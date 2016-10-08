28м2 в старом доме превращаются в великолепную квартиру-студию

Проект, о котором мы хотим рассказать вам – один из тех случаев, которые не могут оставить равнодушными. Удивительная трансформация помещения привела к тому, что старая комнатка с чердаком превратилась в ультрасовременную студию в стиле лофт. Изначально это было маленькое подсобное помещение, сырое и неуютное, площадью всего 28 квадратных метров. Но, благодаря работе дизайнеров и архитекторов и необычному энтузиазму всей команды, новая квартира может похвастаться и стильным видом и необычной функциональностью. В работе над проектом пришлось преодолеть много трудностей, бюджет который понадобился на полную реконструкцию, составил около 45 000 евро, 10 000 из которых ушли на ремонт подвального помещения под комнатой.