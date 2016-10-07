Парадная дорожка к входу: 14 оригинальных идей

Для идеального вида вашего дома важна любая деталь. Дорога, которая ведет к крыльцу дома – первое что видят ваши гости и ее эффектный вид станет достойным дополнением архитектуры и ландшафта. Мы собрали для вас несколько примеров нетривиального оформления входной зоны, которые подчеркнут стиль и неповторимый образ дома.