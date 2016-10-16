Романтика в светлых тонах

Этот проект совсем «свежий». От него захватывает дух. Он легкий, воздушный, светлый и сливочный. Именно таким уютом и добродушием нас встречают интерьеры семейного гнездышка, расположенного неподалеку от Санкт-Петербурга. Убранство небольшой усадьбы, по которой нам предстоит сегодня прогулка, выполнено с элементами американской и французской классики. Нам предстоит убедиться, что дизайнеру интерьера Дарье Баранович удалось создать и обустроить удивительный дом, превратив его планировку в светлое и открытое пространство, плавно перетекающее из комнаты в комнату.