

15.Оформление зеркала

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design Ванная комната в стиле модерн
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

Зеркало, висящее на сверкающей белизной стене ванной комнаты, станет прекрасным декоративным элементом, если к нему добавить раму из натурального камня.

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