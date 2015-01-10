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Аксессуары черного цвета для интерьера

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Bougie déco de Noël Nain, Bougies la Française Bougies la Française ГостинаяАксессуары и декорации
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Черный цвет издавна считался символом элегантности и стиля. Его красота не подвластна моде. Черный может быть загадочным, строгим и даже романтичным. Тем не менее использовать его в интерьере нужно осторожно. Слишком много черного цвета могут лишить пространство комнаты легкости и непринужденности. Наилучший способ внести черный в палитру интерьера – это использовать небольшие аксессуары.

Подставка для яйца

rocket Eierbecher - der Eierbecher ohne den Becher, produkte + gestaltung produkte + gestaltung КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
produkte + gestaltung

produkte + gestaltung
produkte + gestaltung
produkte + gestaltung

Эта элегантная подставка на трех ножках будет соврешенно незметно лежать среди кухонной утвари, но стоит использовать ее по назначению и поставить на середину стола во время семейного завтрака, как это незамысловатое дизайнерское изобретение привлечет многочисленные восторженные взгляды.

Черные свечи

Bougie déco de Noël Nain, Bougies la Française Bougies la Française ГостинаяАксессуары и декорации
Bougies la Française

Bougies la Française
Bougies la Française
Bougies la Française

Эти забавные черные свечи от французских дизайнеров Bougies la francaise, несмотря на черный цвет, который у многих ассоциируется с грустью, внесут элемент непосредственности и веселья в пространство вашей комнаты. Они также смогут стать незаменимым подарком для любителей сказок.

Кусочек меха

Isländisch Schaffelle, NATURAL BAZAAR NATURAL BAZAAR ГостинаяАксессуары и декорации
NATURAL BAZAAR

NATURAL BAZAAR
NATURAL BAZAAR
NATURAL BAZAAR

Небольшие меховые ковры несколько лет назад ворвались на Олимп модных аксессуаров для интерьера и по сей день не собираются покидать его. Их можно положить у камина, постелить рядом с кроватью или мягким уголком. Такие аксессуары особенно актуальны зимой, когда мы так нуждаемся в тепле и защите. Модель коврика, представленная на изображении, выполнена из натуральной овчины и произведена исландской компанией  Natural Bazaar.

Лампа

AN ECO LAMP Gie El Home ГостинаяОсвещение
Gie El Home

AN ECO LAMP

Gie El Home
Gie El Home
Gie El Home

Эко-лампа, созданная из переработанной бумаги, идеально подойдет для концепт-сторов, квартир любителей минимализма, а также адептов готической субкультуры. Лампа имеет неповторимый облик, однако будьте осторожней, так как такой яркий аксессуар рискует стать центральным элементом в дизайне помещения.

Черная чаша

NOMAD LIVING, Nomad Living Nomad Living ГостинаяАксессуары и декорации
Nomad Living

Nomad Living
Nomad Living
Nomad Living

Эта деревянная миска произведена из невероятно устойчивой к внешним воздействиям индонезийской древесины. Эта модель – результат ручной работы резчиков островов Юго-Восточной Азии. Она станет элегантным украшением любого стола и прекрасно впишется в интерьер любого стиля.

Стул-абстракция

VEGA, HD4design HD4design ГостинаяТабуреты и стулья
HD4design

HD4design
HD4design
HD4design

Этот стул идеально подойдет для помещения кафе и ресторанов. Его абстрактная форма не позволит гостям заскучать. Впрочем, если вам нравится необычный дизайн, то этот изысканный черный стул будет вполне органично выглядеть и в пространстве домашнего бара. Для любителей контраста дизайнеры из HD4Design произвели аналогичный стул белого цвета.

Защитные навесы для беседок и террас
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