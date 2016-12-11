Эффектное преображение 7 ванных комнат

Кажется, что совсем недавно делали ремонт в ванной комнате, а все уже кажется устаревшим? Мы вам сочувствуем. Так происходит очень часто, если мы находимся в поле монокультурных традиций и выбираем дизайн, который понравился у соседки, или берем за основу раскладку плитки, которую предложили в магазине на окраине.

Но сообщество homify предлагает нам весь мир с его многообразием актуальных трендов, и было бы не разумно не использовать это на благо красоты своего дома и комфорта семьи. Потому сегодня мы хотим обратить ваше внимание на варианты переобустройства ванных комнат из Польши, Франции, Великобритании, Испании, Бразилии и Италии.