Романтика в светлых тонах

Этот проект совсем «свежий». От него захватывает дух. Он легкий, воздушный, светлый и сливочный. Именно таким уютом и добродушием нас встречают интерьеры семейного гнездышка, расположенного неподалеку от Санкт-Петербурга. Убранство небольшой усадьбы, по которой нам предстоит сегодня прогулка, выполнено с элементами американской и французской классики. Нам предстоит убедиться, что дизайнеру интерьера Дарье Баранович удалось создать и обустроить удивительный дом, превратив его планировку в светлое и открытое пространство, плавно перетекающее из комнаты в комнату.
Важное место в пространстве для отдыха занимает камин — именно он осуществляет логическое зонирование комнаты. Интегрированная в него винтовая лестница смотрится очень эффектно, украшает комнату, являясь одним из ведущих элементов декора помещения.
Главенствующий цвет в оформлении общественных комнат в доме — белый. Однако благодаря продуманному сочетанию различных текстур и нескольких оттенков этого цвета, помещения не выглядят бледными, стерильными или скучными. Можно сказать, что предлагаемая к использованию цветовая палитра смещена в сторону интеллектуальных цветов.
Психологи утверждают, что бежевый цвет устраняет агрессию и расслабляет. Кроме того, его оттенки способствуют полноценному и качественному отдыху. Таким образом можно предположить, что интерьер создан для практичных и душевных натур.
Интерьер дома получился очень воздушным за счет использования светлых отделочных материалов. Общую элегантность ему придают изящные светильники и богатый текстиль. Солидное настенное зеркало в прихожей выполнено в классическом стиле. Прямоугольное полотно оформлено фигурной рамой. На полу — плитка с орнаментом, характерным для стиля Прованс (нам предстоит ее увидеть также и на кухне).
Стоит обратить внимание, что пространственное зонирование осуществлено при помощи стен, однако наличие крупных порталов между комнатами позволяет практически их не замечать. Напольное покрытие в помещениях различается лишь там, где необходимо зонирование визуальное.
Цвет кухонного гарнитура полностью соответствует заданной дизайнерами пастельной палитре интерьера. Достаточное количество шкафчиков позволяет спрятать всю кухонную утварь и поддерживать идеальный порядок. Столешница из натурального дерева идеально гармонирует с кухонным фартуком и плиткой на полу.
Столовая зона стала частью кухни, что отвечает требованиям функциональности и соответствует современным стандартам. Её декорировали в стилистике выбранной концепции, однако одна из кирпичных стен дает нам уютный намек на стиль лофт. Овальный деревянный стол выглядит благородно, стулья с мягкими подлокотниками дополняют целостный образ элегантного пространства.
Фотографии второго этажа вы можете посмотреть на страничке проекта дизайнера интерьера Дарьи Баранович.