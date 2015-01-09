Защитные навесы для беседок и террас

Готовь сани летом, а телегу зимой гласит известная пословица. Несмотря на то, что за окнами большинства читателей царит холод и вьюга, мы предлагаем ненадолго подумать о лете, которое на самом деле не за горами и посвящаем эту Книгу идей тентам для защиты от солнца. Широкие шторы не только надежно охраняют уединившихся в тени отдыхающих, при необходимости они также смогут защитить от всепроникающих солнечных лучей мебель и напольное покрытие террасы. За свою долгую историю существования парусные маркизы (а именно так на техническом сленге называют защитные шторы) из простого тента-многоугольника эволюционировали до биоклиматической системы, способной самостоятельно регулировать температуру. В этой статье мы посмотрим на самые разные виды тентов и помечтаем о лете.