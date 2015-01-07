До & После: большая реконструкция небольшой квартиры в Милане

Как часто вы обещали себе, что в этом году уж точно доведете до конца вялотекущий ремонт квартиры? Почините подтекающие трубы, проверите работу проводки, установите новые современные батареи и подклеите отставшие кое-где обои. Однако всякий раз твердое намерение разбивается о нехватку времени и обыкновенную лень. Для любителей откладывать важные задачи на потом, мы подготовили Книгу идей, посвященную проекту трансформации небольшой квартиры в Милане. По шкале сложности этот проект легко может претендовать на один из самых высоких баллов. По сравнению с работой, проделанной мужественными итальянскими архитекторами, косметический ремонт вашей собственной жилплощади покажется просто шуткой. Используйте статью как источник вдохновения и приступайте к преобразованию квартиры.