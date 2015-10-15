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Одноэтажный дом как из сказки!

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Кухня в стиле модерн
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Что отличает бунгало от других типов домов? Как правило, это одноэтажный дом, рассчитанный на проживание одной семьи. Структура бунгало такова, что все его коммуникации располагаются на первом этаже, что существенно снижает уровень сложности дома, а значит и время, затраченное на его возведение. 

Еще одним неоспоримым преимуществом бунгало является их стильный внешний вид. Эти постройки компактны и прекрасно поместятся на участке небольшого размера. Сегодня мы с большим удовольствием представляем бунгало вашей мечты, который красив не только снаружи, но и внутри.

Стоимость реализации данного дома была озвучена самими архитекторами. «Коробка» обойдется в районе около 2,3 млн рублей, и 3,3 млн рублей будет стоить дом под чистовую отделку (эти цены без работы строителей, лишь материалы). 

Такой дом под чистовую отделку с работой строителей будет стоить уже около 5 млн рублей в режиме экономии, и 6,6 млн рублей по проекту, задуманному дизайнерами. Стоимость дома с отделкой и мебелью, как на фотографиях ниже, будет стоить уже около 10 млн рублей. 

Аккуратный домик

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Со стороны улицы бунгало выглядит очень презентабельно. Непоследнюю роль в этом играет безупречно оформленный зеленый участок и широкие садовые дорожки. Каменные колонны, поддерживающие крышу дома, не могут не вызвать ассоциацию с первыми бунгало, построенными для британских чиновников в колонизированной Индии.

Вид сбоку

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С этой перспективы дом предстает перед нами во всей своей красе. Часть фасада украшена каменной плиткой, по которой можно изучать всю палитру оттенков серого цвета. У входа в бунгало посетителей встретит просторная терраса, на которой можно не только наслаждаться теплыми деньками, но и вполне уютно чувствовать себя в непогоду. Широкая крыша надежно защитит хозяев дома от дождя и ветра. Настоящая услада для глаз – чудесный сад с аккуратно выстреженным газоном и молодыми хвоныйными деревцами.

Что ждет нас сразу за дверью?

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как вы думаете, что ждет нас сразу за порогом? Длинный и скучный коридор? Только не в этом доме! Закрыв со собой входную дверь, мы попадаем в просторное помещение, наполненное свежестью и легкостью. Слева – шкаф со стеклянными раздвижными дверями, справа – белая стена, которую украшает подсветка и большая картина. Благодаря разнообразным декоративным приемам, узкое пространство прохода кажется просторным.

Хотели бы вы перекусить на такой кухне?

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В современном доме – современная кухня. Несмотря на преобладание белого цвета, атмосфера в ней кажется уютной и гостеприимной. Здесь можно уютно пообедать в кругу семьи, а можно позвать в гости друзей и устроить большую и громкую вечеринку.

Просторная кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В рабочую зону кухни дизайнерам удалось встроить окно. На наш взгляд, это очень удачное решение, которе значительно облегчает процедуру проветривания помещения. Забыли помыть посуду и по кухне распространился не слишком приятный запах? Достаточно просто приоткрыть окно над мойкой, и неприятные последствия хозяйской забывчивости будут ликвидированы на несколько минут.

Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как оказалось, дизайнеры решили воздержаться от перегородки между кухней и гостиной. Центральная роль в композиции этой комнаты была отдана угловому дивану. Взгляд также привлекает большой журнальный столик, который благодаря глянцевому фасаду издалека напоминает большую хрустальную вазу. Возможно, единственное критическое замечание с нашей стороны касается напольной плитки. Ее крупный размер слегка нарушает уютную домашнюю атмосферу комнаты. 

О том, какие напольные покрытия для разных типов помещений, вы можете прочесть в статье ’Виды напольных покрытий’.

Потрясающая ванная

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ванная комната выглядит очень элегантно и современно. Ее главное украшение – цветочный мотив, ее главное преимущество – свобода передвижение. Интерьер такой ванной вдохновляет. Здесь хочется провести побольше времени, попробовать новые маски для лица, расслабиться под теплым душем. 

Посмотреть на ванные комнаты потрясающей красоты вы сможете в статье ’Необычные раковины для ванной комнаты’.

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