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Топ 5: Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Palma de Mallorca Home, Lewis & Co Lewis & Co Гостиная в стиле модерн
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В новом году мы продолжаем радовать вас свежими архитектурными проектами и необычными дизайнерскими разработками. Нет ничего увлекательнее, чем следить за творчеством людей, главная профессиональная обязанность которых - делать мир чуточку красивее каждый день. В ставшей уже традиционной рубрике Топ 5: Лучшие проекты недели мы знакомим вас с самыми яркими работами прошедшей недели.

1. Современная студия в солнечной Ялте

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Приятно вспомнить в середине зимы, что в России есть город, в котором яркое солнце дарит своим жителям хорошую погоду 2250 часов в году. Климат Ялты сравним с климатом Лазурного Берега во Франции, поэтому жить в нем – особенная роскошь. В этой Книге идей мы с интересом рассматривали интерьер квартиры-студии одного из таких счастливчиков.

2. Квартира класса люкс в Пальма-де-Майорка

Palma de Malljorca (Home) Lewis & Co Гостиная в стиле модерн
Lewis &amp; Co

Palma de Malljorca (Home)

Lewis & Co
Lewis &amp; Co
Lewis & Co

Майорка – это самый большой и шумный остров на Балеарских островах в Испании. В течение летних месяцев сюда на отдых приезжают люди всех возрастов. Сюда летают регулярные рейсы, наплыв туристов здесь огромен, а отели в летний сезон переполнены. Многие жители Майорки – это вчерашние туристы, которые влюбились в этот остров и решили остаться на нем навсегда. Британская компания Lewis & Co решила порадовать своих соотечественников, проживающих в Пальма-де-Майорка, и оформила интерьер одной из квартир в английском стиле. Как выглядит квартира класса люкс в столице острова, можно посмотреть здесь.

3. Очень необычная дизайнерская посуда

Tazas Originales, Givensa Givensa КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Givensa

Givensa
Givensa
Givensa

Праздник на кухне создается не только за счет вкусной еды, но и благодаря яркой и необычной посуде. Чашки, тарелки и столовые приборы дарят дизайнерам безграничные возможности для воплощения самых смелых творческих идей. Форма и цвет кухонной посуды – превосходные объекты для экспериментов, результаты которых зачастую просто поражают воображение. В этой Книге идей мы представляем подборку необычной дизайнерской посуды, которая надолго останется в вашей памяти.

4. Кухня с открытой планировкой

Квартира с лицом, Студия дизайна Студия дизайна Гостиные в эклектичном стиле
Студия дизайна

Квартира с лицом

Студия дизайна
Студия дизайна
Студия дизайна

Эта статья окажется полезной для тех, кто решил, что пришло время избавляться от перегородок между кухней и столовой или гостиной. Здесь приводятся несколько любопытных примеров по созданию кухни с открытой планировкой. Пришло время начинать ваш собственный проект под девизом минимум перегородок, максимум свежего воздуха».

5. Белый цвет в интерьере гостиной

Table Boissière, AdrianDucerf-Mobilier AdrianDucerf-Mobilier Столовая комнатаСтолы
AdrianDucerf-Mobilier

AdrianDucerf-Mobilier
AdrianDucerf-Mobilier
AdrianDucerf-Mobilier

Кто сказал, что белого цвета не должны быть много? В этой статье мы подробно рассказываем о том, как обращаться с белым цветом при оформлении интерьера. Белый цвет невероятно универсален, он подойдет как для поклонников минимализма, так и для тех, чья квартира оформлена в стиле профанс. Белый цвет в интерьере гостиной – это свежеть и прилив энергии или скука и однообразие? Ответ на этот вопрос ищите в Книге идей

Аксессуары черного цвета для интерьера
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