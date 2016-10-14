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Дом из клееного бруса за 6 490 000 рублей

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СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в стиле модерн
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Мы стараемся частенько публиковать варианты деревянных шале, усадеб или просто маленьких коттеджей для тех, кто ищет проекты домов для дачи и готовится к круглогодичному проживанию за городом. Только что построенный дом из клееного бруса — настоящая услада для любого из нас! Действительно, проекты деревянных домов становятся все более технологичными и современными. Сегодня мы представляем читателям сборный дом из бревна от студии Good Wood. Компания специализируется на создании загородных домов в стиле рустик, то есть с использованием дерева и других натуральных материалов. Один из них представлен в нашей сегодняшней книге идей.

Стильный, современный и удобный

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GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Уютные, теплые, комфортные загородные дома никогда не утратят своей желанности. Стильный загородный дом из клееного бруса, о котором вы мечтаете — вовсе не несбыточная мечта, а реальная возможность жить там, где вы пожелаете. В таком большом доме можно организовать современное и удобное для проживания пространство. 

Коротко о главном

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GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Стоимость возведения такого дома «под отделку» на момент написания этой книги идей составляет 6 490 000 рублей. На определенных условиях компания дает десятилетнюю гарантию. В предлагаемую систему строительства дома входит доставка всех расходных и сопутствующих материалов, закладка фундамента, монтажные и инженерные работы, электрика. 

Квадратные метры

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GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Дом из клееного бруса — это комфортное загородное жилье для круглогодичного проживания, которое отвечает всем требованиям экологичности и долговечности. Цвет стен или черепицы имеет оригинальные вариации, что придает постройке особенное очарование. Общая площадь составляет 265 кв. метров. Площадь первого этажа — 147,6 кв. м, второго — 117,32 кв. м. 

Все краски жизни

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GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Дом располагает пятью спальными комнатами и тремя санузлами. Имеется отдельная котельная, кабинет и гардеробная. Гостиная совмещена с пространством столовой и кухней. Для отдыха или трапезы на свежем воздухе предусмотрена терраса общей площадью 26 кв. м. 

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Хотели бы вы жить в таком доме? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях к этой книге идей.

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