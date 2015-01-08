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Очень необычная дизайнерская посуда

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
“B.SIDE” for Stuf, Alessandro Busana Designstudio Alessandro Busana Designstudio КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
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Праздник на кухне создается не только за счет вкусной еды, но и благодаря яркой и необычной посуде. Чашки, тарелки и столовые приборы дарят дизайнерам безграничные возможности для воплощения самых смелых творческих идей. Форма и цвет кухонной посуды – превосходные объекты для экспериментов, результаты которых зачастую просто поражают воображение. Сегодня мы представляем подборку необычной дизайнерской посуды, которая надолго останется в вашей памяти.

Тарелка для ди-джея

Longplate - Porcelane plate 21 cm, Mamado srl Mamado srl КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Mamado srl

Mamado srl
Mamado srl
Mamado srl

Всем любителям электронной музыки предлагаем откушать обед из тарелки, форма и размер которой точь в точь повторяют настоящий винил. Дизайнеры из Mamado SRL создали шесть различных моделей тарелок-винилов, в центре которых, вместо привычного описания содержания пластинки, содержится небольшая подсказка о гастрономических предпочтениях владельца. Несмотря на потрясающую визуальную схожесть, выполнена тарелка вовсе не из виниловой смолы, а из высококачественного фарфора, который защитит ее от царапин и возможных повреждений в посудомоечной машине.

Забавные пятна

Tazas Originales, Givensa Givensa КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Givensa

Givensa
Givensa
Givensa

Вам приходилось быть осмеянным друзьями из-за пятен, которые остаются на ваших чашках? Если да, то у дизайнеров из Givensa есть надежное оружие против шуток в ваш адрес – чашки с перманентными пятнами кофе и губной помады. Попробуйте предложить насмешникам отмыть их, и не откажите себе в удовольствии слегка отомстить тем, кто постоянно портил вам утреннее кофепитие.

Вилка как символ взаимопроникновения культур

“B.SIDE” for Stuf, Alessandro Busana Designstudio Alessandro Busana Designstudio КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Alessandro Busana Designstudio

Alessandro Busana Designstudio
Alessandro Busana Designstudio
Alessandro Busana Designstudio

Этот шедевр дизайнерской мысли можно смело назвать символом взаимопроникновения европейской и азиатской культур. Если вы уже научились есть палочками, но пока не готовы навсегда отказаться от вилки, этот многофункциональный столовый прибор должен обязательно найти свое место на вашей кухне.

Тарелка в форме рожицы

Food Design for Happy Living, Chiara Ricci Design Chiara Ricci Design КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Chiara Ricci Design

Chiara Ricci Design
Chiara Ricci Design
Chiara Ricci Design

Если вы решили похудеть, нет ничего лучше, чем начать питаться раздельно, отказаться от перекусов на ходу и принять за правило поглощать пищу только из тарелок.  Возможно, именно для этих целей дизайнер Кьяра Риччи (Chiara Ricci) придумала забавные тарелки с рожицами, в которых блюдо можно разделить на несколько частей. В коллекции дизайнера есть немало необычных тарелок, которые она объединила в единую серию под названием Food Design For Happy Living.

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Cerámica en Lata..., La Fangtoria La Fangtoria Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
La Fangtoria

La Fangtoria
La Fangtoria
La Fangtoria

Если вы не обделены чувством юмора и любите принимать гостей, кофейный сервиз, изображенный на фото, не оставит вас равнодушным. Только представьте, как вы угощаете зашедшего в гости друга кофе и с неподдельным удивлением восхищаетесь его силой – ведь ему за считанные секунды удалось оставить приличную вмятину на чашке. Прием гостей не всегда должен быть безупречным. Никто не совершенен и маленькие причуды лишь подчеркнут ваше стремление быть радушным хозяином в доме, в котором всегда царит атмосфера легкости и веселья.

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