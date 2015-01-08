Современная студия в солнечной Ялте

Город-курорт Ялта имеет потрясающую историю. Согласно легенде он был открыт греческими мореплавателями, которые после долгих скитаний по Черному морю наконец-то увидели берег и причалили к нему. Целительный климат города оценили облюбовавшие его венецианские и генуэзские купцы. Позднее Ялта стала домом для царя Александра III, а сотни лет спустя именно здесь было подписано соглашение о создании Организации Объединенных Наций.

Ялту справедливо называют русская Ницца , ведь солнце в ней сияет приблизительно 2250 часов в год. Кто не мечтает пожить в городе, который славится великолепным климатом, чистым воздухом и благоустроенными песчаными пляжами? Сегодня мы проникнем в квартиру-студию одного из таких счастливчиков и посмотрим на жемчужину Крыма глазами местных жителей.