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Современная студия в солнечной Ялте

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Город-курорт Ялта имеет потрясающую историю. Согласно легенде он был открыт греческими мореплавателями, которые после долгих скитаний по Черному морю наконец-то увидели берег и причалили к нему. Целительный климат города оценили облюбовавшие его венецианские и генуэзские купцы. Позднее Ялта стала домом для царя Александра III, а сотни лет спустя именно здесь было подписано соглашение о создании Организации Объединенных Наций. 

Ялту справедливо называют русская Ницца, ведь солнце в ней сияет приблизительно  2250 часов в год. Кто не мечтает пожить в городе, который славится великолепным климатом, чистым воздухом и благоустроенными песчаными пляжами? Сегодня мы проникнем в квартиру-студию одного из таких счастливчиков и посмотрим на жемчужину Крыма глазами местных жителей.

Вид из окна

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Природа прибрежного города Ялты необычайно красива. Жить на склоне холма с видом на побережье – это настоящее счастье. Обладателям этой студии невероятно повезло – размер балкона позволяет разместить на нем обеденный стол, мягкую мебель и даже джакузи. Жители студии имеют возможность каждый день любоваться потрясающим пейзажем, сидя за столом или принимая теплую ванну.

Отделка балкона

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Широкие светлые доски, использованные при отделке балкона, отличаются гладкой текстурой, уникальным природным узором и необычным матовым блеском. Они создают в помещении спокойную атмосферу тепла и уюта. Интерьер балкона выглядит стильно, современно и совсем непафосно.

Особенности квартир-студий

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Основным отличием студий от традиционных квартир является отсутствие перегородок или капитальных стен между комнатами и кухней. Мода на студии пришла к нам из Западной Европы, где большинство квартир имеют свободную планировку. Превращение наших квартир в студии, как правило, является довольно трудоемким процессом. Приходится убирать лишние стены, возводить дополнительные перегородки, в общем, в значительной степени перекраивать готовый интерьер. Однако специалисты из бюро Vitta-group, которые занимались этим проектом, блестяще справились с поставленной задачей.

Кухня в коридоре

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Квартиры-студии не обладают большим метражом, поэтому в них каждый квадратный метр – на вес золота. Именно поэтому выбор дизайнера пал на встраиваемые духовые шкафы, которые можно разместить на любой высоте. Они не только выглядят ультрасовременно, но и имеют в своем арсенале широчайшие функциональные возможности, позволяя воплотить в жизнь любые кулинарные фантазии.

Интерьер студии

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Пожалуй, эта студия является ярким примером того, что стильно оформленный интерьер и потрясающий вид из окна с лихвой компенсируют небольшую площадь квартиры. Крупные блоки мрамора, из которых состоит напольное покрытие, прекрасно вписываются в цветовую палитру интерьера и придают помещению особый изысканный шарм.

Визуальное расширение пространства

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Большое, широкое зеркало и мебель, расставленная вдоль стен, позволяют зрительно увеличить объем пространства студии. Небольшой шкаф под зеркалом, помимо декоративной роли, может при необходимости вместить ряд крупных предметов, что позволит сэкономить место в студии.

Очень необычная дизайнерская посуда
Понравился ли вам проект ялтинской студии? Ждем ваши комментарии!

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