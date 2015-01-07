До & После: большая реконструкция небольшой квартиры в Милане

Как часто вы обещали себе, что в этом году уж точно доведете до конца вялотекущий ремонт квартиры? Почините подтекающие трубы, проверите работу проводки, установите новые современные батареи и подклеите отставшие кое-где обои. Однако всякий раз твердое намерение разбивается о нехватку времени и обыкновенную лень. Для любителей откладывать важные задачи на потом, мы подготовили Книгу идей, посвященную проекту трансформации небольшой квартиры в Милане. По шкале сложности этот проект легко может претендовать на один из самых высоких баллов. По сравнению с работой, проделанной мужественными итальянскими архитекторами, косметический ремонт вашей собственной жилплощади покажется просто шуткой. Используйте статью как источник вдохновения и приступайте к преобразованию квартиры.
Лишь опшарпанные ярко-розовые стены напоминают о том, что когда-то это разрушенное помещение было обычной небольшой миланской квартирой. Чтобы подарить ему новую жизнь, пришлось произвести капитальный ремонт стен, потолка, пола, отремонтировать сантехнику и водопровод. За дело взялась команда под руководством архитектора Андреа Пелла Andrea Pella.
Нам не терпится забежать немного вперед и продемонстрировать как преобразится квартира после окончания ремонтных работ. Вряд ли кто-то смог бы догадаться, что совсем недавно это светлое современное помещение пребывало в крайне запущенном состоянии. В данном случае изображение говорит громче слов.
Изменение изначальной планировки квартиры было одним из сложнейших этапов капитального ремонта помещения. Перед дизайнерами стояла непростая задача сделать относительно небольшую комнату светлой и просторной.
Кардинальные изменения предполагали создание новых перегородок и возведение подвесного потолка, который позволил улучшить тепло- и звукоизоляцию, а также скрыть электропроводку.
Результат работы привел нас в полный восторг! Невероятно стильная и современная гостиная прекрасно подходит для придирчевого и искушенного Милана, который по праву считается культурной и финансовой столицей Италии. Создав потрясающе красивый интерьер, дизайнеры не забыли и о функциональности, установив в квартире пол с подогревом, который будет согревать жителей квартиры в прохладные зимы.
Сочетание черного и белого цветов часто используется в интерьере. Черный цвет подобен глубочайшей тени, в то время как белый символизирует свет. Эти два цвета абсолютно противоположны по своей природе и по создаваемому настроению. Атмосфера комнаты напрямую зависит от того, какому из этих цветов будет отдана главная роль. Если это право получит черный, помещение будет выглядеть как комната индивидуалиста, амбициозного и скрытного человека, а если доминирующим цветом интерьера станет белый, квартира наполнится светом и легкостью. На наш взгляд, роль безусловного лидера в этой квартире принадлежит белому цвету.
Несмотря на распространенное заблуждение о том, что жителям южных стран свойственно оформлять свои дома в яркие цвета, большинство итальянцев отдают предпочтение скромной цветовой палитре минимализма – белому, черному и серому. Комбинация этих цветов, реализованная в гостиной, повторяется в пространстве кухни.
Санузел квартиры выглядит просто жутко. Трещины в стенах, отпавшая штукатурка и унитаз, покрытый толстым слоем грязи свидетельствуют о том, что в этом доме давно не ступала нога человека. Но в руках профессионалов своего дела даже столь запущенное помещение способно измениться до неузнаваемости.
Перед нами – образцово-показательная ванная комната, достойная обложки профильного журнала. Ничто не напоминает о разрушенном и грязном туалете на предыдущем снимке. Возможно, нынешние хозяева квартиры и не подозревают, в каком состоянии когда-то была эта белоснежная и ультрасовременная ванная комната.
Абсолютно белая спальная комната готова к встрече новых жителей. Она, словно страница из книжки-раскраски, открыта для творческих идей и предлагает своим жителям добавить в нее цвета самостоятельно. Для тех, кто неравнодушен к цвету чистоты, свежести и покоя, предлагаем заглянуть в недавно опубликованную Книгу идей, посвященную белому цвету в интерьере гостиной.