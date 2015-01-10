Аксессуары черного цвета для интерьера

Небольшие меховые ковры несколько лет назад ворвались на Олимп модных аксессуаров для интерьера и по сей день не собираются покидать его. Их можно положить у камина, постелить рядом с кроватью или мягким уголком. Такие аксессуары особенно актуальны зимой, когда мы так нуждаемся в тепле и защите. Модель коврика, представленная на изображении, выполнена из натуральной овчины и произведена исландской компанией Natural Bazaar.