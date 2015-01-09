Защитные навесы для беседок и террас

Готовь сани летом, а телегу зимой гласит известная пословица. Несмотря на то, что за окнами большинства читателей царит холод и вьюга, мы предлагаем ненадолго подумать о лете, которое на самом деле не за горами и посвящаем эту Книгу идей тентам для защиты от солнца. Широкие шторы не только надежно охраняют уединившихся в тени отдыхающих, при необходимости они также смогут защитить от всепроникающих солнечных лучей мебель и напольное покрытие террасы. За свою долгую историю существования парусные маркизы (а именно так на техническом сленге называют защитные шторы) из простого тента-многоугольника эволюционировали до биоклиматической системы, способной самостоятельно регулировать температуру. В этой статье мы посмотрим на самые разные виды тентов и помечтаем о лете.
В жаркий период года классическая парусная маркиза защитит вас не хуже солцезащитного крема. Ее можно использовать в качестве навеса для террасы, бассейна или импровизированной беседки рядом с домом. Время раскрытия и закрытия некоторых тентов можно настроить автоматически. Некоторое время назад большую популярность снискали так называемые противорадиоционные шторы, выполненные из специальной ткани, в которое не содержится ни тяжелых металлов, ни ядовитых веществ.
Наружные раскладывающиеся маркизы для кафе и ресторанов уже давно стали привычным элементом городского дизайна, ведь их роль не ограничена лишь защитными функциями, они наилучшим образом влияют на архитектурный облик здания, оживляют его фасад и привлекают любопытные взгляды проходящих мимо. Для потенциальных клиентов ресторанов защитный тент является верным знаком того, что хозяева заведения заботятся о своих посетителях.
Смысл конструкции, представленной на фото, в том, чтобы создать внутри беседки идеальную температуру. Тем, кто решил провести в ней время, не грозят перепады температуры, Кстати, комфортно под крышей такой беседки будет не только людям, но и чувствительным к изменению погоды растениям. Владельцам загородных домов стоит взять это пока нечасто встречающееся на наших широтах устройство на заметку, ведь с его помощью вы сможете не только комфортно проводить время вне дома, но и попробовать вырастить в своем саду экзотические виды цветов.
Несмотря на то, что эту пристройку с натяжкой можно назвать навесом, мы все же решили включить ее в Книгу идей. Выполненная из старинного дерева, прошедшего вакуумную пропитку, защищающую материал от влаги, пристройка будет долго находиться в безупречном состоянии, украшая дачный дворик.
Этот диван от дизайнеров Solpuri с романтическим названием Лагуна имеет настоящий парус, который в течении дня можно перемещать по окружности, чтобы защититься от ветра и солнца. В таком диване ничто не будет препятствовать вашему комфорту. Его диаметр составляет два метра и при желании на нем поместятся даже несколько человек. Настоящая роскошь для внутреннего дворика дома!