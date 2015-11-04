Плюсы и минусы «хрущевки»

Хрущевки - один из основных типов квартир на рынке вторичного жилья. Планируя приобрести такое жилье, нужно четко определить все «плюсы» и «минусы» такого приобретения.

Квартиры в панельных или кирпичных домах строились в период правления Н.С. Хрущева. Собственно, в чью честь и получили название. В конце 50-х гг. было начато массовое строительство, в результате чего появились целые города. «Хрущевки» для временного жилья рассчитывались на 25 лет пользования, после чего предполагался снос. А «хрущевки» для постоянного жилья рассчитывались на 50 лет. Но до сих пор являются неотъемлемой частью рынка недвижимости. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы этих квартир.