13 вдохновляющих примеров оформления входа в дом

Что означает иметь свой дом? Наверное, это прежде всего ощущение уюта и радушия, которое встречает тебя еще на пороге. Почему бы не сделать вход в дом таким же оригинальным и стильным, как его внутреннее пространство. Хороший дизайн, продуманные сочетания цветов и материалов помогут вам сделать фасад и вход в дом действительно впечатляющим. А для вдохновения вы можете изучить несколько интересных идей, которые мы подобрали специально для вас.
Комбинирование цветов в оформлении фасада дома помогает придать глубину и подчеркнуть динамизм архитектурных форм. Не впадая в крайности, дизайнеры этого проекта выбрали для входа приглушенные тона коричневого и темно-серого на фоне светлой нейтральной гаммы всего дома.Теплый свет сквозь тонкие линии жалюзи придает конструкции уют и легкость, обеспечивая сохранение конфиденциальности вашей жизни в доме.
Вход в этот дом оформлен очень стильно и сбалансированно: сочетание бетона и дерева, зеленый растений на переднем плане. Каждый элемент находится в гармонии с размерами и формой дома, натуральные материалы используются в современной стилистике минимализма.
Этот пример интересен игрой материалов, цветов и архитектурных элементов на входе во двор дома. Решетчатые ворота и дверь свободно пропускают солнечные лучи и несмотря на свои размеры кажутся легкими и тонкими. Белая стена рядом украшена мини-садом, что оживляет общий вид.
Белые стены, прямые четкие линии выглядят особенно элегантно на контрасте с серым камнем входной зоны в дом. Благодаря такому решению дом смотрится стильно, но не слишком однообразно. Белоснежные гладкие стены рядом с фактурой натурального камня подчеркнуто свежи, а вход в дом респектабелен и монументален.
Цвета и материалы, используемых для оформления фасада этого дома придают ему свой индивидуальный характер и стиль. Кирпичная кладка, нарочито грубая деревянная дверь, натуральные материалы и текстуры отделки. Пол из терракотовой керамической плитки рядом со входом придает домику особый шарм.
На фоне нейтрально-серого фасада элегантно выделяется темный прямоугольник двери, а зелень растений освежает фасад. Комбинируя разные оттенки серого – от темного до почти белого можно создать необходимую глубину и многоплановость фасада.
Деревянная входная дверь скрывается в глубине тенистого сада, дорожка к дому тоже подчеркивает близость природы. Колониальная стилистика проявлена в архитектуре этого проекта добротность постройки и тесной связью с окружающей средой, гармоничной и уютной.