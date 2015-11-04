Плюсы и минусы «хрущевки»

Хрущевки - один из основных типов квартир на рынке вторичного жилья. Планируя приобрести такое жилье, нужно четко определить все «плюсы» и «минусы» такого приобретения.
Квартиры в панельных или кирпичных домах строились в период правления Н.С. Хрущева. Собственно, в чью честь и получили название. В конце 50-х гг. было начато массовое строительство, в результате чего появились целые города. «Хрущевки» для временного жилья рассчитывались на 25 лет пользования, после чего предполагался снос. А «хрущевки» для постоянного жилья рассчитывались на 50 лет. Но до сих пор являются неотъемлемой частью рынка недвижимости. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы этих квартир.
Главный плюс – это относительно низкая стоимость квартир-хрущевок. Это самое востребованное жилье для молодых семей, у которых еще нет достаточной суммы, чтобы приобрести более просторную квартиру. Многие на первое время покупают именно хрущевку.
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Стоит ли говорить о том, что «хрущевки» маленькие да тому же с проходными комнатами? Там обычно также совмещенный санузел, хотя эту особенность нельзя однозначно назвать недостатком. Некоторые специально делают совмещают ванную с туалетом даже в новостройках.
Квартиры маленькие по общему метражу, кухни 5-6 кв.м., тесные прихожие и санузлы. Жители первых этажей обделены балконами. В «хрущевках» редко встречаются «квартиры с изолированными комнатами, народ придумал свои точные, ёмкие названия квартир в таких домах, появились понятия: «вагончик», «трамвайчик», «распашонка». К примеру, двухкомнатная «вагончиком» — это квартира с окнами на разные стороны дома. Комнаты смежные, располагаются друг за другом (действительно напоминает расположение вагонов поезда).
Но с точки зрения расположения комнат по сторонам света и присмотра за гуляющим во дворе чадом — эта планировка очень даже удобна.
Также несмотря на стандартный характер планировки «хрущевки», многие жильцы за много лет проживания сделали перепланировки внутри квартиры «под себя» — перенесли, убрали легкую стенку, расширили кухню, переделали смежные комнаты в изолированные. Что под силу каждому владельцу с помощью хорошего дизайнера и толковых строителей.
Во многих домах этого типа зафиксировано наличие щелей на стыках плит. Ведь строились хрущевки рекордно быстрыми темпами, что конечно сказалось на качестве. Поэтому в них зимой холодно. Из-за длительного срока эксплуатации коммуникации этих домов имеют критическую степень изношенности. Квартиры в этих домах также не отличаются хорошей звукоизоляцией.
В этих домах люди проживают долгое время и поэтому хорошо знают друг друга, присутствует «человеческий фактор», чего не скажешь о районах новостроек. Да и расположены они как правило в районах с хорошо развитой инфраструктурой: садики, школы, больницы, магазины, кинотеатры, доступность транспорта. К тому же, большинство таких домов имеют зеленые дворики, обустроенные детскими игровыми площадкам.
Еще хочется отметить тот факт, что в Москве, например, в 2011 году стартовала программа сноса ветхих пятиэтажек, согласно которой собственнику такого жилья в этом же предоставляется новое. Подлежат сносу не все дома, часть будет реконструирована и модернизирована. Завершение проекта планировалось к концу 2014 года. Но с наступлением экономического кризиса в стране – строки изменились. Сейчас завершение проекта планируется на 2025 год. Узнать адрес подлежащей сносу хрущевки можно на сайте московского департамента жилищной политики и жилищного фонда. В перспективе, это отличный шанс стать владельцем квартиры в новостройке.
Если сравнивать эти квартиры со сталинками или брежневками, то в целом можно сказать, что наиболее востребованы хрущевки и брежневки, а дороже всех – сталинки. Практика показывает, что сталинку труднее продать, чем хрущевку, так как хозяева не хотят отдавать хороший метраж по низкой цене, но не все покупатели готовы к таким суммам.