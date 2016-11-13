До и после: 5 вдохновляющих ванных комнат

Если вы обратили внимание на эту Книгу Идей, мы вам даже немного завидуем. Ваш интерес показывает, что вы на пути к ванной комнате вашей мечты. И пусть она не будет такой как на картинке, мы уверены, вы точно сделаете все возможное, чтобы она была безупречной.
Эта подборка даст вам иной взгляд на свою ванную комнату, предложит вариант перестановки модулей или модную цветовую гамму, покажет, как можно красиво зонировать пространство и многое другое.
В современном мире большинству людей совсем некогда нежиться в ванной, потому ее замена на меньшую по габаритам душевую кабину кажется вполне рациональным вариантом. Благодаря этому получилось произвести и перестановку, поставив рядом унитаз и биде, а зону с раковиной порадовать более просторным туалетным столиком.
Обратите внимание, что во время ремонта слив для душа вмонтировали в пол, подняв немного его уровень, что для комнаты с такими потолками было не существенно. Скорее всего еще и «теплый пол» сделали, ведь это так комфортно, особенно в холодный период.
В варианте ДО вдоль стены с окном едва помещался унитаз и поддон для душа. Но после того, как сбили старую плитку и штукатурку, получилось поставить сюда даже ванную чашу. Конечно же, это не вариант в 1,8 м, но это действительно красивая и удобная ванная.
Лаконичный дизайн в модных оттенках подарил этому миниатюрного пространству невероятную эстетичность. Элегантные формы всех элементов полностью стирают прошлое этого места, предлагая оставаться в рамках актуальной эстетики.
Современному человеку уже недостаточно иметь просто чистую ванную комнату или туалет. При достаточных средствах интерьер превращается в ультра-трендовое пространство, а максимальная функциональность каждого модуля ставится в приоритет при любом бюджете.
Отказ от отдельностоящего биде не лишает нас необходимых для гигиены инструментов. Современные унитазы оснащены всем необходимым не только у японцев и в странах Средиземноморья, где любят отдыхать русские туристы. А освободившееся место было решено использовать для создания перегородки для приватного использования и унитаза, и душа. Это очень важно, если ванной комнатой пользуются несколько человек.
Ну, и конечно же, эта ванная комната очень красива.
Именно это приходится делать, если вы ремонтируете ванную комнату в старом доме. Это позволит не только создать более современный интерьер, но и избавиться от груза прошлого в виде грязи и запахов, накопившихся в старой отделке и мебели.
Прокладка всех коммуникаций заново предлагает посмотреть и на расстановку элементов свежим взглядом, потому не стремитесь сделать все так, как было, вряд ли это будет удобно вам сегодня. Но если ванна в старом доме стояла у окна, то советуем оставить ее там, это будет и комфортно, и модно.
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