Изящный белый лофт

Может ли городская квартира быть модной и изысканной одновременно? Конечно, может, так как в концепцию многих современных домов во главу угла ставится открытая планировка общественного пространства, и, поэтому, такое жилье становится идеальным для тех, кто не любит себя ограничивать ни в передвижении, ни в проявлении фантазии!

Проект, который мы сегодня увидим, был выполнен талантливым дизайнером интерьера Дарьей Баранович.