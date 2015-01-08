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Как украсить стены в комнате

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Wall Sculptures, Ane Christensen Ane Christensen Произведения искусстваСкульптуры
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Одним прекрасным утром вы проснулись, посмотрели на стены и решили, что пришло время сменить скучные обои на современный декор. На сегодняшний день существует много возможностей для украшения стен, и сделать правильный выбор бывает непросто.  Давайте попробуем разобраться в многообразии материалов для декора и посмотрим на удачные примеры.

Винтажные принты

Folia Birds Wallpaper, Witch and Watchman Witch and Watchman Стены и полОбои
Witch and Watchman

Folia Birds Wallpaper

Witch and Watchman
Witch and Watchman
Witch and Watchman

Винтажные принты от известного бренда Witch and Watchman, специализирующегося на изготавлении обоев для стен, тканей и декоративных подушек, раскрасят ваши будни и посоревнуются с другими объектами интерьера за внимание всех входящих в комнату.

Оптические иллюзии

'Illusions' Collection from Marcel Wanders, Graham Brown Graham Brown Произведения искусстваХудожественные изделия
Graham Brown

'Illusions' Collection from Marcel Wanders

Graham Brown
Graham Brown
Graham Brown

Для авантюрных натур, которые любят риск и азартные игры, подойдут обои, выполненные дизайнером Graham Brown. Они ненавязчиво призывают вас отказаться от простых и унылых стен и сделать смелый выбор в пользу декора с нестандартным рисунком. Для владельцев квартир, в которых не так много естественного света, дизайнер предусмотрительно подготовил аналогичные обои белого цвета.

Наклейки на мебель

Nichenn 'the luminous bookshelf', Cheb Fusion Cheb Fusion
Cheb Fusion

Nichenn 'the luminous bookshelf'

Cheb Fusion
Cheb Fusion
Cheb Fusion

Если имеющаяся в комнате мебель вгоняет вас в тоску, не торопитесь менять ее. Есть более дешевый способ внести разнообразие в интерьер квартиры, например, наклейки на мебель. Они помогут освежить внешний вид мебели и создадут новые графические и тематические акценты в интерьере. Кстати, наклейки не так уж и сложно сделать самому из цветной самоклеющейся пленки. Желаемый узор можно составить и вырезать из нескольких цветов.

Настенные ковры и гобелены

Mandela Moon, Wendy Morrison Wendy Morrison Стены и полКовры и ковровые покрытия
Wendy Morrison

Mandela Moon

Wendy Morrison
Wendy Morrison
Wendy Morrison

Вы считаете, что время настенных ковров прошло? Вовсе нет! Оно как раз только начинается. Ковры и гобелены снова входят в моду, особенно актуальными в этом сезоне обещают быть абстрактные узоры и изображения растений, птиц и животных. 

Владельцам небольших комнат мы все же рекомендуем воздержаться от ковров, которые придадут излишнюю тяжеловесность лишенному простора интерьеру. Зато элемент декора, который вы увидите на следующем изображении, идеально подойдет для небольших квартир-студий и комнат в общежитии.

Настенные скульптуры

Wall Sculptures, Ane Christensen Ane Christensen Произведения искусстваСкульптуры
Ane Christensen

Wall Sculptures

Ane Christensen
Ane Christensen
Ane Christensen

Небольшая металлическая скульптура идеально подойдет для помещений в стилях индастриал и минимализм. Этот элемент декора обладает забавным эфектом гармошки, он может растягиваться и собираться снова, рождая на стене причудливую игру света и тени.

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