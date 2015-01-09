Кухни под открытым небом

Кухня чаще других комнат в квартире становится тем местом, в котором любит собираться вместе вся семья и куда заботливые хозяева приглашают за стол гостей. Вкушать изысканные яства в компании близких людей под открытым небом – ни с чем несравнимое удовольствие. Однако подобные кухни в пространстве города – явление довольно редкое, ведь для обустройства сердца дома на открытом воздухе, понадобится как минимум большой балкон или широкая терраса. Если вы являетесь счастливым обладателем нескольких свободных метров без крыши, почему бы не превратить их в уютную кухню под открытым небом.