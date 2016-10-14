Дом из клееного бруса за 6 490 000 рублей

Мы стараемся частенько публиковать варианты деревянных шале, усадеб или просто маленьких коттеджей для тех, кто ищет проекты домов для дачи и готовится к круглогодичному проживанию за городом. Только что построенный дом из клееного бруса — настоящая услада для любого из нас! Действительно, проекты деревянных домов становятся все более технологичными и современными. Сегодня мы представляем читателям сборный дом из бревна от студии Good Wood. Компания специализируется на создании загородных домов в стиле рустик, то есть с использованием дерева и других натуральных материалов. Один из них представлен в нашей сегодняшней книге идей.