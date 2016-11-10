TOP-10 новых проектов домов для пригорода

Проекты домов в стиле модерн в этой Книге Идей порадуют вас инновационными решениями, такими как, например, терраса на крыше гаража и панорамное угловое остекление. Все они имеют достаточно бюджетный формат и реальную возможность для реализации в районах с умеренным и умеренно-холодным климатом в РФ.
В статье мы используем проекты таких студий, как HomeKoncept, Archipelag, Biuro Projektowe MTM Styl и «Архифабрика». Первые три студии польские, а последняя базируется в Краснодаре, РФ. Все они являются истинными профессионалами в своем деле и имеют многолетний опыт проектировочных и строительных работ, на которых и основывают выбранные планировки и решения.
Интересный проект представлен нам студией «Архифабрика» из Краснодара. Они спроектировали прекрасный фасад в стиле Ллойда Райта, который был создан специально для условий пейзажных Прерий. В принципе, прерии на Диком Западе в США можно легко сравнить с равнинной местностью в Центральной России.
3.2 млн стоит такой дом для реализации в условиях РФ в формате, указанном на фотографии. Правда, данная сумма не включает работу, а лишь материалы. Он имеет площадь 155 кв. метров + гараж 17 кв. метров. Подробнее о проекте можно узнать здесь.
Этот стильный дом имеет двух-модульную двускатную крышу и большое количество мансардных окон в кровле. Терраса при доме реализована с навесом, а общая площадь дома составляет 119 кв. метров.
Еще один удивительный польский проект в темном цвете имеет расширенный формат. Площадь дома в два этажа – около 190 кв. метров. На мансарде есть и врезанные модули для полноформатного остекления с террасой, а сам дом имеет внутренний дворик и очень современную планировку.
Шикарная терраса со стеклянными экранами идеально подошла бы для участка с видом – на море, озеро, лес, равнину. Общая площадь дома – 163 кв. метра, мансардные спальни и стильная кухня-гостиная на первом этаже отлично подходят для современной жизни.
Этот очень вдохновляющий проект имеет шикарный балкон над крыльцом, террасу на гараже, стильную отделку фронтонов на мансарде и приватный фасад со стороны улицы на первом этаже. Общая площадь дома – 194 кв. метра без гаража.
Еще один идеальный домик для воплощения на пляже – проект Amarylys 4. Данный дом имеет полноценный подвал плюс к двум этажам с гаражом. На первом этаже нас ждут большие кухня, гостиная и кабинет, а на втором – четыре спальни площадью 13-16 кв. метров с двумя большими балконами и двумя ванными комнатами.
Без сомнения, ультра-современный проект Sam G1 расширяет горизонты проектирования современных коттеджей за счет сразу нескольких нестандартных решений.
Общая площадь этого дома в 83 кв. метра (примерно по 40 на один этаж) невероятно вдохновляет! Удивительно, что на первом этаже нашлось место для кабинета, кроме гостиной и кухни, а также 7-метровой котельной, а на втором этаже разместились три спальни площадью 7, 8 и 9,5 кв. метров + ванная комната площадью 6 кв. метров.
Последний проект в нашей Книге Идей называется Amira G1 и он может служить путеводителем по элегантным решениям в формате маленького дома. Общая площадь дома – 153 кв. метра + гараж + котельная. На первом этаже мы найдем прихожую отдельно от просторного лестничного холла, кабинет, кухню и гостиную.
На втором этаже есть две детские, двери на балкон из которых видно на визуализации выше, и главная спальня с собственной ванной комнатой и гардеробной. У детских комнат на втором этаже тоже своя ванная комната. Стоимость реализации такого дома под ключ – порядка 5 млн рублей (работа + материалы + накладные расходы).
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