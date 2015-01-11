Топ 5: Лучшие проекты недели

Кто сказал, что белого цвета не должны быть много? В этой статье мы подробно рассказываем о том, как обращаться с белым цветом при оформлении интерьера. Белый цвет невероятно универсален, он подойдет как для поклонников минимализма, так и для тех, чья квартира оформлена в стиле профанс. Белый цвет в интерьере гостиной – это свежеть и прилив энергии или скука и однообразие? Ответ на этот вопрос ищите в Книге идей.