До и после: 5 вдохновляющих ванных комнат

Если вы обратили внимание на эту Книгу Идей, мы вам даже немного завидуем. Ваш интерес показывает, что вы на пути к ванной комнате вашей мечты. И пусть она не будет такой как на картинке, мы уверены, вы точно сделаете все возможное, чтобы она была безупречной.

Эта подборка даст вам иной взгляд на свою ванную комнату, предложит вариант перестановки модулей или модную цветовую гамму, покажет, как можно красиво зонировать пространство и многое другое.