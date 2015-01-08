Очень необычная дизайнерская посуда

Если вы не обделены чувством юмора и любите принимать гостей, кофейный сервиз, изображенный на фото, не оставит вас равнодушным. Только представьте, как вы угощаете зашедшего в гости друга кофе и с неподдельным удивлением восхищаетесь его силой – ведь ему за считанные секунды удалось оставить приличную вмятину на чашке. Прием гостей не всегда должен быть безупречным. Никто не совершенен и маленькие причуды лишь подчеркнут ваше стремление быть радушным хозяином в доме, в котором всегда царит атмосфера легкости и веселья.