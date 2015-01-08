Современная студия в солнечной Ялте

Город-курорт Ялта имеет потрясающую историю. Согласно легенде он был открыт греческими мореплавателями, которые после долгих скитаний по Черному морю наконец-то увидели берег и причалили к нему. Целительный климат города оценили облюбовавшие его венецианские и генуэзские купцы. Позднее Ялта стала домом для царя Александра III, а сотни лет спустя именно здесь было подписано соглашение о создании Организации Объединенных Наций.
Ялту справедливо называют
русская Ницца, ведь солнце в ней сияет приблизительно 2250 часов в год. Кто не мечтает пожить в городе, который славится великолепным климатом, чистым воздухом и благоустроенными песчаными пляжами? Сегодня мы проникнем в квартиру-студию одного из таких счастливчиков и посмотрим на жемчужину Крыма глазами местных жителей.
Природа прибрежного города Ялты необычайно красива. Жить на склоне холма с видом на побережье – это настоящее счастье. Обладателям этой студии невероятно повезло – размер балкона позволяет разместить на нем обеденный стол, мягкую мебель и даже джакузи. Жители студии имеют возможность каждый день любоваться потрясающим пейзажем, сидя за столом или принимая теплую ванну.
Широкие светлые доски, использованные при отделке балкона, отличаются гладкой текстурой, уникальным природным узором и необычным матовым блеском. Они создают в помещении спокойную атмосферу тепла и уюта. Интерьер балкона выглядит стильно, современно и совсем непафосно.
Основным отличием студий от традиционных квартир является отсутствие перегородок или капитальных стен между комнатами и кухней. Мода на студии пришла к нам из Западной Европы, где большинство квартир имеют свободную планировку. Превращение наших квартир в студии, как правило, является довольно трудоемким процессом. Приходится убирать лишние стены, возводить дополнительные перегородки, в общем, в значительной степени перекраивать готовый интерьер. Однако специалисты из бюро Vitta-group, которые занимались этим проектом, блестяще справились с поставленной задачей.
Квартиры-студии не обладают большим метражом, поэтому в них каждый квадратный метр – на вес золота. Именно поэтому выбор дизайнера пал на встраиваемые духовые шкафы, которые можно разместить на любой высоте. Они не только выглядят ультрасовременно, но и имеют в своем арсенале широчайшие функциональные возможности, позволяя воплотить в жизнь любые кулинарные фантазии.
Пожалуй, эта студия является ярким примером того, что стильно оформленный интерьер и потрясающий вид из окна с лихвой компенсируют небольшую площадь квартиры. Крупные блоки мрамора, из которых состоит напольное покрытие, прекрасно вписываются в цветовую палитру интерьера и придают помещению особый изысканный шарм.
Большое, широкое зеркало и мебель, расставленная вдоль стен, позволяют зрительно увеличить объем пространства студии. Небольшой шкаф под зеркалом, помимо декоративной роли, может при необходимости вместить ряд крупных предметов, что позволит сэкономить место в студии.