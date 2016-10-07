15 элементарных советов оформления крыльца и входной зоны

Первое впечатление не всегда имеет особый вес, тем не менее, мнение о вас формируется, как только гость подходит к входной двери вашего дома. Крыльцо, прихожая или входная зона — первое, что видят гости. С этого момента они начинают ощущать уют или, напротив, дискомфорт. Некоторые представляют вход в дом, как систему координат в пространстве, оси которой начинаются со входной двери и ведут в гостиную, кабинет, спальню. Такая планировка является классической и используется в архитектуре на протяжении столетий. Если вы считаете вашу входную зону отчасти заурядной или переживаете из-за отсутствия лоска, обратите внимание на советы специалистов homify, которые всегда готовы вдохновить вас на изменения и ошеломительный результат.