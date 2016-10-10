13 вдохновляющих примеров оформления входа в дом

Что означает иметь свой дом? Наверное, это прежде всего ощущение уюта и радушия, которое встречает тебя еще на пороге. Почему бы не сделать вход в дом таким же оригинальным и стильным, как его внутреннее пространство. Хороший дизайн, продуманные сочетания цветов и материалов помогут вам сделать фасад и вход в дом действительно впечатляющим. А для вдохновения вы можете изучить несколько интересных идей, которые мы подобрали специально для вас.