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Эффектное преображение 7 ванных комнат

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
La sala da bagno - Progetto e foto di Katia Pascariello - PhotoStaging, PhotoStaging Photography & Homestaging PhotoStaging Photography & Homestaging Ванная комната в стиле модерн Дерево Зеленый
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Кажется, что совсем недавно делали ремонт в ванной комнате, а все уже кажется устаревшим? Мы вам сочувствуем. Так происходит очень часто, если мы находимся в поле монокультурных традиций и выбираем дизайн, который понравился у соседки, или берем за основу раскладку плитки, которую предложили в магазине на окраине.

Но сообщество homify предлагает нам весь мир с его многообразием актуальных трендов, и было бы не разумно не использовать это на благо красоты своего дома и комфорта семьи. Потому сегодня мы хотим обратить ваше внимание на варианты переобустройства ванных комнат из Польши, Франции, Великобритании, Испании, Бразилии и Италии.

​До: ретро-вариант

METAMORFOZA MIESZKANIA W CIESZYNIE, 3D STUDIO 3D STUDIO Ванная в классическом стиле
3D STUDIO

3D STUDIO
3D STUDIO
3D STUDIO

Такой тип оформления был самым распространенным и в нашей стране еще 5-10 лет. Светлый верх, темный низ, бордюр плюс плитка с декором стали немодными и скучными очень быстро. Но те, кто немного запоздал с ремонтом, делают такое и сейчас.

​После: карамельный люкс

METAMORFOZA MIESZKANIA W CIESZYNIE, 3D STUDIO 3D STUDIO Ванная комната в стиле модерн
3D STUDIO

3D STUDIO
3D STUDIO
3D STUDIO

Места очень мало, потому используются прозрачные экраны для душа, а слив в полу делает незаметным переход одной зоны в другую, оставляя лишь маленький порожек для герметизации. К светлому карамельному оттенку добавлены черный и белый.

​До: очень мало места

SEMBLANCAY, Christèle BRIER Architechniques Christèle BRIER Architechniques
Christèle BRIER Architechniques

Christèle BRIER Architechniques
Christèle BRIER Architechniques
Christèle BRIER Architechniques

Невероятно узкая ванная комната была только для ванной. Кроме полотенцесушителя на стене больше ничего не поместилось.

​После: современные удобства

SEMBLANCAY, Christèle BRIER Architechniques Christèle BRIER Architechniques Ванная в классическом стиле
Christèle BRIER Architechniques

Christèle BRIER Architechniques
Christèle BRIER Architechniques
Christèle BRIER Architechniques

При ремонте ванную заменили на душевую кабину со сливом в пол, а на противоположной стене добавили раковину с вместительными ящиками под ней. Изменилась и отделка, теперь почти все стены одеты в плитку, а вот оттенок бордо присутствовал здесь и ранее.

​До: ванная в проекте

Tantallon Road, Lambert&Sons Lambert&Sons
Lambert&amp;Sons

Tantallon Road

Lambert&Sons
Lambert&amp;Sons
Lambert&Sons

Не все старые дома могут похвастаться ванными комнатами и туалетами внутри дома, а если они и есть, то такие маленькие, что при реконструкции им добавляют квадратов за счет соседних помещений или просто переносят в другую комнату.

​После: скандинавский минимализм

Tantallon Road, Lambert&Sons Lambert&Sons Ванная комната в стиле модерн
Lambert&amp;Sons

Tantallon Road

Lambert&Sons
Lambert&amp;Sons
Lambert&Sons

Эффектное сочетание белого, бледно-серого, выбеленного дерева (на полу), хромированных элементов сантехники и большого зеркала наверняка понравится владельцам этого старого дома. Обратите внимание, что на стене за унитазом в модуле над встроенным сливным бачком расположена полка с двумя дверцами.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​До: невероятно тесно

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Сложность и неудобство оправдываются необходимостью вместить то, что здесь должно присутствовать

​После: нежный прованс

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Теперь ванную комнату и туалетную разделили, потому здесь теперь только ванная с роскошными раковинами и душевая зона в нише.

​До: ванной комнаты нет

Petit Bacilly, Christèle BRIER Architechniques Christèle BRIER Architechniques
Christèle BRIER Architechniques

Christèle BRIER Architechniques
Christèle BRIER Architechniques
Christèle BRIER Architechniques

Но ведь современному человеку она просто необходима! Даже в таком старом деревенском доме.

​После: как в городе

Petit Bacilly, Christèle BRIER Architechniques Christèle BRIER Architechniques Ванная комната в эклектичном стиле
Christèle BRIER Architechniques

Christèle BRIER Architechniques
Christèle BRIER Architechniques
Christèle BRIER Architechniques

Эстетичное сочетание небесно-голубого, бледного серо-сиреневого и белого украсит даже такую маленькую ванную комнату.

​До: унылый беж

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Неужели столь невыразительное сочетание было когда-то модным? Может быть интересные акценты просто уже убрали, потому это выглядит так уныло?

​После: просто чудо!

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Ванная в колониальном стиле
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Каменно-бежевая мозаика на стенах , бледное дерево под стильной серо-каменной раковиной и бледно-голубой на оштукатуренных фрагментах стен. Изысканность выбранной палитры и сочетание материалов весьма впечатляют.

​До: слишком обычно

La sala da bagno - Progetto e foto di Katia Pascariello - PhotoStaging, PhotoStaging Photography & Homestaging PhotoStaging Photography & Homestaging Ванная комната в стиле модерн Зеленый
PhotoStaging Photography &amp; Homestaging

PhotoStaging Photography & Homestaging
PhotoStaging Photography &amp; Homestaging
PhotoStaging Photography & Homestaging

Два типа плитки, неудобная расстановка из-за нахождения зоны для стирки у окна, из-за чего громоздкая душевая кабина с матовыми стенками оказалась по центру комнаты.

​После: такого мы не ожидали

La sala da bagno - Progetto e foto di Katia Pascariello - PhotoStaging, PhotoStaging Photography & Homestaging PhotoStaging Photography & Homestaging Ванная комната в стиле модерн Дерево Зеленый
PhotoStaging Photography &amp; Homestaging

PhotoStaging Photography & Homestaging
PhotoStaging Photography &amp; Homestaging
PhotoStaging Photography & Homestaging

Эта ванная комната заслуживает самой высшей оценки, а ее люстре может позавидовать даже гостиная. Насыщенный зеленый на стенах, медовое дерево под раковиной, полотенцесушитель в золоте… Восхищает буквально каждый элемент этого интерьера!

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