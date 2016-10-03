Изящный белый лофт

Может ли городская квартира быть модной и изысканной одновременно? Конечно, может, так как в концепцию многих современных домов во главу угла ставится открытая планировка общественного пространства, и, поэтому, такое жилье становится идеальным для тех, кто не любит себя ограничивать ни в передвижении, ни в проявлении фантазии!
Проект, который мы сегодня увидим, был выполнен талантливым дизайнером интерьера Дарьей Баранович.
Практически все комнаты имеют дополнительные, слегка нетрадиционные для типичного в нашем понимании городского жилья, функциональные зоны. К примеру, в гостиной есть зона с камином — здесь так должно быть приятно коротать вечера за чтением книги или просмотром любимого сериала.
Двухуровневая квартира с очень высокими потолками стала местом для жизни прекрасных людей с современным вкусом и взглядом на жизнь. В дизайне были использованы элементы стиля модерн и лофт, а сама квартира напоминает комфортный пентхаус.
Главным признаком стиля лофт является отсутствие перегородок в помещении. Таким образом, первый этаж квартиры совмещает и кухню, и столовую, и гостиную. Функцию визуального зонирования выполняют разноуровневые потолки, балки, светильники и различные напольные покрытия. Остров для приготовления пищи в вечернее время превращается в бар, который идеально вписывается в интерьер и зоны отдыха, и кухни. Здесь можно всей семьей поиграть в настольные игры или устроить романтический вечер — такая роскошь особенно необходима в большом городе, где порой совсем нет возможности как следует отдохнуть.
Второй уровень включает в себя приватные пространства, а также библиотеку. Перед нами удобное решение создания рабочей зоны там, где можно скрыться от посторонних глаз и оставаться при этом в центре бурлящей семейной жизни, не упуская из виду ни одну деталь, происходящую в стенах дома. Стеклянный пол также позволяет приглядывать за играющими на первом этаже детьми или… закипающим супом на кухонной плите.
Балюстрады в детской комнате занимают особую роль. Будучи украшением помещения, они обладают практичностью и функциональностью в сочетании с современной эстетикой дизайна интерьера. В целом оформление этого пространства обладает множеством интересных для юного ценителя деталей: кирпичная кладка, фоторамки, карта мира, дизайнерская мебель и необычный ковер.