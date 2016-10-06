Маленькие кухни: 8 идей по отимизации пространства

Жизнь в городской квартире, безусловно, имеет свои преимущества и недостатки. Здесь мы часто не имеем возможности сделать все комнаты просторными, ограниченные четкими рамками. Но это не должно стать непреодолимым препятствием для комфортной жизни. Даже если кухня в вашей квартире не отличается большим размахом размеров, компактное пространство можно оборудовать функциональной техникой и сделать интерьер достойным вашего представления о стиле и уюте.
Динамичным и оригинальным натурам будет, пожалуй, слишком тесно в скромной кухне, оформленной в классически сдержанных тонах. Но такое пространство черного глянца и алых деталей не выглядит типичным и скучным. П-образная столешница обрамляет рабочую зону кухни, оборотная сторона которой служит еще и обеденным столом в барном стиле.
Уютная композиция этого интерьера построена на контрасте темного дерева фасадов и светлой отделки комнаты. Спокойные, светлые и теплые тона стен, столешницы и деревянного пола уравновешивают насыщенные цвет мебели. Общая лаконичность деталей и функциональная планировка рабочей зоны делает эту кухню удачным примером разумного использования небольшого пространства.
Функциональные и вместительные системы хранения для кухни – ключевой вопрос, без которого не получится ни уютного, ни даже просто удобного пространства. В этом интерьере шкафы размещены с рациональной точностью, свободное пространство задействовано по максимуму, но без массивного нагромождения. Темные фасады шкафчиков обрамляют рабочую зону и холодильник и смотрятся целостным элементом интерьера.
Интерьер в светлых тонах и легкая нотка классики обеспечивают уют этому компактному интерьеру кухни. Хороший уровень освещенности дневным и искусственным светом делает бежевые оттенки кухни особенно приятными.
Практичным элементом, дополняющим интерьер кухни, станет лаконичная стойка, которую можно использовать как дополнительную рабочую поверхность. За таким столиком можно комфортно расположиться как с утренней чашкой кофе, почитать книгу или проверить электронную почту, пока готовится обед.
Интерьер небольшого помещения требует особого подхода к планировке пространства, чтобы разместить нужное количество функциональных предметов и сделать это удобно и красиво. Для этого необходимо подбирать мебель под точные размеры вашей кухни, заранее продумывая в какую сторону будет открывать дверь шкафчика, как вам будет удобнее доставать посуду с полок и готовить обед.
Маленькая кухня станет интереснее и уютней, если к базовой нейтральной гамме интерьера вы добавите яркие акценты, наполняя пространство свежестью и динамичностью. Попробуйте оживить интерьер своей кухни, добавив несколько ярких фасадов шкафчиков или барную стойку, оригинальные стулья или светильники.
Черная кухня кажется вам мрачной, а вытянутая в одну линию рабочая зона – непрактичной? Надеемся этот пример заставит вас усомнится в таких стереотипах. На самом деле все зависит от текстуры материалов и функциональном алгоритме размещения мебели на кухне.