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Парадная дорожка к входу: 14 оригинальных идей

Перла Вереника Перла Вереника
Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects Дома в стиле минимализм
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Для идеального вида вашего дома важна любая деталь. Дорога, которая ведет к крыльцу дома – первое что видят ваши гости и ее эффектный вид станет достойным дополнением архитектуры и ландшафта. Мы собрали для вас несколько примеров нетривиального оформления входной зоны, которые подчеркнут стиль и неповторимый образ дома.

1. Деревянная дорожка среди зеленого газона

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Гараж в стиле модерн
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

Уютный дворик украшает дорожка, из деревянных панелей, которые словно боясь нарушить идеальный газон, мягко утопают в зелени травы. Красоту деревянных дощечек и свежесть газона подчеркивают фонарики, встроенные по краям дорожки, что создает вечером просто волшебный вид.

2. Креативный узор

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Проекты архитектора Ахилла Nícolas Kílaris всегда заслуживают огромного внимания. К примеру, в этом проекте архитектура здания эффектно оформлена подсветкой и изогнутыми линиями дорожки, ведущей к дому.

3. Геометрическая канва

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura Дома в стиле минимализм
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

Кубическую форму дома гармонично подчеркивает шахматный рисунок дорожки, ведущей к крыльцу. Серый бетон блоков дорожки окаймлен аккуратными клумбами, контраст зелени растений и индустриальной стилистики дорожки выглядит ярким и элегантным.

4. Подиум над зеркалом воды

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Водная гладь и деревянный мостик с подсветкой, ведущий к дому, создают захватывающий вид. Даже глядя на эту дорожку, уже хочется попробовать пройтись по этой дощатому помосту среди воды и фонтанов.

5. Эффектная подсветка

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects Дома в стиле минимализм
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

Светодиодные ленты, окаймляющие ступени дорожки, создают волшебное ощущение невесомости и придают простым формам особую декоративность. 

6. Изысканность минимализма

Casa Fuerte 16, 21arquitectos 21arquitectos Дома в стиле минимализм
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

Простота этого проекта радует в каждой детали.  Тонкие вертикали линий фасада и темный гранит тонких, элегантный ступеней, ведущих к дому, простая и четкая геометрия создают облик сбалансированный и стильный.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Ультрасовременные детали

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos Дома в стиле модерн
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

Использование светильников вокруг дома всегда безупречно для декора здания и сада. В этом примере дорожка со ступенями лестницы отмечен маленькие встроенными линиями света, что украшает ландшафт и помогает сориентироваться в пространстве вечером. 

8. Цветные огни

Casa Az, 21arquitectos 21arquitectos Дома в стиле минимализм
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

Среди прочих преимуществ, выбор светодиодных ламп для подсветки дорожки дает  возможность менять цвета. В этом проекте особую эффектность белоснежной дорожке придает синяя и розовая подсветка, элегантная и динамичная.

9. Урбанистический декор

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki Дома в стиле модерн
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

Современная лаконичность архитектуры дополнена тонкими бетонными плитами на газоне, ведущими к входу. Нить подсветки и серый камень – простота и захватывающий минимализм.

10. Подчеркнем рельеф местности

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Дома в стиле модерн
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Бетонная и стеклянная лестница опоясывают линию фасада, и дом словно вырастает вверх, возвышаясь над площадкой входа. Динамичность здания сбалансирована ступенями дорожек, и особенности рельефа становятся достоинством, а не проблемой участка. 

11. Простой и монументальный

Casa Suárez, AParquitectos AParquitectos Дома в стиле кантри
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

Этот проект дома отличается основательными деталями: массивная деревянная дверь, большой навес над крыльцом. И конечно же, такая архитектура требует достойного оформления, с чем вполне справились бетонные плиты дорожки, уложенные в перекрестном рисунке перед входом.

12. Бетонная дорожка в траве

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Дома в стиле модерн
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Безупречный вид газона – главная гордость любого хозяина дома. Зелень травы в этом проекте позволяет сохранить бетонные плиты дорожки, размещенные на одном уровне с газонным покрытием. 

13. Тропический рай

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura Окна и двери в рустикальном стиле
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

Деревянный настил на гравийной площадке создает ощущение уюта и как нельзя лучше подходит для дома, утопающего в зелени сада. Если вы хотите сделать свой дом тихим уголком для отдыха на природе, такое оформление сделает ваш дворик особенно уютным.

14. Сочетание линий изогнутых и прямых

CASA MG, RAYTRACE RAYTRACE Дома в стиле модерн
RAYTRACE

RAYTRACE
RAYTRACE
RAYTRACE

Несколько дорожек возле дома могут составить особую композицию, сочетающую четкую геометрию параллелей и окружностей. А промежутки между бетонными дорожками заполните кустами и клумбами. 

До и После: Из дома в провинции в виллу!
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