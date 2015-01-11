В новом году мы продолжаем радовать вас свежими архитектурными проектами и необычными дизайнерскими разработками. Нет ничего увлекательнее, чем следить за творчеством людей, главная профессиональная обязанность которых - делать мир чуточку красивее каждый день. В ставшей уже традиционной рубрике
Топ 5: Лучшие проекты недели мы знакомим вас с самыми яркими работами прошедшей недели.
Приятно вспомнить в середине зимы, что в России есть город, в котором яркое солнце дарит своим жителям хорошую погоду 2250 часов в году. Климат Ялты сравним с климатом Лазурного Берега во Франции, поэтому жить в нем – особенная роскошь. В этой Книге идей мы с интересом рассматривали интерьер квартиры-студии одного из таких счастливчиков.
Майорка – это самый большой и шумный остров на Балеарских островах в Испании. В течение летних месяцев сюда на отдых приезжают люди всех возрастов. Сюда летают регулярные рейсы, наплыв туристов здесь огромен, а отели в летний сезон переполнены. Многие жители Майорки – это вчерашние туристы, которые влюбились в этот остров и решили остаться на нем навсегда. Британская компания Lewis & Co решила порадовать своих соотечественников, проживающих в Пальма-де-Майорка, и оформила интерьер одной из квартир в английском стиле. Как выглядит квартира класса люкс в столице острова, можно посмотреть здесь.
Праздник на кухне создается не только за счет вкусной еды, но и благодаря яркой и необычной посуде. Чашки, тарелки и столовые приборы дарят дизайнерам безграничные возможности для воплощения самых смелых творческих идей. Форма и цвет кухонной посуды – превосходные объекты для экспериментов, результаты которых зачастую просто поражают воображение. В этой Книге идей мы представляем подборку необычной дизайнерской посуды, которая надолго останется в вашей памяти.
Эта статья окажется полезной для тех, кто решил, что пришло время избавляться от перегородок между кухней и столовой или гостиной. Здесь приводятся несколько любопытных примеров по созданию кухни с открытой планировкой. Пришло время начинать ваш собственный проект под девизом
минимум перегородок, максимум свежего воздуха».
Кто сказал, что белого цвета не должны быть много? В этой статье мы подробно рассказываем о том, как обращаться с белым цветом при оформлении интерьера. Белый цвет невероятно универсален, он подойдет как для поклонников минимализма, так и для тех, чья квартира оформлена в стиле профанс. Белый цвет в интерьере гостиной – это свежеть и прилив энергии или скука и однообразие? Ответ на этот вопрос ищите в Книге идей.