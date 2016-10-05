Идеальная квартира на 70м2

Проект, который мы хотим представить вам сегодня, точно заслуживает внимания. Во-первых, площадь этой квартиры – всего 70 квадратных метров, что уже приближает ее параметры к большинству стандартных российских жилищ. Но самое главное, что на тех же привычных нам метрах площади разворачивается крайне интересная планировка пространства и оформление интерьера.