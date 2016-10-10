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13 вдохновляющих примеров оформления входа в дом

Перла Вереника Перла Вереника
Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura Окна и двери в рустикальном стиле
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Что означает иметь свой дом? Наверное, это прежде всего ощущение уюта и радушия, которое встречает тебя еще на пороге. Почему бы не сделать вход в дом таким же оригинальным и стильным, как его внутреннее пространство. Хороший дизайн, продуманные сочетания цветов и материалов помогут вам сделать фасад и вход в дом действительно впечатляющим. А для вдохновения вы можете изучить несколько интересных идей, которые мы подобрали специально  для вас. 

1. Жалюзи и контраст цветов

Casa Esmeralda, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura Дома в стиле минимализм
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

Комбинирование цветов в оформлении фасада дома помогает придать глубину и подчеркнуть динамизм архитектурных форм. Не впадая в крайности, дизайнеры этого проекта выбрали для входа приглушенные тона коричневого и темно-серого на фоне светлой нейтральной гаммы всего дома.Теплый свет сквозь тонкие линии жалюзи придает конструкции уют и легкость, обеспечивая сохранение конфиденциальности вашей жизни в доме. 

В интерьере дома темно-коричные жалюзи особенно эффектны рядом с вертикальной зеленой стеной

Casa Esmeralda, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

2. Большая панель деревянной двери и лаконичная клумба

homify Входные двери
homify

homify
homify
homify

Вход в этот дом оформлен очень стильно и сбалансированно: сочетание бетона и дерева, зеленый растений на переднем плане. Каждый элемент находится в гармонии с размерами и формой дома, натуральные материалы используются в современной стилистике минимализма.

Общий вид на фасад дома: дизайн входной зоны вписывается в единый образ и украшает архитектуру

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

3. Площадка, вымощенная гравием и деревянная дорожка к двери

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Окна и двери в стиле модерн Дерево Эффект древесины
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

4. Крыльцо под навесом и решетчатые двери

MISION DE LANDA, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Дома на одну семью
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Этот пример интересен игрой материалов, цветов и архитектурных элементов на входе во двор дома. Решетчатые ворота и дверь свободно пропускают солнечные лучи и несмотря на свои размеры кажутся легкими и тонкими. Белая стена рядом украшена мини-садом, что оживляет общий вид.

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5. Контрастная каменная стена у входа

Valle 239, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Дома в стиле модерн
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Белые стены, прямые четкие линии выглядят особенно элегантно на контрасте с серым камнем входной зоны в дом. Благодаря такому решению дом смотрится стильно, но не слишком однообразно. Белоснежные гладкие стены рядом с фактурой натурального камня подчеркнуто свежи, а вход в дом респектабелен и монументален.

6. В кантри стиле: теплые тона стен, деревянная дверь и жалюзи

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Дома в средиземноморском стиле Камень
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

Деревянная дверь с декоративной отделкой – респектабельно и уютно

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Окна в средиземноморском стиле Дерево Коричневый
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

7. Белая цвет стен и черное кружево кованного металла – утонченная отделка навеса над крыльцом

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura Дома в стиле модерн
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

8. Яркая дверь на фоне серой бетонной стены

: Estudio Motim, Mmaverick Arquitetura Mmaverick Arquitetura Рабочий кабинет в стиле лофт
Mmaverick Arquitetura

Mmaverick Arquitetura
Mmaverick Arquitetura
Mmaverick Arquitetura

9. Деревянная дверь в ретро стиле

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO Дома в классическом стиле
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

Цвета и материалы, используемых для оформления фасада этого дома придают ему свой индивидуальный характер и стиль. Кирпичная кладка, нарочито грубая деревянная дверь, натуральные материалы и текстуры отделки. Пол из терракотовой керамической плитки рядом со входом придает домику особый шарм.  

10. Элегантные детали: черная окантовка двери и окон на фоне молочного цвета фасада

homify Входные двери
homify

homify
homify
homify

11. Сочетание разных фактур: дерево, белый фасад, серая отделка боковой стены

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Дома в стиле модерн
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

12. Легкие ноты эко-стиля

Casa en Las Palmas, Medellín, Ver., arQing arQing Дома в стиле минимализм
arQing

arQing
arQing
arQing

На фоне нейтрально-серого фасада элегантно выделяется темный прямоугольник двери, а зелень растений освежает фасад. Комбинируя разные оттенки серого – от темного до почти белого можно создать необходимую глубину и многоплановость фасада. 

13. Под тенью тропических растений

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura Окна и двери в рустикальном стиле
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

Деревянная входная дверь скрывается в глубине тенистого сада, дорожка к дому тоже подчеркивает близость природы. Колониальная стилистика проявлена в архитектуре этого проекта добротность постройки и тесной связью с окружающей средой, гармоничной и уютной.

Дом-сказка на четверых
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