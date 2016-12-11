Эффектное преображение 7 ванных комнат

Кажется, что совсем недавно делали ремонт в ванной комнате, а все уже кажется устаревшим? Мы вам сочувствуем. Так происходит очень часто, если мы находимся в поле монокультурных традиций и выбираем дизайн, который понравился у соседки, или берем за основу раскладку плитки, которую предложили в магазине на окраине.
Но сообщество homify предлагает нам весь мир с его многообразием актуальных трендов, и было бы не разумно не использовать это на благо красоты своего дома и комфорта семьи. Потому сегодня мы хотим обратить ваше внимание на варианты переобустройства ванных комнат из Польши, Франции, Великобритании, Испании, Бразилии и Италии.
Такой тип оформления был самым распространенным и в нашей стране еще 5-10 лет. Светлый верх, темный низ, бордюр плюс плитка с декором стали немодными и скучными очень быстро. Но те, кто немного запоздал с ремонтом, делают такое и сейчас.
Места очень мало, потому используются прозрачные экраны для душа, а слив в полу делает незаметным переход одной зоны в другую, оставляя лишь маленький порожек для герметизации. К светлому карамельному оттенку добавлены черный и белый.
Невероятно узкая ванная комната была только для ванной. Кроме полотенцесушителя на стене больше ничего не поместилось.
При ремонте ванную заменили на душевую кабину со сливом в пол, а на противоположной стене добавили раковину с вместительными ящиками под ней. Изменилась и отделка, теперь почти все стены одеты в плитку, а вот оттенок бордо присутствовал здесь и ранее.
Не все старые дома могут похвастаться ванными комнатами и туалетами внутри дома, а если они и есть, то такие маленькие, что при реконструкции им добавляют квадратов за счет соседних помещений или просто переносят в другую комнату.
Эффектное сочетание белого, бледно-серого, выбеленного дерева (на полу), хромированных элементов сантехники и большого зеркала наверняка понравится владельцам этого старого дома. Обратите внимание, что на стене за унитазом в модуле над встроенным сливным бачком расположена полка с двумя дверцами.
Сложность и неудобство оправдываются необходимостью вместить то, что здесь должно присутствовать
Теперь ванную комнату и туалетную разделили, потому здесь теперь только ванная с роскошными раковинами и душевая зона в нише.
Но ведь современному человеку она просто необходима! Даже в таком старом деревенском доме.
Эстетичное сочетание небесно-голубого, бледного серо-сиреневого и белого украсит даже такую маленькую ванную комнату.
Неужели столь невыразительное сочетание было когда-то модным? Может быть интересные акценты просто уже убрали, потому это выглядит так уныло?
Каменно-бежевая мозаика на стенах , бледное дерево под стильной серо-каменной раковиной и бледно-голубой на оштукатуренных фрагментах стен. Изысканность выбранной палитры и сочетание материалов весьма впечатляют.
Два типа плитки, неудобная расстановка из-за нахождения зоны для стирки у окна, из-за чего громоздкая душевая кабина с матовыми стенками оказалась по центру комнаты.
Эта ванная комната заслуживает самой высшей оценки, а ее люстре может позавидовать даже гостиная. Насыщенный зеленый на стенах, медовое дерево под раковиной, полотенцесушитель в золоте… Восхищает буквально каждый элемент этого интерьера!
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