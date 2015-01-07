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До & После: большая реконструкция небольшой квартиры в Милане

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella Гостиная в стиле модерн
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Как часто вы обещали себе, что в этом году уж точно доведете до конца вялотекущий ремонт квартиры? Почините подтекающие трубы, проверите работу проводки, установите новые современные батареи и подклеите отставшие кое-где обои. Однако всякий раз твердое намерение разбивается о нехватку времени и обыкновенную лень. Для любителей откладывать важные задачи на потом, мы подготовили Книгу идей, посвященную проекту трансформации небольшой квартиры в Милане. По шкале сложности этот проект легко может претендовать на один из самых высоких баллов. По сравнению с работой, проделанной мужественными итальянскими архитекторами, косметический ремонт вашей собственной жилплощади покажется просто шуткой. Используйте  статью как источник вдохновения и приступайте к преобразованию квартиры.

Все только начинается

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Лишь опшарпанные ярко-розовые стены напоминают о том, что когда-то это разрушенное помещение было обычной небольшой миланской квартирой. Чтобы подарить ему новую жизнь, пришлось произвести капитальный ремонт стен, потолка, пола, отремонтировать сантехнику и водопровод. За дело взялась команда под руководством архитектора Андреа Пелла Andrea Pella.

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella Окна и двери в стиле модерн
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Нам не терпится забежать немного вперед и продемонстрировать как преобразится квартира после окончания ремонтных работ. Вряд ли кто-то смог бы догадаться, что совсем недавно это светлое современное помещение пребывало в крайне запущенном состоянии. В данном случае изображение говорит громче слов.

Как выглядела гостиная До…

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Изменение изначальной планировки квартиры было одним из сложнейших этапов капитального ремонта помещения. Перед дизайнерами стояла непростая задача сделать относительно небольшую комнату светлой и просторной.

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Кардинальные изменения предполагали создание новых перегородок и возведение подвесного потолка, который позволил улучшить тепло- и звукоизоляцию, а также скрыть электропроводку.

… И после

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella Гостиная в стиле модерн
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Результат работы привел нас в полный восторг! Невероятно стильная и современная гостиная прекрасно подходит для придирчевого и искушенного Милана, который по праву считается культурной и финансовой столицей Италии. Создав потрясающе красивый интерьер, дизайнеры не забыли и о функциональности, установив в квартире пол с подогревом, который будет согревать жителей  квартиры в прохладные зимы.

Скромное обаяние минимализма

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella Стены и пол в стиле модерн
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Сочетание черного и белого цветов часто используется в интерьере. Черный цвет подобен глубочайшей тени, в то время как белый символизирует свет. Эти два цвета абсолютно противоположны по своей природе и по создаваемому настроению. Атмосфера комнаты напрямую зависит от того, какому из этих цветов будет отдана главная роль. Если это право получит черный, помещение будет выглядеть как комната индивидуалиста, амбициозного и скрытного человека, а если доминирующим цветом интерьера станет белый, квартира наполнится светом и легкостью. На наш взгляд, роль безусловного лидера в этой квартире принадлежит белому цвету.

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Кухня

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella Кухня в стиле модерн
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Несмотря на распространенное заблуждение о том, что жителям южных стран свойственно оформлять свои дома в яркие цвета, большинство итальянцев отдают предпочтение скромной цветовой палитре минимализма – белому, черному и серому. Комбинация этих цветов, реализованная в гостиной, повторяется в пространстве кухни.

Туалет До ремонта

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Санузел квартиры выглядит просто жутко. Трещины в стенах, отпавшая штукатурка и унитаз, покрытый толстым слоем грязи свидетельствуют о том, что в этом доме давно не ступала нога человека. Но в руках профессионалов своего дела даже столь запущенное помещение способно измениться до неузнаваемости.

Саузел После ремонта

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella Ванная комната в стиле модерн
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Перед нами – образцово-показательная ванная комната, достойная обложки профильного журнала. Ничто не напоминает о разрушенном и грязном туалете на предыдущем снимке. Возможно, нынешние хозяева квартиры и не подозревают, в каком состоянии когда-то была эта белоснежная и ультрасовременная ванная комната.

Белая спальня

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella Спальня в стиле модерн
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Абсолютно белая спальная комната готова к встрече новых жителей. Она, словно страница из книжки-раскраски, открыта для творческих идей и предлагает своим жителям добавить в нее цвета самостоятельно. Для тех, кто неравнодушен к цвету чистоты, свежести и покоя, предлагаем заглянуть в недавно опубликованную Книгу идей, посвященную  белому цвету в интерьере гостиной.

Как оформить небольшую гостиную
Какие цвета вы бы выбрали для интерьера этой миланской квартиры?

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