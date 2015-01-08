Очень необычная дизайнерская посуда

Праздник на кухне создается не только за счет вкусной еды, но и благодаря яркой и необычной посуде. Чашки, тарелки и столовые приборы дарят дизайнерам безграничные возможности для воплощения самых смелых творческих идей. Форма и цвет кухонной посуды – превосходные объекты для экспериментов, результаты которых зачастую просто поражают воображение. Сегодня мы представляем подборку необычной дизайнерской посуды, которая надолго останется в вашей памяти.
Всем любителям электронной музыки предлагаем откушать обед из тарелки, форма и размер которой точь в точь повторяют настоящий винил. Дизайнеры из Mamado SRL создали шесть различных моделей тарелок-винилов, в центре которых, вместо привычного описания содержания пластинки, содержится небольшая подсказка о гастрономических предпочтениях владельца. Несмотря на потрясающую визуальную схожесть, выполнена тарелка вовсе не из виниловой смолы, а из высококачественного фарфора, который защитит ее от царапин и возможных повреждений в посудомоечной машине.
Вам приходилось быть осмеянным друзьями из-за пятен, которые остаются на ваших чашках? Если да, то у дизайнеров из Givensa есть надежное оружие против шуток в ваш адрес – чашки с перманентными пятнами кофе и губной помады. Попробуйте предложить насмешникам отмыть их, и не откажите себе в удовольствии слегка отомстить тем, кто постоянно портил вам утреннее кофепитие.
Этот шедевр дизайнерской мысли можно смело назвать символом взаимопроникновения европейской и азиатской культур. Если вы уже научились есть палочками, но пока не готовы навсегда отказаться от вилки, этот многофункциональный столовый прибор должен обязательно найти свое место на вашей кухне.
Если вы решили похудеть, нет ничего лучше, чем начать питаться раздельно, отказаться от перекусов на ходу и принять за правило поглощать пищу только из тарелок. Возможно, именно для этих целей дизайнер Кьяра Риччи (Chiara Ricci) придумала забавные тарелки с рожицами, в которых блюдо можно разделить на несколько частей. В коллекции дизайнера есть немало необычных тарелок, которые она объединила в единую серию под названием Food Design For Happy Living.
Если вы не обделены чувством юмора и любите принимать гостей, кофейный сервиз, изображенный на фото, не оставит вас равнодушным. Только представьте, как вы угощаете зашедшего в гости друга кофе и с неподдельным удивлением восхищаетесь его силой – ведь ему за считанные секунды удалось оставить приличную вмятину на чашке. Прием гостей не всегда должен быть безупречным. Никто не совершенен и маленькие причуды лишь подчеркнут ваше стремление быть радушным хозяином в доме, в котором всегда царит атмосфера легкости и веселья.