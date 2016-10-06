Маленькие кухни: 8 идей по отимизации пространства

Жизнь в городской квартире, безусловно, имеет свои преимущества и недостатки. Здесь мы часто не имеем возможности сделать все комнаты просторными, ограниченные четкими рамками. Но это не должно стать непреодолимым препятствием для комфортной жизни. Даже если кухня в вашей квартире не отличается большим размахом размеров, компактное пространство можно оборудовать функциональной техникой и сделать интерьер достойным вашего представления о стиле и уюте.