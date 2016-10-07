15 элементарных советов оформления крыльца и входной зоны

Первое впечатление не всегда имеет особый вес, тем не менее, мнение о вас формируется, как только гость подходит к входной двери вашего дома. Крыльцо, прихожая или входная зона — первое, что видят гости. С этого момента они начинают ощущать уют или, напротив, дискомфорт. Некоторые представляют вход в дом, как систему координат в пространстве, оси которой начинаются со входной двери и ведут в гостиную, кабинет, спальню. Такая планировка является классической и используется в архитектуре на протяжении столетий. Если вы считаете вашу входную зону отчасти заурядной или переживаете из-за отсутствия лоска, обратите внимание на советы специалистов homify, которые всегда готовы вдохновить вас на изменения и ошеломительный результат.
Самый простой и экономный способ придать вашему крыльцу толику уюта — разместить на ступенях горшки с растениями. Такое украшение не останется незамеченным соседями или гостями.
Если вы устали ухаживать за дорожкой, ведущей от калитки к дому, подметать и бороться с сорняками, то самый верный способ её оформления вы сейчас видите на экране. Казалось бы, нет ничего проще и красивее!
Большие ворота создают благородный и слегка таинственный характер. Они могут быть выполнены из дерева или художественной ковки. Такие ворота изготавливаются по специальным эскизам, а качественная работа профессиональных плотников и ковщиков видна на большом расстоянии. Какие бы ворота вы не выбрали, изысканные произведения искусства подчеркивают убранство фасадов домов и заявляют о хорошем вкусе их хозяев.
Пальмы у дверей в дом создают в этом месте нужный акцент, а также визуально «охраняют» его.
Дерево, стекло и художественная ковка вместе придают архитектуре дома потрясающий эффект. Может быть такой вариант оформления входной зоны в стиле рустик подходит именно вам?
Бетон и красочная мозаика передают привет любителям стиля баухаус, суперматизма и авангарда. Простота реализации — налицо!
Еще одна идея для тех, кто часто отлучается в командировки или не успевает ухаживать за садом. Две массивные стилизованные вазы из керамики способны украсить любой подъезд.
Концептуальность — наше все. Тандем облицовочного камня и стекла является тем самым единственным шагом, отделяющим привычную в нашем понимании архитектуру от стильного дизайнерского проекта.
Игра с оттенками одного цвета — еще одно стильное решение, которое сделает вход в ваш дом стильным и эффектным. Если такая задумка представляется сложной для реализации, просто выберите оригинальный дизайнерский коврик, который не оставит никого из ваших гостей равнодушным.
Натуральный камень прекрасно гармонирует с бетоном. Специалисты homify рекомендуют не бояться экспериментов и сочетать различные строительные материалы.
Подсветка или иллюминация. Называйте как хотите, но сути это не меняет. И в дневное, и в ночное время ваш дом может выглядеть весьма симпатично, главное — желание. В ход могут пойти также светодиоды, или подсвечники-фонарики, которые продаются в любом магазине аксессуаров для дома. Не переусердствуйте.
Натуральный камень идеально подходит для создания красивых садовых дорожек и облицовки фасада. Посмотрите, какой интересный эффект может получиться.
Симметрия в архитектуре всегда придает выгодный ракурс. Однако здесь, как минимум, вам придется поддерживать газон в идеальном состоянии.
Хотите быть оригинальным, эпатировать соседей или прохожих, при этом вы комфортно чувствуете себя, оставаясь на виду? Задаетесь вопросом, отчего люди возводят высокие заборы? Закаленное стекло знает свое дело. Кстати, о том, как за ним ухаживать, у нас есть целая книга идей.
Растения должны подчеркнуть уже существующий стиль дома и выделить его отличительные качества. Именно поэтому стилистика растений зависит не только от предпочтений хозяев, но и от общего стиля здания. Специалисты homify уверяют, что ландшафтная архитектура поможет красиво обыграть вход в ваш дом.