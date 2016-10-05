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Подробный обзор стильного дома

Перла Вереника Перла Вереника
homify КухняРаковины и краны
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Каким должен быть ваш дом – модным или уютным, лаконичным или ярким? А если все-таки получится совместить нужные характеристики оптимального жилья? Проект такого дома разработали и воплоти в жизнь архитекторы корейской фирмы Coone.co, поставившие себе целью сделать современное жилье лаконичным, открытым природе и удобным для быта молодой семьи.

Контрастный фасад

homify Сад Растения
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Яркий сайдинг белого и темно-синего цвета подчеркивает геометрию архитектуры. Стильно и лаконично, оригинально и добротно оформлен фасад дома, все продумано до мелочей: балкон второго этажа служит широким навесом над крыльцом дома, расположенным в угловой части и защищенным таким образом от ветра и дождя. А под защитой верхнего яруса, оформленного в сочный и глубокий синий оттенок, спряталась от жаркого солнца и непогоды просторная терраса с входом в гостиную.

Планировка первого этажа

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Подробный план первого этажа показывает нам организацию этого открытого и солнечного пространства: входы в дом, панорамные окна, гостиная, кухня.

Планировка второго этажа

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Второй этаж посвящен отдыху и покою, здесь расположены уютные спальни, балкончик и просторный холл перед лестницей на первый этаж.

Минимализм эко-стиля

homify Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
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Белые глянцевые поверхности в сочетании с теплыми оттенками натуральной древесины в отделке помещений придают этому интерьеру свой неповторимый облик и ощущение свежести, молодости, динамичной и наполненной позитивом жизни. В этих стенах не чувствуешь себя скованным рамками стереотипов, что так важно для комфорта молодой семьи в доме.

Открытая кухня

homify КухняСтолешницы
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Зона кухни лишь визуально отделена от остального пространства контрастно-черным контуром столов. П-образная планировка рабочей зоны кухни позволяет удобно разместить все нужное на ограниченной площади и сделать эту часть комнаты лаконичной и функциональной.

Теплые акценты интерьера

homify Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
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На белоснежном фоне стен особенно уютно смотрятся светильники с мягким оттенком желтого света. Высокие потолки и открытое пространство позволяет разместить весьма оригинальные потолочные конструкции в виде целой гирлянды светящихся шариков или кованных фонариков в уличном стиле.

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Панорамный вид со второго этажа

homify КухняРаковины и краны
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Два уровня дома одинаково активно используют окружающий пейзаж в своих интерьерах. Балконы и террасы, панорамные окна и малое количество внутренних перегородок позволяют наполнить дом солнечным светом, свежим воздухом и ощущением отдыха на природе.

Балкон на втором этаже

homify Балкон, веранда и террасаОсвещение
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Так выглядит снаружи балкон, расположенный на втором этаже дома. Деревянная отделка потолка придает уютный вид, а широкий навес надежно защитит от любых капризов погоды.

Светлый интерьер

homify Спальная комната Освещение
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Комнаты в доме оформлены в светлых тонах, но активное использование разных видов подсветки и натуральных высококачественных материалов в отделке позволяет избежать ощущения стерильности. Интерьер выглядит скорее чистым и свежим, чем холодным или нежилым.

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