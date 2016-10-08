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28м2 в старом доме превращаются в великолепную квартиру-студию

Перла Вереника Перла Вереника
Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
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Проект, о котором мы хотим рассказать вам – один из тех случаев, которые не могут оставить равнодушными. Удивительная трансформация помещения привела к тому, что старая комнатка с чердаком превратилась в ультрасовременную студию в стиле лофт. Изначально это было маленькое подсобное помещение, сырое и неуютное, площадью всего 28 квадратных метров. Но, благодаря работе дизайнеров и архитекторов и необычному энтузиазму всей команды, новая квартира может похвастаться и стильным видом и необычной функциональностью. В работе над проектом пришлось  преодолеть много трудностей, бюджет который понадобился на полную реконструкцию, составил около 45 000 евро, 10 000 из которых ушли на ремонт подвального помещения под комнатой.

Старый вход

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Вот как выглядел вход в комнату до начала работ специалистов. Ржавая дверь, маленькое окошко… Сказали бы вы, что это помещение можно превратить в шикарный лофт? 

Долой сырость!

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Основной проблемой помещения была сырость, которая проникала в комнату из подвала. Поэтому первым этапом работ стала гидроизоляция пола подвала.

Чердак тоже будет использоваться

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Учитывая минимальный размер помещения,  всего 5,2 х 5,48 х 3,8 м (длина, ширина, высота), самым логичным решением, чтобы включить дополнительное пространство, было создать мансарду.

Выделяем пространство для новой ванной

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

До вмешательства специалистов ванная комната находилась слева от входа, напротив небольшого окна.  Однако такое размещение было неудобным, поэтому ванную решили разместить справа от входа и таким образом оптимизировать планировку. 

Встроенная кухня

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Там, где раньше располагалась ванная, было решено выделить уголок для кухни оформленной кирпичной кладкой и газобетонными блоками, которые придали помещению современный урбанистический стиль.

Новый вход

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Пространство, выделенное для входной двери было заметно сокращен и адаптировано к размерам, жилого помещения. Теперь вместо железного щита вход в квартиру оформлен темной дверью, красивой и надежной. 

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И вот – новый интерьер!

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Когда все работы наконец то были закончены, атмосфера в квартире получилась необыкновенно уютная, динамичная и стильная. Интерьер оформлен в стиле лофт благодаря отделки камнями песчанника, который был до этого безжалостно скрыт под слоями штукатурки.

Спальня на втором ярусе

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Из угла комнаты наверх ведет деревянная лестница, и здесь мы попадаем в уютную спальню. Места наверху немного, но достаточно для того, чтобы разместить диван-кровать. Таким образом эту часть комнаты можно использовать для отдыха и для сна, а нижняя часть комнаты не загромождена лишними предметами.

Кухня

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Полуостров кухни и плита окаймлены базальтовой плиткой, а верхняя часть стен покрашена темно-серой краской. Высокие потолки позволили разместить стильные светильники, а пространство обеденной зоны дополнительно освещает уютная лампа на стене. 

Ванная комната

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Пространство ванной невелико, около 3 квадратных метров, но, несмотря это, укомплектовано всем необходимым. Большой душевой поддон размером  90 см х 80 см размещен за прозрачными дверцами, что придает помещению больше простора.  

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