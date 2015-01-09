Кухни под открытым небом

Кухня чаще других комнат в квартире становится тем местом, в котором любит собираться вместе вся семья и куда заботливые хозяева приглашают за стол гостей. Вкушать изысканные яства в компании близких людей под открытым небом – ни с чем несравнимое удовольствие. Однако подобные кухни в пространстве города – явление довольно редкое, ведь для обустройства
сердца дома на открытом воздухе, понадобится как минимум большой балкон или широкая терраса. Если вы являетесь счастливым обладателем нескольких свободных метров без крыши, почему бы не превратить их в уютную кухню под открытым небом.
Если вы, как и большинство наших читателей, являетесь городским жителем, то кухню под открытым небом придется организовывать на балконе. Главное, о чем стоит позаботиться в первую очередь, – это износостойкая мебель, которая стоически выдержит капризы погоды. Для защиты личного пространства от глаз вездесущих соседей из напротив стоящих домов, посадите вдоль стен балкона высокие растения, они станут не только надежной ширмой, но и достойным декором для новой кухни.
Владельцам загородных домов несомненно повезло больше – создать кухню на террасе не такая уж и сложная задача. Открытое пространство и обилие естественного света значительно упрощают оформление интерьера. Достаточно поставить широкий обеденный стол, повесить стильные настенные часы, а остальное сделают за вас пейзажи, открывающиеся за широкими мансардными окнами крытой террасы.
Стены из растений стирают границы между окружающей природой и внутренним интерьером. Они идеально подойдут для оформления зоны отдыха как в пространстве кафе или ресторана, так и в собственном загородном доме. Нет ничего приятнее, чем поглощать любимые блюда и напитки после напряженного трудового дня в окружении пышной зеленой кроны лиственных деревьев.
Нестандартная мебель всегда выигрышно смотрится в пространстве под открытым небом. Для кухни на крыше дома идеально подойдут большие овальные стулья, плетеная спинка которых надежно защитит вас от ветра. Декоративные подушки также станут уместным элементом декора, главное – не забывать вовремя уносить их из открытого пространства, чтобы не позволить красивым подушкам промокнуть под проливным дождем.
Увы, не у всех есть возможность обзавестись кухней под открытым воздухом. В одном из британских домов хозяева решили расположить кухню рядом с садом, разграничив пространство современными стеклянными раздвижными дверями, создающими приятный контраст с традиционной кирпичной кладкой. Такая кухня соберет не меньше восторженных отзывов, чем кухня под открытым небом.