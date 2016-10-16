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Романтика в светлых тонах

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homify Гостиные в эклектичном стиле
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Этот проект совсем «свежий». От него захватывает дух. Он легкий, воздушный, светлый и сливочный. Именно таким уютом и добродушием нас встречают интерьеры семейного гнездышка, расположенного неподалеку от Санкт-Петербурга. Убранство небольшой усадьбы, по которой нам предстоит сегодня прогулка, выполнено с элементами американской и французской классики. Нам предстоит убедиться, что дизайнеру интерьера Дарье Баранович удалось создать и обустроить удивительный дом, превратив его планировку в светлое и открытое пространство, плавно перетекающее из комнаты в комнату.

Райские покои

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Важное место в пространстве для отдыха занимает камин — именно он осуществляет логическое зонирование комнаты. Интегрированная в него винтовая лестница смотрится очень эффектно, украшает комнату, являясь одним из ведущих элементов декора помещения. 

От цвета к свету

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Главенствующий цвет в оформлении общественных комнат в доме — белый. Однако благодаря продуманному сочетанию различных текстур и нескольких оттенков этого цвета, помещения не выглядят бледными, стерильными или скучными. Можно сказать, что предлагаемая к использованию цветовая палитра смещена в сторону интеллектуальных цветов. 

Душевность в интерьере

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Психологи утверждают, что бежевый цвет устраняет агрессию и расслабляет. Кроме того, его оттенки способствуют полноценному и качественному отдыху. Таким образом можно предположить, что интерьер создан для практичных и душевных натур. 

Добро пожаловать!

homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Интерьер дома получился очень воздушным за счет использования светлых отделочных материалов. Общую элегантность ему придают изящные светильники и богатый текстиль. Солидное настенное зеркало в прихожей выполнено в классическом стиле. Прямоугольное полотно оформлено фигурной рамой. На полу — плитка с орнаментом, характерным для стиля Прованс (нам предстоит ее увидеть также и на кухне). 

Удобное перемещение в пространстве

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Стоит обратить внимание, что пространственное зонирование осуществлено при помощи стен, однако наличие крупных порталов между комнатами позволяет практически их не замечать. Напольное покрытие в помещениях различается лишь там, где необходимо зонирование визуальное.

Роскошная кухня

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Цвет кухонного гарнитура полностью соответствует заданной дизайнерами пастельной палитре интерьера. Достаточное количество шкафчиков позволяет спрятать всю кухонную утварь и поддерживать идеальный порядок. Столешница из натурального дерева идеально гармонирует с кухонным фартуком и плиткой на полу. 

Уютный намек на лофт

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Столовая зона стала частью кухни, что отвечает требованиям функциональности и соответствует современным стандартам. Её декорировали в стилистике выбранной концепции, однако одна из кирпичных стен дает нам уютный намек на стиль лофт. Овальный деревянный стол выглядит благородно, стулья с мягкими подлокотниками дополняют целостный образ элегантного пространства. 

Фотографии второго этажа вы можете посмотреть на страничке проекта дизайнера интерьера Дарьи Баранович.

До и После: 6 свежих редизайнов кухонь
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