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Изящный белый лофт

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homify Гостиная в стиле лофт
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Может ли городская квартира быть модной и изысканной одновременно? Конечно, может, так как в концепцию многих современных домов во главу угла ставится открытая планировка общественного пространства, и, поэтому, такое жилье становится идеальным для тех, кто не любит себя ограничивать ни в передвижении, ни в проявлении фантазии!

Проект, который мы сегодня увидим, был выполнен талантливым дизайнером интерьера Дарьей Баранович.

Комфорт и функциональность

Кухня-Гостиная homify Гостиная в стиле лофт
homify

Кухня-Гостиная

homify
homify
homify

Практически все комнаты имеют дополнительные, слегка нетрадиционные для типичного в нашем понимании городского жилья, функциональные зоны. К примеру, в гостиной есть зона с камином — здесь так должно быть приятно коротать вечера за чтением книги или просмотром любимого сериала.  

Красота в деталях

Кухня-Гостиная homify Гостиная в стиле лофт
homify

Кухня-Гостиная

homify
homify
homify

Двухуровневая квартира с очень высокими потолками стала местом для жизни прекрасных людей с современным вкусом и взглядом на жизнь. В дизайне были использованы элементы стиля модерн и лофт, а сама квартира напоминает комфортный пентхаус. 

Для всей семьи

Кухня-Гостиная homify Гостиная в стиле лофт
homify

Кухня-Гостиная

homify
homify
homify

Главным признаком стиля лофт является отсутствие перегородок в помещении. Таким образом, первый этаж квартиры совмещает и кухню, и столовую, и гостиную. Функцию визуального зонирования выполняют разноуровневые потолки, балки, светильники и различные напольные покрытия. Остров для приготовления пищи в вечернее время превращается в бар, который идеально вписывается в интерьер и зоны отдыха, и кухни. Здесь можно всей семьей поиграть в настольные игры или устроить романтический вечер — такая роскошь особенно необходима в большом городе, где порой совсем нет возможности как следует отдохнуть. 

Тайное укрытие

Кухня-Гостиная homify Гостиная в стиле лофт
homify

Кухня-Гостиная

homify
homify
homify

Второй уровень включает в себя приватные пространства, а также библиотеку. Перед нами удобное решение создания рабочей зоны там, где можно скрыться от посторонних глаз и оставаться при этом в центре бурлящей семейной жизни, не упуская из виду ни одну деталь, происходящую в стенах дома. Стеклянный пол также позволяет приглядывать за играющими на первом этаже детьми или… закипающим супом на кухонной плите. 

Детская мечты

Детская homify Детская комната в стиле лофт
homify

Детская

homify
homify
homify

Балюстрады в детской комнате занимают особую роль. Будучи украшением помещения, они обладают практичностью и функциональностью в сочетании с современной эстетикой дизайна интерьера. В целом оформление этого пространства обладает множеством интересных для юного ценителя деталей:  кирпичная кладка, фоторамки, карта мира, дизайнерская мебель и необычный ковер.

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