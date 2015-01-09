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Кухни под открытым небом

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Балкон и терраса в стиле модерн
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Кухня чаще других комнат в квартире становится тем местом, в котором любит собираться вместе вся семья и куда заботливые хозяева приглашают за стол гостей. Вкушать изысканные яства в компании близких людей под открытым небом – ни с чем несравнимое удовольствие. Однако подобные кухни в пространстве города – явление довольно редкое, ведь для обустройства сердца дома на открытом воздухе, понадобится как минимум большой балкон или широкая терраса. Если вы являетесь счастливым обладателем нескольких свободных метров без крыши, почему бы не превратить их в уютную кухню под открытым небом.

Городская жизнь

homify Сад в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Если вы, как и большинство наших читателей, являетесь городским жителем, то кухню под открытым небом придется организовывать на балконе. Главное, о чем стоит позаботиться в первую очередь, – это износостойкая мебель, которая стоически выдержит капризы погоды. Для защиты личного пространства от глаз вездесущих соседей из напротив стоящих домов, посадите вдоль стен балкона высокие растения, они станут не только надежной ширмой, но и достойным декором для новой кухни.

Кухня на просторной террасе

Large Kitchen Conservatory Vale Garden Houses Зимний сад в стиле модерн
Vale Garden Houses

Large Kitchen Conservatory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Владельцам загородных домов несомненно повезло больше – создать кухню на террасе не такая уж и сложная задача. Открытое пространство и обилие естественного света значительно упрощают оформление интерьера. Достаточно поставить широкий обеденный стол, повесить стильные настенные часы, а остальное сделают за вас пейзажи, открывающиеся за широкими мансардными окнами крытой террасы.

Стены из растений

Private Garden, Belgravia, Living Wall Biotecture Сад Растения
Biotecture

Private Garden, Belgravia, Living Wall

Biotecture
Biotecture
Biotecture

Стены из растений стирают границы между окружающей природой и внутренним интерьером. Они идеально подойдут для оформления зоны отдыха как в пространстве кафе или ресторана, так и в собственном загородном доме. Нет ничего приятнее, чем поглощать любимые блюда и напитки после напряженного трудового дня в окружении пышной зеленой кроны лиственных деревьев.

Необычные стулья в необычной кухне

London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Балкон и терраса в стиле модерн
Urban Roof Gardens

London Bridge, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Нестандартная мебель всегда выигрышно смотрится в пространстве под открытым небом. Для кухни на крыше дома идеально подойдут большие овальные стулья, плетеная спинка которых надежно защитит вас от ветра. Декоративные подушки также станут уместным элементом декора, главное – не забывать вовремя уносить их из открытого пространства, чтобы не позволить красивым подушкам промокнуть под проливным дождем.

Между интерьером и экстерьером

Alwyne Place, Islington, Emmett Russell Architects Emmett Russell Architects Балкон, веранда и терраса
Emmett Russell Architects

Alwyne Place, Islington

Emmett Russell Architects
Emmett Russell Architects
Emmett Russell Architects

Увы, не у всех есть возможность обзавестись кухней под открытым воздухом. В одном из британских домов хозяева решили расположить кухню рядом с садом, разграничив пространство современными стеклянными раздвижными дверями, создающими приятный контраст с традиционной кирпичной кладкой. Такая кухня соберет не меньше восторженных отзывов, чем кухня под открытым небом.

Как украсить стены в комнате

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