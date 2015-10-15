Одноэтажный дом как из сказки!

Что отличает бунгало от других типов домов? Как правило, это одноэтажный дом, рассчитанный на проживание одной семьи. Структура бунгало такова, что все его коммуникации располагаются на первом этаже, что существенно снижает уровень сложности дома, а значит и время, затраченное на его возведение.

Еще одним неоспоримым преимуществом бунгало является их стильный внешний вид. Эти постройки компактны и прекрасно поместятся на участке небольшого размера. Сегодня мы с большим удовольствием представляем бунгало вашей мечты, который красив не только снаружи, но и внутри.

Стоимость реализации данного дома была озвучена самими архитекторами. «Коробка» обойдется в районе около 2,3 млн рублей, и 3,3 млн рублей будет стоить дом под чистовую отделку (эти цены без работы строителей, лишь материалы).

Такой дом под чистовую отделку с работой строителей будет стоить уже около 5 млн рублей в режиме экономии, и 6,6 млн рублей по проекту, задуманному дизайнерами. Стоимость дома с отделкой и мебелью, как на фотографиях ниже, будет стоить уже около 10 млн рублей.