Как украсить стены в комнате

Вы считаете, что время настенных ковров прошло? Вовсе нет! Оно как раз только начинается. Ковры и гобелены снова входят в моду, особенно актуальными в этом сезоне обещают быть абстрактные узоры и изображения растений, птиц и животных.

Владельцам небольших комнат мы все же рекомендуем воздержаться от ковров, которые придадут излишнюю тяжеловесность лишенному простора интерьеру. Зато элемент декора, который вы увидите на следующем изображении, идеально подойдет для небольших квартир-студий и комнат в общежитии.