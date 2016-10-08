28м2 в старом доме превращаются в великолепную квартиру-студию

Проект, о котором мы хотим рассказать вам – один из тех случаев, которые не могут оставить равнодушными. Удивительная трансформация помещения привела к тому, что старая комнатка с чердаком превратилась в ультрасовременную студию в стиле лофт. Изначально это было маленькое подсобное помещение, сырое и неуютное, площадью всего 28 квадратных метров. Но, благодаря работе дизайнеров и архитекторов и необычному энтузиазму всей команды, новая квартира может похвастаться и стильным видом и необычной функциональностью. В работе над проектом пришлось преодолеть много трудностей, бюджет который понадобился на полную реконструкцию, составил около 45 000 евро, 10 000 из которых ушли на ремонт подвального помещения под комнатой.
Вот как выглядел вход в комнату до начала работ специалистов. Ржавая дверь, маленькое окошко… Сказали бы вы, что это помещение можно превратить в шикарный лофт?
Основной проблемой помещения была сырость, которая проникала в комнату из подвала. Поэтому первым этапом работ стала гидроизоляция пола подвала.
Учитывая минимальный размер помещения, всего 5,2 х 5,48 х 3,8 м (длина, ширина, высота), самым логичным решением, чтобы включить дополнительное пространство, было создать мансарду.
До вмешательства специалистов ванная комната находилась слева от входа, напротив небольшого окна. Однако такое размещение было неудобным, поэтому ванную решили разместить справа от входа и таким образом оптимизировать планировку.
Там, где раньше располагалась ванная, было решено выделить уголок для кухни оформленной кирпичной кладкой и газобетонными блоками, которые придали помещению современный урбанистический стиль.
Пространство, выделенное для входной двери было заметно сокращен и адаптировано к размерам, жилого помещения. Теперь вместо железного щита вход в квартиру оформлен темной дверью, красивой и надежной.
Когда все работы наконец то были закончены, атмосфера в квартире получилась необыкновенно уютная, динамичная и стильная. Интерьер оформлен в стиле лофт благодаря отделки камнями песчанника, который был до этого безжалостно скрыт под слоями штукатурки.
Из угла комнаты наверх ведет деревянная лестница, и здесь мы попадаем в уютную спальню. Места наверху немного, но достаточно для того, чтобы разместить диван-кровать. Таким образом эту часть комнаты можно использовать для отдыха и для сна, а нижняя часть комнаты не загромождена лишними предметами.
Полуостров кухни и плита окаймлены базальтовой плиткой, а верхняя часть стен покрашена темно-серой краской. Высокие потолки позволили разместить стильные светильники, а пространство обеденной зоны дополнительно освещает уютная лампа на стене.
Пространство ванной невелико, около 3 квадратных метров, но, несмотря это, укомплектовано всем необходимым. Большой душевой поддон размером 90 см х 80 см размещен за прозрачными дверцами, что придает помещению больше простора.