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Маленькие кухни: 8 идей по отимизации пространства

Перла Вереника Перла Вереника
Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
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Жизнь в городской квартире, безусловно, имеет свои преимущества и недостатки. Здесь мы часто не имеем возможности сделать все комнаты просторными, ограниченные четкими рамками. Но это не должно стать непреодолимым препятствием для комфортной жизни. Даже если кухня в вашей квартире не отличается большим размахом размеров, компактное пространство можно оборудовать функциональной техникой и сделать интерьер достойным вашего представления о стиле и уюте. 

Авангардная и функциональная кухня

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Динамичным и оригинальным натурам будет, пожалуй, слишком тесно в скромной кухне, оформленной в классически сдержанных тонах. Но такое пространство черного глянца и алых деталей не выглядит типичным и скучным. П-образная столешница обрамляет рабочую зону кухни, оборотная сторона которой служит еще и обеденным столом в барном стиле.

Мягкие контрасты

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Уютная композиция этого интерьера построена на контрасте темного дерева фасадов и светлой отделки комнаты. Спокойные, светлые и теплые тона стен, столешницы и деревянного пола уравновешивают насыщенные цвет мебели. Общая лаконичность деталей и функциональная планировка рабочей зоны делает эту кухню удачным примером разумного использования небольшого пространства. 

Всему свое место

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Функциональные и вместительные системы хранения для кухни – ключевой вопрос, без которого не получится ни уютного, ни даже просто удобного пространства. В этом интерьере шкафы размещены с рациональной точностью, свободное пространство задействовано по максимуму, но без массивного нагромождения. Темные фасады шкафчиков обрамляют рабочую зону и холодильник и смотрятся целостным элементом интерьера. 

Классические фасады в светлых тонах

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Интерьер в светлых тонах и легкая нотка классики обеспечивают уют этому компактному интерьеру кухни. Хороший уровень освещенности дневным и искусственным светом делает бежевые оттенки кухни особенно приятными. 

Дополнительные поверхности

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Практичным элементом, дополняющим интерьер кухни,  станет лаконичная стойка, которую можно использовать как дополнительную рабочую поверхность. За таким столиком можно комфортно расположиться как с утренней чашкой кофе, почитать книгу или проверить электронную почту, пока готовится обед. 

Гармоничные линии и баланс форм

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Интерьер небольшого помещения требует особого подхода к планировке пространства, чтобы разместить нужное количество функциональных предметов и сделать это удобно и красиво. Для этого необходимо подбирать мебель под точные размеры вашей кухни, заранее продумывая в какую сторону будет открывать дверь шкафчика, как вам будет удобнее доставать посуду с полок и готовить обед.

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Позитивный цвет

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Маленькая кухня станет интереснее и уютней, если к базовой нейтральной гамме интерьера вы добавите яркие акценты, наполняя пространство свежестью и динамичностью. Попробуйте оживить интерьер своей кухни, добавив несколько ярких фасадов шкафчиков или барную стойку, оригинальные стулья или светильники.

Линейная кухня

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Черная кухня кажется вам мрачной, а вытянутая в одну линию рабочая зона – непрактичной? Надеемся этот пример заставит вас усомнится в таких стереотипах. На самом деле все зависит от текстуры материалов и функциональном алгоритме размещения мебели на кухне

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