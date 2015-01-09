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Защитные навесы для беседок и террас

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
PRESENTACIÓN PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS SAXUN, Saxun Saxun Сад Беседки и теплицы
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Готовь сани летом, а телегу зимой гласит известная пословица.  Несмотря на то, что за окнами большинства читателей царит холод и вьюга, мы предлагаем ненадолго подумать о лете, которое на самом деле не за горами и посвящаем эту Книгу идей тентам для защиты от солнца. Широкие шторы не только надежно охраняют уединившихся в тени отдыхающих, при необходимости они также смогут защитить от всепроникающих солнечных лучей мебель и напольное покрытие террасы. За свою долгую историю существования парусные маркизы (а именно так на техническом сленге называют защитные шторы) из простого тента-многоугольника эволюционировали до биоклиматической системы, способной самостоятельно регулировать температуру. В этой статье мы посмотрим на самые разные виды тентов и помечтаем о лете.

Классические парусные маркизы

CASA LL, Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office Балкон в скандинавском стиле
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

В жаркий период года классическая парусная маркиза защитит вас не хуже солцезащитного крема. Ее можно использовать в качестве навеса для террасы, бассейна или импровизированной беседки рядом с домом. Время раскрытия и закрытия некоторых тентов можно настроить автоматически. Некоторое время назад большую популярность снискали так называемые противорадиоционные шторы, выполненные из специальной ткани, в которое не содержится ни тяжелых металлов, ни ядовитых веществ.

Тент для кафе и ресторанов

Terrace to the garden FG ARQUITECTES Балкон и терраса в стиле модерн
FG ARQUITECTES

Terrace to the garden

FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES

Наружные раскладывающиеся маркизы для кафе и ресторанов уже давно стали привычным элементом городского дизайна, ведь их роль не ограничена лишь защитными функциями, они наилучшим образом влияют на архитектурный облик здания, оживляют его фасад и привлекают любопытные взгляды проходящих мимо. Для потенциальных клиентов ресторанов защитный тент является верным знаком того, что хозяева заведения заботятся о своих посетителях.

Биоклиматическая беседка

PRESENTACIÓN PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS SAXUN, Saxun Saxun Сад Беседки и теплицы
Saxun

Saxun
Saxun
Saxun

Смысл конструкции, представленной на фото, в том, чтобы создать внутри беседки идеальную температуру. Тем, кто решил провести в ней время, не грозят перепады температуры, Кстати, комфортно под крышей такой беседки будет не только людям, но и чувствительным к изменению погоды растениям. Владельцам загородных домов стоит взять это пока нечасто встречающееся на наших широтах устройство на заметку, ведь с его помощью вы сможете не только комфортно проводить время вне дома, но и попробовать вырастить в своем саду экзотические виды цветов.

Деревянные декоративные пристройки

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Несмотря на то, что эту пристройку с натяжкой можно назвать навесом, мы все же решили включить ее в Книгу идей. Выполненная из старинного дерева, прошедшего вакуумную пропитку, защищающую материал от влаги, пристройка будет долго находиться в безупречном состоянии, украшая дачный дворик.

Диван с парусом

Lagoon, SOLPURI SOLPURI
SOLPURI

SOLPURI
SOLPURI
SOLPURI

Этот диван от  дизайнеров Solpuri с романтическим названием Лагуна имеет настоящий парус, который в течении дня можно перемещать по окружности, чтобы защититься от ветра и солнца. В таком диване ничто не будет препятствовать вашему комфорту. Его диаметр составляет два метра и при желании на нем поместятся даже несколько человек. Настоящая роскошь для внутреннего дворика дома!

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