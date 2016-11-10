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TOP-10 новых проектов домов для пригорода

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
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Проекты домов в стиле модерн в этой Книге Идей порадуют вас инновационными решениями, такими как, например, терраса на крыше гаража и панорамное угловое остекление. Все они имеют достаточно бюджетный формат и реальную возможность для реализации в районах с умеренным и умеренно-холодным климатом в РФ.

В статье мы используем проекты таких студий, как HomeKoncept, Archipelag, Biuro Projektowe MTM Styl и «Архифабрика». Первые три студии польские, а последняя базируется в Краснодаре, РФ. Все они являются истинными профессионалами в своем деле и имеют многолетний опыт проектировочных и строительных работ, на которых и основывают выбранные планировки и решения.

​В стиле Прерий

Жилой дом в стиле Фрэнка Ллойда Райта, АРХИФАБРИКА АРХИФАБРИКА Дома в стиле модерн
АРХИФАБРИКА

Жилой дом в стиле Фрэнка Ллойда Райта

АРХИФАБРИКА
АРХИФАБРИКА
АРХИФАБРИКА

Интересный проект представлен нам студией «Архифабрика» из Краснодара. Они спроектировали прекрасный фасад в стиле Ллойда Райта, который был создан специально для условий пейзажных Прерий. В принципе, прерии на Диком Западе в США можно легко сравнить с равнинной местностью в Центральной России.

​Традиционный формат

homify Зимний сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

3.2 млн стоит такой дом для реализации в условиях РФ в формате, указанном на фотографии. Правда, данная сумма не включает работу, а лишь материалы. Он имеет площадь 155 кв. метров + гараж 17 кв. метров. Подробнее о проекте можно узнать здесь.

​Маленький и стильный

Projekt domu HomeKONCEPT 23, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Этот стильный дом имеет двух-модульную двускатную крышу и большое количество мансардных окон в кровле. Терраса при доме реализована с навесом, а общая площадь дома составляет 119 кв. метров.

​Шикарный и современный

homify
homify

homify
homify
homify

Еще один удивительный польский проект в темном цвете имеет расширенный формат. Площадь дома в два этажа – около 190 кв. метров. На мансарде есть и врезанные модули для полноформатного остекления с террасой, а сам дом имеет внутренний дворик и очень современную планировку.

​Пляжная экзотика

homify
homify

homify
homify
homify

Шикарная терраса со стеклянными экранами идеально подошла бы для участка с видом – на море, озеро, лес, равнину. Общая площадь дома – 163 кв. метра, мансардные спальни и стильная кухня-гостиная на первом этаже отлично подходят для современной жизни.

​Мансардное чудо

homify
homify

homify
homify
homify

Этот очень вдохновляющий проект имеет шикарный балкон над крыльцом, террасу на гараже, стильную отделку фронтонов на мансарде и приватный фасад со стороны улицы на первом этаже. Общая площадь дома – 194 кв. метра без гаража.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Пляжная мечта

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один идеальный домик для воплощения на пляже – проект Amarylys 4. Данный дом имеет полноценный подвал плюс к двум этажам с гаражом. На первом этаже нас ждут большие кухня, гостиная и кабинет, а на втором – четыре спальни площадью 13-16 кв. метров с двумя большими балконами и двумя ванными комнатами.

​Инновационный

NOWOCZESNY SAM G1 - DOM, W KTÓRYM KRÓLUJE WYGODA!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Без сомнения, ультра-современный проект Sam G1 расширяет горизонты проектирования современных коттеджей за счет сразу нескольких нестандартных решений.

​Мини-домик

PROJEKT DOMU LEA II (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Общая площадь этого дома в 83 кв. метра (примерно по 40 на один этаж) невероятно  вдохновляет! Удивительно, что на первом этаже нашлось место для кабинета, кроме гостиной и  кухни, а также 7-метровой котельной, а на втором этаже разместились три спальни площадью 7, 8 и 9,5 кв. метров + ванная комната площадью 6 кв. метров.

​Идеальный!

PROJEKT DOMU AMIRA G1 - stylowa elegancja i maksimum wygody! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Последний проект в нашей Книге Идей называется Amira G1 и он может служить путеводителем по элегантным решениям в формате маленького дома. Общая площадь дома – 153 кв. метра + гараж + котельная. На первом этаже мы найдем прихожую отдельно от просторного лестничного холла, кабинет, кухню и гостиную. 

На втором этаже есть две детские, двери на балкон из которых видно на визуализации выше, и главная спальня с собственной ванной комнатой и гардеробной. У детских комнат на втором этаже тоже своя ванная комната. Стоимость реализации такого дома под ключ – порядка 5 млн рублей (работа + материалы + накладные расходы).

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