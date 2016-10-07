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15 элементарных советов оформления крыльца и входной зоны

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音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 Окна и двери в стиле модерн
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Первое впечатление не всегда имеет особый вес, тем не менее, мнение о вас формируется, как только гость подходит к входной двери вашего дома. Крыльцо, прихожая или входная зона — первое, что видят гости. С этого момента они начинают ощущать уют или, напротив, дискомфорт. Некоторые представляют вход в дом, как систему координат в пространстве, оси которой начинаются со входной двери и ведут в гостиную, кабинет, спальню. Такая планировка является классической и используется в архитектуре на протяжении столетий. Если вы считаете вашу входную зону отчасти заурядной или переживаете из-за отсутствия лоска, обратите внимание на советы специалистов homify, которые всегда готовы вдохновить вас на изменения и ошеломительный результат.

1. Цветы в горшках

Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design Балкон и терраса в стиле модерн Камень Серый
Cecyn Arquitetura + Design

Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design

Самый простой и экономный способ придать вашему крыльцу толику уюта — разместить на ступенях горшки с растениями. Такое украшение не останется незамеченным соседями или гостями. 

2. Садовые дорожки

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Окна и двери в стиле модерн Дерево Эффект древесины
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

Если вы устали ухаживать за дорожкой, ведущей от калитки к дому, подметать и бороться с сорняками, то самый верный способ её оформления вы сейчас видите на экране. Казалось бы, нет ничего проще и красивее! 

3. Открывайте ворота!

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Окна и двери в колониальном стиле Твердая древесина Коричневый
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Большие ворота создают благородный и слегка таинственный характер. Они могут быть выполнены из дерева или художественной ковки. Такие ворота изготавливаются по специальным эскизам, а качественная работа профессиональных плотников и ковщиков видна на большом расстоянии. Какие бы ворота вы не выбрали, изысканные произведения искусства подчеркивают убранство фасадов домов и заявляют о хорошем вкусе их хозяев. 

4. Экзотика на участке

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado Окна и двери в стиле минимализм Алюминий / Цинк Серый
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

Пальмы у дверей в дом создают в этом месте нужный акцент, а также визуально «охраняют» его. 

5. Во-первых, это красиво…

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura Окна и двери в рустикальном стиле
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

Дерево, стекло и художественная ковка вместе придают архитектуре дома потрясающий эффект. Может быть такой вариант оформления входной зоны в стиле рустик подходит именно вам? 

6. Дом искусств

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 Окна и двери в стиле модерн
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

Бетон и красочная мозаика передают привет любителям стиля баухаус, суперматизма и авангарда. Простота реализации — налицо! 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Вазы и вазоны

homify Окна и двери в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще одна идея для тех, кто часто отлучается в командировки или не успевает ухаживать за садом. Две массивные стилизованные вазы из керамики способны украсить любой подъезд. 

8. Стильный и прозрачный

Residência HCF, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Дома в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Концептуальность — наше все. Тандем облицовочного камня и стекла является тем самым единственным шагом, отделяющим привычную в нашем понимании архитектуру от стильного дизайнерского проекта. 

9. Оригинальный коврик

homify Входные двери
homify

homify
homify
homify

Игра с оттенками одного цвета — еще одно стильное решение, которое сделает вход в ваш дом стильным и эффектным. Если такая задумка представляется сложной для реализации, просто выберите оригинальный дизайнерский коврик, который не оставит никого из ваших гостей равнодушным. 

10. Сочетание различных материалов

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA Дома в стиле модерн
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

Натуральный камень прекрасно гармонирует с бетоном. Специалисты homify рекомендуют не бояться экспериментов и сочетать различные строительные материалы. 

11. Свет решает

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces Дома в стиле модерн
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Подсветка или иллюминация. Называйте как хотите, но сути это не меняет. И в дневное, и в ночное время ваш дом может выглядеть весьма симпатично, главное — желание. В ход могут пойти также светодиоды, или подсвечники-фонарики, которые продаются в любом магазине аксессуаров для дома. Не переусердствуйте. 

12. Камень на камень

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Сад в тропическом стиле
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Натуральный камень идеально подходит для создания красивых садовых дорожек и облицовки фасада. Посмотрите, какой интересный эффект может получиться. 

13. Геометрия в действии

Residência T.C, Zani.arquitetura Zani.arquitetura Дома в стиле модерн
Zani.arquitetura

Zani.arquitetura
Zani.arquitetura
Zani.arquitetura

Симметрия в архитектуре всегда придает выгодный ракурс. Однако здесь, как минимум, вам придется поддерживать газон в идеальном состоянии

14. За стеклом

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Дома в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Хотите быть оригинальным, эпатировать соседей или прохожих, при этом вы комфортно чувствуете себя, оставаясь на виду? Задаетесь вопросом, отчего люди возводят высокие заборы? Закаленное стекло знает свое дело. Кстати, о том, как за ним ухаживать, у нас есть целая книга идей.

15. Не пренебрегайте ландшафтным дизайном

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Растения должны подчеркнуть уже существующий стиль дома и выделить его отличительные качества. Именно поэтому стилистика растений зависит не только от предпочтений хозяев, но и от общего стиля здания. Специалисты homify уверяют, что ландшафтная архитектура поможет красиво обыграть вход в ваш дом. 

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