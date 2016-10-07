Парадная дорожка к входу: 14 оригинальных идей

Для идеального вида вашего дома важна любая деталь. Дорога, которая ведет к крыльцу дома – первое что видят ваши гости и ее эффектный вид станет достойным дополнением архитектуры и ландшафта. Мы собрали для вас несколько примеров нетривиального оформления входной зоны, которые подчеркнут стиль и неповторимый образ дома.
Уютный дворик украшает дорожка, из деревянных панелей, которые словно боясь нарушить идеальный газон, мягко утопают в зелени травы. Красоту деревянных дощечек и свежесть газона подчеркивают фонарики, встроенные по краям дорожки, что создает вечером просто волшебный вид.
Проекты архитектора Ахилла Nícolas Kílaris всегда заслуживают огромного внимания. К примеру, в этом проекте архитектура здания эффектно оформлена подсветкой и изогнутыми линиями дорожки, ведущей к дому.
Кубическую форму дома гармонично подчеркивает шахматный рисунок дорожки, ведущей к крыльцу. Серый бетон блоков дорожки окаймлен аккуратными клумбами, контраст зелени растений и индустриальной стилистики дорожки выглядит ярким и элегантным.
Водная гладь и деревянный мостик с подсветкой, ведущий к дому, создают захватывающий вид. Даже глядя на эту дорожку, уже хочется попробовать пройтись по этой дощатому помосту среди воды и фонтанов.
Светодиодные ленты, окаймляющие ступени дорожки, создают волшебное ощущение невесомости и придают простым формам особую декоративность.
Простота этого проекта радует в каждой детали. Тонкие вертикали линий фасада и темный гранит тонких, элегантный ступеней, ведущих к дому, простая и четкая геометрия создают облик сбалансированный и стильный.
Использование светильников вокруг дома всегда безупречно для декора здания и сада. В этом примере дорожка со ступенями лестницы отмечен маленькие встроенными линиями света, что украшает ландшафт и помогает сориентироваться в пространстве вечером.
Среди прочих преимуществ, выбор светодиодных ламп для подсветки дорожки дает возможность менять цвета. В этом проекте особую эффектность белоснежной дорожке придает синяя и розовая подсветка, элегантная и динамичная.
Современная лаконичность архитектуры дополнена тонкими бетонными плитами на газоне, ведущими к входу. Нить подсветки и серый камень – простота и захватывающий минимализм.
Бетонная и стеклянная лестница опоясывают линию фасада, и дом словно вырастает вверх, возвышаясь над площадкой входа. Динамичность здания сбалансирована ступенями дорожек, и особенности рельефа становятся достоинством, а не проблемой участка.
Этот проект дома отличается основательными деталями: массивная деревянная дверь, большой навес над крыльцом. И конечно же, такая архитектура требует достойного оформления, с чем вполне справились бетонные плиты дорожки, уложенные в перекрестном рисунке перед входом.
Безупречный вид газона – главная гордость любого хозяина дома. Зелень травы в этом проекте позволяет сохранить бетонные плиты дорожки, размещенные на одном уровне с газонным покрытием.
Деревянный настил на гравийной площадке создает ощущение уюта и как нельзя лучше подходит для дома, утопающего в зелени сада. Если вы хотите сделать свой дом тихим уголком для отдыха на природе, такое оформление сделает ваш дворик особенно уютным.