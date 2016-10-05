Идеальная квартира на 70м2

Проект, который мы хотим представить вам сегодня, точно заслуживает внимания. Во-первых, площадь этой квартиры – всего 70 квадратных метров, что уже приближает ее параметры к большинству стандартных российских жилищ. Но самое главное, что на тех же привычных нам метрах площади разворачивается крайне интересная планировка пространства и оформление интерьера.
Для кухни в этой квартире выделено длинное и узкое помещение, тем не менее здесь вдоль одной стены полностью разместилась функциональная рабочая зона. Кухня соединена с гостиной, но есть возможность закрыть дверь и избавить остальные комнаты от запахов во время приготовления еды.
Сразу за кухней, отделенная сдвижной стеклянной дверью, размещена столовая. Это и удобно, и уютный уголок просторной гостиной как нельзя лучше подходит для круглого обеденного стола. Глянец белого стола хорошо сочетается с белыми стульями и общей композицией светлой и лаконичной гостиной.
Благодаря отсутствию перегородок между гостиной и столовой это пространство получило дополнительный объем и свободу. В угловой части гостиной, как мы уже успели заметить на предыдущем фото – зона столовой. Нейтральная цветовая гамма объединяет интерьер и задает спокойные ноты настроения.
Интерьер интересен неприметными с первого взгляда деталями. Белая композиция столовой особенно четко выделяется на фоне фактурной графитовой стены, под потолком над дверным проемом спряталась белая полка с зелеными растениями, а белая стена за диваном служит еще и встроенным шкафом с полками для книг и аксессуаров.
В ванной комнате продолжена тема нейтральной цветовой гаммы интерьера, что отнюдь не сделало ее скучной. Современный дизайн мебели и сантехники, строгие и лаконичные линии смотрятся изысканно и стильно.
Продуманная планировка комнат позволила разместить на довольно скромной площади квартиры гостиную-столовую, две спальни, гардеробную, ванную и кухню и, самое главное, сделать это изящно и красиво.