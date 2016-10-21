15 сенсационных каменных стен для дома

Камень является одним из классических строительных материалов, использование которых в качестве декоративных элементов способно внести в интерьер нотки деревенской романтики. Каменные стены, как мы видим, хорошо смотрятся практически в любых уголках дома, от кухни до гостиной.

Естественность и богатство оттенков, форм и цветов – дополнительное преимущество, ведь с помощью такого разнообразия можно создать атмосферу на свой собственный вкус, и благодаря необычайно притягательной грубой элегантности каменного декора она никогда не будет банальной. Homify собрал в этой статье пятнадцать примеров дизайна интерьера и с использованием камня, чтобы вы оценили их потенциал. Поехали!