Подробный обзор стильного дома

Яркий сайдинг белого и темно-синего цвета подчеркивает геометрию архитектуры. Стильно и лаконично, оригинально и добротно оформлен фасад дома, все продумано до мелочей: балкон второго этажа служит широким навесом над крыльцом дома, расположенным в угловой части и защищенным таким образом от ветра и дождя. А под защитой верхнего яруса, оформленного в сочный и глубокий синий оттенок, спряталась от жаркого солнца и непогоды просторная терраса с входом в гостиную.