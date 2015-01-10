Аксессуары черного цвета для интерьера

Черный цвет издавна считался символом элегантности и стиля. Его красота не подвластна моде. Черный может быть загадочным, строгим и даже романтичным. Тем не менее использовать его в интерьере нужно осторожно. Слишком много черного цвета могут лишить пространство комнаты легкости и непринужденности. Наилучший способ внести черный в палитру интерьера – это использовать небольшие аксессуары.
Эта элегантная подставка на трех ножках будет соврешенно незметно лежать среди кухонной утвари, но стоит использовать ее по назначению и поставить на середину стола во время семейного завтрака, как это незамысловатое дизайнерское изобретение привлечет многочисленные восторженные взгляды.
Эти забавные черные свечи от французских дизайнеров Bougies la francaise, несмотря на черный цвет, который у многих ассоциируется с грустью, внесут элемент непосредственности и веселья в пространство вашей комнаты. Они также смогут стать незаменимым подарком для любителей сказок.
Небольшие меховые ковры несколько лет назад ворвались на Олимп модных аксессуаров для интерьера и по сей день не собираются покидать его. Их можно положить у камина, постелить рядом с кроватью или мягким уголком. Такие аксессуары особенно актуальны зимой, когда мы так нуждаемся в тепле и защите. Модель коврика, представленная на изображении, выполнена из натуральной овчины и произведена исландской компанией Natural Bazaar.
Эко-лампа, созданная из переработанной бумаги, идеально подойдет для концепт-сторов, квартир любителей минимализма, а также адептов готической субкультуры. Лампа имеет неповторимый облик, однако будьте осторожней, так как такой яркий аксессуар рискует стать центральным элементом в дизайне помещения.
Эта деревянная миска произведена из невероятно устойчивой к внешним воздействиям индонезийской древесины. Эта модель – результат ручной работы резчиков островов Юго-Восточной Азии. Она станет элегантным украшением любого стола и прекрасно впишется в интерьер любого стиля.
Этот стул идеально подойдет для помещения кафе и ресторанов. Его абстрактная форма не позволит гостям заскучать. Впрочем, если вам нравится необычный дизайн, то этот изысканный черный стул будет вполне органично выглядеть и в пространстве домашнего бара. Для любителей контраста дизайнеры из HD4Design произвели аналогичный стул белого цвета.