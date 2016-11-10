TOP-10 новых проектов домов для пригорода

Проекты домов в стиле модерн в этой Книге Идей порадуют вас инновационными решениями, такими как, например, терраса на крыше гаража и панорамное угловое остекление. Все они имеют достаточно бюджетный формат и реальную возможность для реализации в районах с умеренным и умеренно-холодным климатом в РФ.

В статье мы используем проекты таких студий, как HomeKoncept, Archipelag, Biuro Projektowe MTM Styl и «Архифабрика». Первые три студии польские, а последняя базируется в Краснодаре, РФ. Все они являются истинными профессионалами в своем деле и имеют многолетний опыт проектировочных и строительных работ, на которых и основывают выбранные планировки и решения.