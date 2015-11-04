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Плюсы и минусы «хрущевки»

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Flat K, KOPNA KOPNA Гостиная в стиле лофт
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Хрущевки - один из основных типов квартир на рынке вторичного жилья. Планируя приобрести такое жилье, нужно четко определить все «плюсы» и «минусы» такого приобретения.

Квартиры в панельных или кирпичных домах строились в период правления Н.С. Хрущева. Собственно, в чью честь и получили название. В конце 50-х гг. было начато массовое строительство, в результате чего появились целые города. «Хрущевки» для временного жилья рассчитывались на 25 лет пользования, после чего предполагался снос. А «хрущевки» для постоянного жилья рассчитывались на 50 лет. Но до сих пор являются неотъемлемой частью рынка недвижимости. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы этих квартир.

Плюс №1

Flat K, KOPNA KOPNA Гостиная в стиле лофт
KOPNA

Flat K

KOPNA
KOPNA
KOPNA

Главный плюс – это относительно низкая стоимость квартир-хрущевок. Это самое востребованное жилье для молодых семей, у которых еще нет достаточной суммы, чтобы приобрести более просторную квартиру. Многие на первое время покупают именно хрущевку.

Минус №1

Квартира в ЖК "Чемпион парк", Y.F.architects Y.F.architects Ванная комната в стиле минимализм
Y.F.architects

Квартира в ЖК Чемпион парк

Y.F.architects
Y.F.architects
Y.F.architects

Стоит ли говорить о том, что «хрущевки» маленькие да тому же с проходными комнатами? Там обычно также совмещенный санузел, хотя эту особенность нельзя однозначно назвать недостатком. Некоторые специально делают совмещают ванную с туалетом даже в новостройках.

Квартиры маленькие по общему метражу, кухни 5-6 кв.м., тесные прихожие и санузлы. Жители первых этажей обделены балконами. В «хрущевках» редко встречаются «квартиры с изолированными комнатами, народ придумал свои точные, ёмкие названия квартир в таких домах, появились понятия: «вагончик», «трамвайчик», «распашонка». К примеру, двухкомнатная «вагончиком» — это квартира с окнами на разные стороны дома. Комнаты смежные, располагаются друг за другом (действительно напоминает расположение вагонов поезда).

Плюс №2

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Гостиная в стиле лофт
YOUR PROJECT

48 метров уюта

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Но с точки зрения расположения комнат по сторонам света и присмотра за гуляющим во дворе чадом — эта планировка очень даже удобна.

Также несмотря на стандартный характер планировки «хрущевки», многие жильцы за много лет проживания сделали перепланировки внутри квартиры «под себя» — перенесли, убрали легкую стенку, расширили кухню, переделали смежные комнаты в изолированные. Что под силу каждому владельцу с помощью хорошего дизайнера и толковых строителей.

Минус №2

Спальня для подростка Оксана Мухина Спальня в стиле минимализм
Оксана Мухина

Спальня для подростка

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Во многих домах этого типа зафиксировано наличие щелей на стыках плит. Ведь строились хрущевки рекордно быстрыми темпами, что конечно сказалось на качестве. Поэтому в них зимой холодно. Из-за длительного срока эксплуатации коммуникации этих домов имеют критическую степень изношенности. Квартиры в этих домах также не отличаются хорошей звукоизоляцией.

Плюс №3

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Кухня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Квартира для молодой девушки

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

В этих домах люди проживают долгое время и поэтому хорошо знают друг друга, присутствует «человеческий фактор», чего не скажешь о районах новостроек. Да и расположены они как правило в районах с хорошо развитой инфраструктурой: садики, школы, больницы, магазины, кинотеатры, доступность транспорта. К тому же, большинство таких домов имеют зеленые дворики, обустроенные детскими игровыми площадкам.

Еще хочется отметить тот факт, что в Москве, например, в 2011 году стартовала программа сноса ветхих пятиэтажек, согласно которой собственнику такого жилья в этом же предоставляется новое. Подлежат сносу не все дома, часть будет реконструирована и модернизирована. Завершение проекта планировалось к концу 2014 года. Но с наступлением экономического кризиса в стране – строки изменились. Сейчас завершение проекта планируется на 2025 год. Узнать адрес подлежащей сносу хрущевки можно на сайте московского департамента жилищной политики и жилищного фонда. В перспективе, это отличный шанс стать владельцем квартиры в новостройке.

Заключение

Детская для двоих. Дом в г. Володарск, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Детские комната в эклектичном стиле
Мастерская дизайна Welcome Studio

Детская для двоих. Дом в г. Володарск

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Если сравнивать эти квартиры со сталинками или брежневками, то в целом можно сказать, что наиболее востребованы хрущевки и брежневки, а дороже всех – сталинки. Практика показывает, что сталинку труднее продать, чем хрущевку, так как хозяева не хотят отдавать хороший метраж по низкой цене, но не все покупатели готовы к таким суммам.

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